Programa IAPV Raíces: en 4 meses se otorgaron 100 créditos y se acelera el acceso a la vivienda en Entre Ríos

El programa Raíces del IAPV ya registra 247 créditos aprobados. El objetivo para completar en 2027 es alcanzar los 1.000 créditos aprobados.

A cinco meses de su relanzamiento, el programa del IAPV ya registra 247 créditos aprobados y evaluó postulantes de 85 localidades de toda la provincia. El 92 por ciento de los primeros 100 créditos se aprobó en menos de 90 días y el 46 por ciento de los primeros 100 titulares tiene menos de 35 años. La Provincia avanza, además, en un proceso de mejora continua para reducir los tiempos de evaluación, con la meta de alcanzar los 1.000 créditos aprobados en 2027, se enumeró en el portal del gobierno provincial.

El acceso a la vivienda propia es uno de los principales desafíos para las familias entrerrianas, especialmente para los jóvenes que buscan construir su primera casa o mejorar la que ya tienen. En ese escenario, el programa de créditos hipotecarios Raíces, impulsado por el Gobierno de Entre Ríos a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), muestra sus primeros resultados y comienza una nueva etapa orientada a agilizar los trámites y ampliar las posibilidades de acceso. "La política habitacional tiene que ser una prioridad de todos los gobiernos", expresó el gobernador Rogelio Frigerio al referirse al tema, se resaltó en el portal del gobierno provincial.

Raíces contempla dos operatorias: la construcción de una vivienda en terreno propio y la ampliación o refacción de una vivienda existente. De este modo, ofrece alternativas para familias que buscan dar el primer paso hacia la casa propia y para quienes necesitan adaptar o mejorar su hogar.

Relanzado el 21 de mayo de 2026, el programa registra, al 23 de octubre, 247 créditos aprobados sobre más de mil postulantes. A esa cifra se suman otras 195 solicitudes que están en la etapa final del trámite. En conjunto, el IAPV contabiliza 529 créditos aprobados entre Raíces y su antecesor, Ahora Tu Hogar. El objetivo es llegar a los 1.000 créditos aprobados en 2027.

“La mejora más clara está en los tiempos. Raíces alcanzó los primeros 100 créditos aprobados en 94 días desde la apertura de carpetas: un 37 por ciento menos que el tiempo que necesitó su versión anterior para llegar a esa cifra”, se indicó.

Quiénes acceden: más jóvenes y familias de ingresos medios

Los datos del IAPV permiten observar también el perfil de quienes acceden a esta herramienta. Entre los primeros 100 titulares aprobados de Raíces, el 46 por ciento tiene menos de 35 años.

Raíces significó también la ampliación del rango de ingresos familiares admitidos, que se elevó de ocho a diez salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM).

Entre estos primeros 100, un hogar típico tiene ingresos familiares cercanos a 5,7 SMVM (unos 2,2 millones de pesos mensuales, al valor de octubre de 2026). El dato permite dimensionar el alcance de un esquema que busca facilitar el financiamiento habitacional a familias de clase media que cuentan con ingresos formales, pero encuentran dificultades para reunir los recursos necesarios para construir, ampliar o refaccionar su vivienda.

Presencia en toda la provincia

Las 1.130 carpetas evaluadas corresponden a postulantes de 85 localidades, distribuidas en los 17 departamentos entrerrianos. Este alcance muestra el fuerte desarrollo territorial de la política pública habitacional provincial: las familias construyen, amplían o refaccionan su casa en el lugar donde viven y trabajan, y la obra moviliza las economías locales.

Una gestión que busca reducir los tiempos

Los resultados iniciales también permitieron identificar dónde se concentran las demoras y qué aspectos del proceso necesitan ajustes. Así se advirtió que una parte importante de las solicitudes se interrumpe por dificultades con la documentación. Por eso, entre los cambios ya implementados y otros previstos figuran la validación de la escritura al momento de la inscripción, la decisión de dejar de pedir documentos que el IAPV podrá consultar por su cuenta y la posibilidad de realizar hasta dos reevaluaciones por etapa para subsanar observaciones.

Lo que viene: nuevos lotes de evaluación

Con el relanzamiento, el acceso al crédito dejó de depender del azar: ahora se define por el cumplimiento de requisitos claros y por una evaluación ordenada y previsible. Bajo ese esquema, el programa dio una oportunidad a quienes ya estaban inscriptos y no habían resultado favorecidos en los sorteos anteriores. Además, bajo este mismo criterio, la semana próxima el IAPV prevé habilitar nuevos lotes para evaluar, según su número de orden, a quienes se inscribieron después del relanzamiento: son 1.137 postulantes que ya cumplen los requisitos de inscripción, 541 en la operatoria de construcción y 596 en la de ampliación o refacción, se publicó en el portal del gobierno provincial.

A cinco meses de su relanzamiento, Raíces muestra avances en la velocidad de aprobación y en la incorporación de titulares más jóvenes.

En un contexto en el que el acceso a la vivienda continúa siendo una preocupación para numerosas familias, Raíces se afianza como una política habitacional de escala provincial y de profundo arraigo territorial, atendiendo una demanda que ya supera las 2.200 familias entre carpetas evaluadas y postulantes listos para evaluar, y se consolida como una herramienta concreta para transformar el esfuerzo y la planificación familiar en una solución habitacional.