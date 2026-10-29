Desayunos y meriendas escolares: reencauzar el proceso centralizado para evitar el fracaso

Extenso e intenso fue el informe de los funcionarios de Desarrollo Humano.

Algunas instancias institucionales son en sí mismas saludables. Fortalecen la democracia y hacen realidad el control entre poderes del Estado. Que ministros y funcionarios de la provincia se presenten en una de las Cámaras Legislativas, para evacuar dudas y responder preguntas, es auspicioso.

Esta semana, finalmente, estuvieron en la Cámara de Diputados de Entre Ríos la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso y el director de Comedores de la provincia, Lautaro Azzalini, para ofrecer un “informe detallado y explicaciones sobre la situación actual del servicio de comedores escolares de escuelas primarias y escuelas secundarias”.

Así lo estableció la Resolución Número 12 de la Cámara Baja, que se aprobó el 26 de agosto de este año. Desde que ese momento hasta ahora, muchas decisiones impactaron el proceso que requirió la comparecencia de los funcionarios. El mecanismo pensado para los desayunos y meriendas -pese a varios anuncios- sigue en ciernes. Comenzaría en el próximo ciclo escolar.

Quienes analizan la tarea parlamentaria indican que, en general, en este tipo de encuentros, el funcionario convocado corre con cierta ventaja, porque tiene acceso directo y continuo a los procesos sobre los que debe responder. Sabe lo que pasa en su ámbito hasta minutos antes de llegar al hemiciclo. Tiene las preguntas con anticipación.

En cambio, la otra parte, el legislador, busca encastrar las piezas de un rompecabezas de piezas pequeñas, con pestañas y huecos a veces imperceptibles. Este informe no fue la excepción.

Los funcionarios respondieron preguntas y ofrecieron novedades. El presidente de la Cámara, Gustavo Hein, se esforzó todo el tiempo por generar un clima en el que las tensiones se pudieran canalizar desde el respeto. Con el acompañamiento claro de la primera minoría, lo logró.

Seguramente las crónicas oficiales darán el detalle minucioso de la sesión especial de la Cámara de Diputados, que se prolongó por tres horas y media y pudo ser seguida en directo por cualquier interesado.

Quedó en claro que desde el Poder Ejecutivo se intenta reencauzar lo que planificaron originalmente, para evitar un fracaso mayor. Es que ya no se habla de este año, sino que todo será para el que viene.

Parece que todo se fue dando por hecho convergentes y desafortunados. No hay responsables concretos del frenazo. Una manera elegante utilizada para evitar corrimientos o dimisiones es mostrarse abiertos a recibir sugerencias que puedan mejorar lo pensado originalmente.

Una argucia que resultó, hasta ahora. Le permite al equipo que depende de Verónica Berisso, ganar tiempo, buscando dar el primer paso de una decisión que va mucho más allá de los desayunos y las meriendas.

Algunas cuestiones, mínimas, de un informe que es tan solo el comienzo de un tiempo en el que se tratará de enderezar la provisión de desayunos y meriendas que se le adjudicó a la empresa Teknofood.

La decisión

La ministra de Desarrollo Humano leyó una introducción y las respuestas para las preguntas originales. Lo hizo bajo la atenta mirada de varios funcionarios del Poder Ejecutivo que poblaron las cercanías de la mesa puesta en un rincón estratégico del hemiciclo. Registraron en sus notebooks y celulares todos los detalles.

Berisso ratificó lo que viene diciendo en notas periodísticas. La decisión del poder Ejecutivo es poner en marcha un sistema de compra centralizada, a un único proveedor, con una nueva modalidad “abierta” (se paga por lo entregado) para proveer de desayunos y meriendas a 966 escuelas. El monto indicado en los decretos es “un techo” aclararon, calculado con los valores de las raciones de este año.

La idea es que sea uniforme el alimento que reciben los gurises en todo el territorio. Un desafío, al que suma la búsqueda de calidad nutricional y el resguardo de los fondos públicos.

Vale mencionar que, en todos los presupuestos, el plan de gobierno de una administración -la hoja de ruta- está clara la cuestión alimentaria, con indicaciones de lo que “no” debería ser parte de lo que se ofrece a través del sistema de comedores. Es llamativo que todo esto no haya sido tenido en cuenta en la solicitud.

