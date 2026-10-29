El consumo que le escapa a la recesión: crece el mercado del lujo, moda y autos hasta polo y restaurantes

El consumo masivo cae año tras año, también retroceden mercados que el año pasado se expandían como el inmobiliario, el automotor y el de viajes al exterior, hasta la clase media acomodada se restringe, pero en la punta de la pirámide social los que más tienen más gastan en sus artículos y servicios de lujo. A fines de 2025 volvieron a instalar locales en la Argentina la marca de ropa Adolfo Domínguez y la de lapiceras, relojes y marroquinería Montblanc. Este año regresó la ropa Armani Exchange y llegaron por primera vez los relojes Audemars Piguet y las prendas de Dolce & Gabbanna, que además pondrá su marca a una torre residencial en Puerto Madero. El año próximo vendrán Emporio Armani, su rival Hugo Boss y la relojería Breitling.

“El crecimiento del lujo en Argentina lo vemos en sectores muy concretos: la llegada o la vuelta de marcas de moda, relojería y perfumería de alta gama, pero también en el crecimiento de patentamientos de autos premium, desarrollos inmobiliarios de edificios o en zonas residenciales y hasta glampings exclusivos, en una oferta más sofisticada de hotelería, gastronomía y viajes personalizados”, describe la CEO de la consultora Trendsity, Mariela Mociulsky. “El lujo además está cambiando su significado: siempre estuvo relacionado con la diferenciación, pero hoy se valora más la experiencia, la privacidad, el bienestar, el tiempo, la autenticidad, todo lo que nos permite ser únicos y reconocidos, cambia el porqué queremos ser reconocidos. En parte se amplió la demanda, pero sobre todo son personas que ahora consumen en la Argentina lo que antes consumían afuera”, se refiere a la apertura de la importación.

El mercado de autos y vehículos comerciales livianos cayó 13,6% en los primeros nueve meses del año, pero hay marcas que crecen fuerte: las chinas eléctricas e híbridas y las alemanas de lujo. Mercedes-Benz se expande 37,1%; BMW, 49,7% y Audi, 19,7%, según los datos de patentamientos de la Asociación de Concesionarios (Acara).

También crecen las importaciones de aviones, helicópteros y superyates, según datos de la Aduana que recopiló Gustavo García Zanotti, docente de la Universidad de Rosario e integrante del Equipo de Trabao Fiscal para la Equidad (ETFE). La compra externa de jets privados, que valen alrededor de US$10 millones cada uno, pasó de dos en los primeros nueve meses de 2023 (gobierno anterior) a siete en el mismo periodo de 2024, nueve en el de 2025 y siete en el de 2026. La importación de helicópteros, de US$4 millones cada uno promedio, era de 5 en esos nueves meses de 2023, nueve en el mismo periodo de 2024, 14 en el de 2025 y nueve en el de 2026. En embarcaciones, de US$300.000 promedio, se pasó de una de enero a septiembre de 2023, seis en el mismo lapso de 2024 y nueve tanto en el de 2025 como en el de 2026.

Las escrituraciones de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires bajaron 2,7% en el mismo periodo, según el Colegio de Escribanos. Pero cuatro de los 54 barrios porteños concentran el 34,4% de las ventas de departamentos usados de uno a cuatro ambientes entre enero y lo que va de octubre: Palermo, Caballito, Recoleta y Belgrano, en ese orden, de acuerdo con los datos de operaciones de la inmobiliaria Re/Max y procesados por Reporte Inmobiliario y la Universidad del CEMA (Centro de Estudios Macroeconómicos). Sólo despues vienen Almagro, Balvanera y Flores. La edificación de nuevos desarrollos anda floja, menos en el corredor norte de la capital y del Gran Buenos Aires, según fuentes de la Cámara Argentina de la Construcción.

