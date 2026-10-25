Madres de periodistas, mil abrazos

Advierto que muchos queremos abrazar a las madres de los periodistas agraviadas por Javier Mieli.

Deben estar orgullosas de sus hijos, de su capacidad reflexiva, de sus tiempos silenciosos de estudios e investigación; como de su valentía, coraje para escribir y pararse con semejante dignidad frente a los contextos de hechos que exponen escenarios de potencial ejercicio del poder enfermo, corrupto, vengan del espacio político partidario de donde vengan.

Existen fueguitos, diría Eduardo Galeano, que son buenos y otros muy malos. Los fueguitos del amor de madre en el hogar de la ternura y los cuidados, intimidad familiar que posibilitó la temperatura ideal para las miles de horas que llevaron a esculpir identidad, presencia y vuelo propio.

Y otros de historias desoladoras. Son a los que convoca un “mandatario” que dejó de ser la máxima autoridad nacional; no tiene autoridad frente a la presencia de la dignidad y respeto que exponen los periodistas agraviados, menos nacional ante la dependencia alienante para con las extremas derechas tecno feudales expuesta por los Bolsonaro y los Trump y los delirios europeos.

Al fin de estos tiempos oscuros, existen fueguitos colectivos, sociales, juventudes luminosas por sus energías de defensa de la democracia y la división de poderes, que se van encendiendo en las redacciones de los diarios de pueblo y ojalá en los medios de mayor trascendencia, en los centros de estudiantes, en los movimientos de trabajadores, en esas Multipartidarias que tan necesariamente deben refundarse o reinventarse, en los órganos de control, o en esta Justicia dormida, silenciada y en momentos cómplice por inacción.

Es el hogar colectivo, antípodas de las hogueras, el hogar cívico de la mesa redonda de la conversación, el respeto a la diferencia, de la enorme fortaleza de las diversidades y las transiciones democráticas hacia esos otros mundos posibles.

No existe democracia sin libertad de prensa, de opinión y vitalmente, de investigación.

“Los ingenieros del caos” (1) están preocupados, los algoritmos ni sus data centers producen miedos o silencian a los pensadores e investigadores independientes con una clara línea de dignidad profesional y democrática. Esa es la diferencia entre la inteligencia artificial sin controles democráticos que propicia el Presidente y la de buena madera, sentipensante, celebración de la pluma de las convicciones y el amor por la tierra nuestra que no pocos comunicadores sociales esculpen cada día como un arte de intransigencia republicana.

Abrazo de “los nadie” - y sí, Eduardo Galeano- de los miles y miles de anónimos a esas madres bellezas de la ternura.

Referencias

(1) da Empoli, Giuliano. “Los Ingenieros del Caos”. Ed. Oberon, Grupo Anaya, 2024.

(*) Jorge Oscar Daneri es abogado.