Berisso y con mayor énfasis Azzalini, desgranaron problemas que tiene el ministerio para poder controlar todo lo que pasa alrededor de una cuestión sensible y compleja, como es la provisión de alimentos a los alumnos que lo necesitan.

El director de comedores dijo en sus intervenciones que su área no tiene capacidad para controlar de manera óptima. Objetó que la información de lo actuado en cada departamento llegue con atraso a las oficinas que deben auscultar, con esos documentos, lo que pasa en cada comedor.

Respecto a los menús elaborados para ser ofrecidos en los comedores, el responsable del área deslizó que tienen “un montón de cosas” terminan siendo sugerencias que no se verifican en la realidad.

Criterios comunes de provisión y trabajo para todos los establecimientos de la provincia es el objetivo de la nueva modalidad, dijo en varias oportunidades Berisso.

Relataron ante los legisladores que se analizaron, en una etapa de diagnóstico hecha exclusivamente al interior del ministerio, casos obtenidos desde un relevamiento que mostró los nudos por desarmar. Desde ahí se sacaron conclusiones que anclaron la decisión de ir a un sistema de compra centralizada a un único proveedor.

Por ejemplo, todo lo relevado mostró que los chicos no desayunaban al ingresar, que es el momento más adecuado para que puedan ingresar a las aulas a aprender.

Se lanzó una reorganización, se emitieron recomendaciones, contaron y que desde un primer momento hubo preocupación sobre la composición de los desayunos.

Impulsaron más controles y digitalización de algunos procesos. “Criterios comunes y seguimiento de los alimentos”. La trazabilidad es central para la ministra. Si bien se redujo el uso de papel y mejoró la disponibilidad de la información, es insuficiente.

En lo referido a la deficiencia nutricional, mencionó que en 2014 la UNER había revelado lo que pasaba en el departamento Gualeguaychú: alto contenido de grasas saturadas y azúcares.

“Las recomendaciones no alcanzaban. Era necesario avanzar para lograr criterios comunes y lograr un seguimiento de los alimentos que recibían los niños” remarcó en una parte de su lectura Berisso.

Revelaciones

El extenso intercambio y los comentarios de los funcionarios alrededor de las preguntas y aportes que se hicieron, ofrece la posibilidad de encontrarse con muchos puntos interesantes. Son tan solo algunos, porque las usinas de información del Poder Ejecutivo, de los Bloques Políticos, sumarán expresiones y posturas de los protagonistas.

Elegimos algunas:

-El Estado no tiene capacidad para realizar controles adecuados frente a la complejidad de los servicios de comedor que brinda en toda la provincia.

-Apenas dictada la medida cautelar el proceso (ya adjudicada la empresa Teknofood) se detuvo. No se emitió ninguna orden de provisión.

-La Ley 10594 que tuvo en cuenta la Justicia, es de 2018 y no está reglamentada, lo que se hará ahora. Será una prioridad y se va a crear un área de coordinación técnica nutricional transversal a toda la política alimentaria del Ministerio de Desarrollo Humano.

-Los alimentos deberán estar en consonancia con lo establecido en esa norma.

-La empresa Teknofood va a contratar nutricionistas.

-La empresa ya tendría un área logística en Colonia Avellaneda.

-Habrá novedades en función al trabajo de la Mesa Interinstitucional, adelantó la ministra Berisso sin decir de qué se trataba.

-Las decisiones que se toman son absoluta responsabilidad del Poder Ejecutivo. Las conclusiones de La Mesa Interinstitucional no son vinculantes.

-El diputado Enrique Cresto había entregado al ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, una propuesta alternativa (Buen Gobierno por una alimentación y nutrición digna) para superar inconvenientes. No había llegado nunca a manos de los funcionarios de Desarrollo Humano.

-Los funcionarios relativizaron que se deje de comprar a miles de comercios locales. “El foco del ministerio es la mejor alimentación”, dijo Berisso, con eje en la calidad nutricional.

-Explicaron que sigue, por ahora, el sistema de almuerzos, favoreciendo al comercio de cercanía. Sigue un sistema mixto. Desmintieron el número de comercios afectados.

