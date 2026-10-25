Cosechar naranjas, cobrar cocaína

Cuando la explotación de los trabajadores rurales se convierte en una denuncia pública, el silencio de las instituciones deja de ser una omisión menor para transformarse en una pregunta política y un cuestionamiento moral.

Hay noticias que estremecen por lo que cuentan y otras que, además, indignan por lo que sucede después de ser contadas. La denuncia difundida el miércoles 21 de octubre en el programa de televisión “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) y publicada en ANÁLISIS el pasado 23 de octubre, pertenece a ambas categorías. La investigación periodística denunció que en los campos de la zona de Concordia algunos cosecheros reciben cocaína como pago por su trabajo. Sí, cocaína. No dinero, no un salario digno, no el reconocimiento elemental por una jornada de esfuerzo: sino droga.

Y después de semejante revelación, una pregunta se impone con la fuerza de un grito: ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde están los funcionarios del Ministerio de Gobierno y Trabajo? ¿Dónde están los legisladores del Departamento Concordia, representantes de una comunidad castigada por la pobreza, la informalidad y la falta de oportunidades? ¿Dónde están los fiscales que deben investigar los posibles delitos? ¿Dónde están las entidades patronales agropecuarias, tan dispuestas tantas veces a levantar la voz cuando consideran amenazados sus intereses?

Hasta ahora, al menos en la respuesta pública que reclama la gravedad de los hechos denunciados, se advierte un silencio difícil de explicar.

Conviene ser rigurosos: una denuncia periodística no equivale a una condena judicial. Corresponde investigar, reunir pruebas, identificar responsabilidades y garantizar el debido proceso. Pero, precisamente por eso resulta tan inquietante la ausencia de una reacción institucional visible y contundente. Cuando se denuncia una práctica de esta naturaleza, la prudencia judicial no puede convertirse en parálisis administrativa, ni la presunción de inocencia en una excusa para mirar hacia otro lado.

La información periodística publicada no es ambigua: cerca de 20.000 trabajadores frutihortícolas se movilizan diariamente desde la periferia de Concordia hacia las quintas de la región. Muchos son jóvenes de barrios postergados que salen antes del amanecer y regresan al atardecer después de jornadas físicamente extenuantes. El mismo artículo cita al Sindicato de la Fruta, cuyo asesor legal sostiene que alrededor del 98% de los trabajadores se encuentra en la informalidad.

Ese dato -de confirmarse en su dimensión- no describe una anomalía aislada: retrata un sistema que deja a miles de personas sin las garantías más elementales del trabajo registrado.

En ese territorio de vulnerabilidad, la denuncia adquiere una dimensión todavía más cruel. Si el jornal puede reemplazarse por una dosis de cocaína, el trabajador ya no es solamente alguien explotado por su fuerza física: corre el riesgo de convertirse en rehén de una economía clandestina que transforma su necesidad en dependencia y su pobreza en oportunidad para uno de los más crueles negocios: el de la cultura de la muerte.

La cocaína, en este escenario, no sería simplemente una mercancía ilegal. Es una herramienta de sometimiento. Una manera de apropiarse del esfuerzo ajeno y, al mismo tiempo, profundizar la fragilidad de quien menos posibilidades tiene de defenderse.

No se está hablando de una discusión abstracta sobre drogas. Se está hablando de hombres y mujeres que necesitan cobrar en dinero para alimentar a sus hijos, pagar el alquiler, comprar medicamentos, útiles escolares y regresar a sus casas con algo más que el cansancio acumulado. Se está hablando de la dignidad humana, esa palabra que suele abundar en los discursos y escasear cuando debe hacerse efectiva en los lugares donde más se la necesita.

La investigación periodística también menciona procedimientos policiales y detenciones vinculados con el transporte de cosecheros y la tenencia de estupefacientes. Esos operativos merecen reconocimiento en la medida en que contribuyan a esclarecer el fondo de los hechos. Pero, detener vehículos en las rutas no alcanza si las sospechas apuntan también al interior de las quintas, a las cadenas de contratación y a quienes pudieran beneficiarse de estas prácticas.

La pregunta no es solamente quién transporta la droga, sino quién organiza el trabajo, quién paga los jornales, quién controla los establecimientos y quién permite que la explotación prospere. Cuesta creer que un propietario de quinta ignore esas prácticas. Y de saberlas, que no las haya denunciado antes.

Por eso resulta imprescindible saber si una vez conocido ese informe periodístico se realizaron inspecciones laborales efectivas, si se abrieron investigaciones judiciales específicas, si se identificó a los capataces eventualmente involucrados y si se convocó a los propietarios de los establecimientos señalados para que aporten explicaciones. Si no hubo allanamientos ni citaciones, como se denuncia en el planteo que motiva esta columna, las autoridades deben explicar por qué. Y si existen actuaciones en marcha, corresponde que informen, dentro de los límites que impone una investigación seria, qué medidas se adoptaron.

Tampoco puede aceptarse que los representantes políticos de Concordia permanezcan al margen. La representación pública no consiste únicamente en ocupar un sillón en la Municipalidad o una banca, ni tampoco administrar discursos elevando el tono de voz y el dedo índice o aparecer durante las campañas electorales. Consiste, sobre todo, en defender a quienes no tienen poder para hacerse escuchar.

Y de las organizaciones patronales se espera algo más que el silencio corporativo. Si el sector agropecuario reclama legítimamente seguridad jurídica, reglas claras y reconocimiento por su aporte económico, también debe demostrar que no tolera prácticas que degradan el trabajo y arrojan sospechas sobre una actividad de la que dependen miles de familias. No se trata de acusar indiscriminadamente a los productores, sino de exigir que quienes nada tienen que ocultar colaboren para esclarecer los hechos y apartar cualquier responsabilidad comprobada.

Porque el silencio también tiene consecuencias. Mientras las instituciones callan, el trabajador vulnerable puede interpretar que está solo, que denunciar es peligroso y que su dignidad vale menos que una cosecha a tiempo.

En Concordia, las naranjas y los arándanos no deberían madurar sobre la sombra de la cocaína. Ninguna fruta vale el precio de una persona sometida. Ninguna rentabilidad justifica que el salario se transforme en veneno. Y ninguna autoridad puede considerar que es ajeno a una denuncia de semejante gravedad.

Cosechar naranjas y cobrar cocaína no es otra cosa que una tragedia social que exige investigación, sanciones y políticas de prevención. Lo inadmisible es la indiferencia.