En los primeros ocho meses del año disminuyó 14% la cantidad de argentinos que viajaron al exterior. Pero hay destinos que no paran de crecer. Uno de ellos es Punta Cana, en República Dominicana: Despegar vendió este octubre un 5.574% más pasajes a ese destino que un año atrás. El Instituto de Estadística (Indec) informó que en agosto, último mes medido, la salida a países americanos y europeos se contrajo, mientras que al resto del mundo saltó 43,3%: Asia está de moda para los que pueden.

En el gobierno de Javier Milei han desaparecido 655 empresas de hotelería y gastronomía, hay un 2,6% menos que en la gestión peronista, pero los restaurantes de alta gama continúan en expansión. “Hay una tendencia pospandemia en Argentina en gastronomía premium: mejoró muchísimo el nivel y la propuesta de fine dining (alta cocina), creció mucho el segmento, llegó la Guía Michelin”, explica Sebastián Verrastro, CEO de la empresa de soluciones para el sector OrderAR y director de KZ Asesoramiento Gastronómico. En noviembre de 2023 se anunciaron los primeros siete restaurantes argentinos con estrella Michelin (Aramburu, Don Julio, Trescha, Azafrán, Brindillas, Casa Vigil y Zonda), en abril de 2025 se sumaron tres (Crizia, Angélica Cocina Maestra y Riccitelli Bistró) y en julio último, cuatro (el nuevo Han, Cal, Centauro y La VidA). “Desde la pandemia en la consultora se nos triplicaron los clientes de fine dining y en Argentina tuvimos 13 eventos de la Guía Michelin, tenemos 89 restaurantes en la guía, 14 con una estrella, otro con dos estrellas. Esto refleja que hay mercado porque sin el mercado estos restaurantes no podrían existir”, completa Verrastro.

En la era libertaria también cerraron 481 empleadores de servicios artísticos, deportivos y de esparcimiento, pero crece la cantidad de aficionados que juegan al polo. “Los argentinos están jugando mucho más al polo, se está popularizando mucho más, es un crecimiento sustancial, sobre todo en el interior”, cuenta Raúl Jabib, dueño de Argentina Polo Day, que en la estancia La Carona, en Capilla del Señor, ofrece la oportunidad de jugar a quienes no tienen caballos propios. “Venís con casco y taco y jugás”, explica. “Después podés venir con tu caballo y te ofrezco el servicio de petisero”, se refiere al cuidador del animal. “En Argentina es mucho más económico que en Europa o Asia”, aclara.

El segmento de lujo que no crece como los demás es el del arte. “Las grandes galerías se mantienen, hay nuevos clientes, gente más joven, se va renovando, cíclicamente, pero hay galerías más chicas que están cerrando”, advierte Gabriela Incola, responsable de comunicación de una de las más tradicionales, Ruth Benzacar.

En un país donde los sectores económicos ganadores (campo, minería y energía) y los más adinerados se están beneficiando con rebajas impositivas, incluso con normas que impiden cambios tributarios por años, una opción para que el Estado recupere la alicaía recaudación puede ser justamente gravar el consumo de lujo.

Martín Mangas, economista del ETFE e investigador de la Universidad de General Sarmiento, considera que en la actualidad las provincias podrían elevar la patente a los autos de lujo, las aeronaves y las embarcaciones, lo mismo que los municipios a los que ellas les han delegado esta potestad. Y, en caso de que en 2027 cambie el gobierno, podría impulsarse un aumento de los impuestos internos al consumo de lujo, como los que derogó este año Milei para los coches, o un incremento de los aranceles a la importación de bienes y servicios a los que acceden sólo el 20% de mayor poder adquisitivo.

También en ese caso se podría elevar la alícuota del impuesto a los bienes personales porque, si bien 61.000 contribuyentes se adhirieron al régimen especial que les asegura estabilidad fiscal hasta 2038, hay otros 90.000 que se mantuvieron al margen y son susceptibles de ser gravados con mayor tasa. O crear un impuesto al capital societario de los accionistas en sus empresas o a los inmuebles rurales, dos tipos de activos que están excluidos de Bienes Personales.

Fuente: elDiarioAR