-Los proveedores registrados son 547. Los que no están inscriptos, no pueden cobrar a través de la tarjeta SIDECREER.

-La empresa, en caso de implementarse el sistema, deberá hacer las entregas en cada establecimiento, en coordinación con la autoridad escolar, dentro del horario de clase, coordinando con la dirección de comedores y el volumen acorde con la capacidad de almacenamiento. Recibe el directivo titular o responsable de comedor autorizado.

-El Consejo General de Educación tiene un papel relevante en lo relacionado al almacenamiento.

-La frecuencia de las entregas está relacionada a la capacidad de guardado. La logística será elaborada por la empresa.

Los productos

Los productos ofrecidos por Teknofood son leche en polvo fortificada, azúcar, yerba mate, saborizantes, chocolatada en polvo, arroz con leche, galletitas fortificadas, cereales, budines certificados, informó la ministra Berisso.

Estos alimentos fueron analizados por el Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos y solo uno fue considerado correcto, cuatro regulares y los restantes no recomendables. Se entregó un estudio en la mesa interinstitucional.

Es importante remarcar lo que dijeron las autoridades en el recinto. La Mesa, lo que allí se concluya, no es vinculante. La decisión final será del Ministerio.

Es decir que, por más que el Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos (CONUER) presentó a La Mesa el análisis hecho sobre 23 productos que Teknofood iba a entregar en desayunos y meriendas haciendo advertencias, eso no es vinculante.

Hay que buscar las explicaciones de la profesional Elsa Olmedo, cuando contaba que se encontraron con una matriz alimentaria poco adecuada para los niños. Lo ofrecido por Teknofood era alto en azúcares, grasas y harinas.

Bueno hubiera sido que los consultaran, a los nutricionistas, antes de la licitación. Algo faltó en los diagnósticos. Los funcionarios que elaboraron los pliegos debían ajustarse a lo indicado en los programas ya escritos y no lo hicieron.

Había que actuar con anticipación y tal vez este informe frente a los diputados no hubiera sido necesario.

Ganar tiempo

La diputada Silvina Decco mostró esfuerzo y mucha consideración en el trato a los funcionarios. Se notó un trabajo previo importante, que buscó estar lejos de los golpes bajos, buscando una mirada integral sobre un proceso que mereció y merece objeciones. Un proceso del que se seguirá hablando y mucho.

Hay muchísimo en este informe de la Cámara de Diputados y seguramente cada medida de las anticipadas por la ministra Berisso, demandarán un análisis exhaustivo.

El bloque Más Para Entre Ríos es el espacio opositor que se mantuvo y mantiene ordenado, conserva su constitución original e impulsa discusiones importantes.

Tuvo que replantear muchas de sus preguntas porque pasó demasiado desde que presentó el proyecto y el presente. El tiempo juega a favor del oficialismo, que no alcanzó sus objetivos y sigue, día a día, reacomodándose.

Fracasar es no poder alcanzar los resultados previstos y todo lo que viene pasando en la búsqueda de implementar un nuevo sistema de desayunos y meriendas, esa definición encaja perfectamente.

Se percibe entonces la importancia de contar con información clara y compartida.

No alcanza (aunque es valorable) hablar de errores originados en buenas intenciones.

Cuando más se profundiza sobre este trabajo encarado por el área de Comedores Escolares, queda más en claro que no hubo las consultas mínimas necesarias.

Desde la política partidaria el bloque de la oposición guardó un equilibrio llamativo. No se intentó astillar el árbol enclenque. Expresó públicamente su insatisfacción sobre la totalidad de las respuestas y no dejó de recordar que están a la espera de respuestas a un pedido de informes.

Mencionaron que el Poder Ejecutivo respondió en forma muy acotada los requerimientos de la Diputada Nacional Blanca Osuna.

Cuando los errores llegan a la superficie, se necesita tiempo para que se olviden o salvarlos.

Pasaron dos meses entre la convocatoria y la sesión de esta semana. El buen clima logrado por Hein seguramente sirvió para morigerar algunas cuestiones relacionadas con la idea de aplicar el nuevo sistema de provisión de desayunos y meriendas. Pero esta administración transita ya un tercer año de gobierno. No es un detalle menor. Hay que asumir las responsabilidades y no estar todo el tiempo buscando ganar tiempo.