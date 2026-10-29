Ganó Lula: ganó “a gente trabalhadora” contra la extrema-derecha

América Latina está de fiesta. Ganó el pueblo en las calles de Brasil. El modelo de sociedad que impone y propone la extrema derecha fue duramente derrotado. Es necesario que los pueblos de los países colonizados por los hispanos reflexionemos al respecto. El gobierno de Javier Gerardo Milei es el ejemplo emblemático de fascistas que gobiernan contra el pueblo que los eligió. No sólo destruyen el brazo “protector” del estado capitalista, sino que generan odio y división al interior de la masa trabajadora. La campaña de Lula ha sido la clave para su victoria.

El domingo 25 de octubre en las urnas de Brasil se jugaba el futuro de toda América Latina, ya que los países que rodean al gigante están gobernados por presidentes de derecha: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile y Argentina. Venezuela puede ser clasificada como intervenida por Trump, quién financia la “ola ascendente” de extrema-derecha en el Cono Sur. La derrota de este modelo en Brasil tiene implicancias sociales, económicas, políticas y culturales para el conjunto de los países de la región. Geopolíticamente es fundamental que el gobierno brasilero siga acompañando y apoyando a Claudia Sheinbaum, la primer mujer mexicana presidente, y al pueblo cubano, que está sufriendo mucho por las políticas yanquis.

Fue el balotaje entre Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, quien sería reelecto. El primero es hijo del expresidente Jair Bolsonaro, actualmente preso por haber promovido un golpe de Estado hace cuatro años. Lula es un trabajador. Desde hace meses, el presidente orienta su campaña a reivindicar esa identidad en múltiples videos y canciones de la campaña. Entre ellas, grabó una entrevista en la que cuenta su trayectoria y recuerda la infancia pobre que vivió en el nordeste brasileño. Los analistas políticos brasileros consideran que sobresaltar a Lula como perteneciente a la clase obrera fue uno de los principales elementos que hicieron incrementar el número de votantes a su favor y, en simultáneo, que la figura de Bolsonaro pierdas adeptos. Aquella estrategia quedó clara cuando en el debate presidencial del viernes, Flávio se burló de Lula por tener nueve dedos, para luego tener que pedirle disculpas. El mandatario extendió la ofensa a todo aquel que «trabaja o no come», al explicar que perdió un dedo a los 17 años mientras trabajaba en el turno noche, debido a la falta de condiciones laborales dignas. Lula, como líder político, ha sabido encarnar y valorizar la dignidad de mujeres, comunidades campesinas, obreros/as, estudiantes. Ese pueblo lo reconoce como parte y vió, en la televisión, a un igual enfrentarse a un «ricachón», como Lula llamó a su adversario y lo obligó a pedirle disculpa en nombre del pueblo (1). En el siglo pasado, Perón supo hablar al pueblo pobre -genéricamente llamados “cabecitas negras”- y gobernar en consecuencia. Cuánto le falta aprender a la oposición rioplatense sobre quienes son sus votantes y de qué lado pararse.

Brasil comprendió que el domingo se disputaban dos modelos. Uno que favorece al gran capital, a la concentración de la riqueza y a empeorar las condiciones de reproducción de la gran mayoría. Desde la izquierda en sentido amplio, el juego fue presentado, entonces, como una lucha de clases. Lula salió fortalecido del debate presidencial porque lo estructuró desde contraponer al pueblo trabajador y sus necesidades contra los ricos y sus formas de saqueo. La clase-que-vive-del-trabajo (2) comprende que sus crecientes malestares se vinculan a la desigualdad social que sólo privilegia a quienes se encuentran en la punta de pirámide de la estructura social, más allá de los partidos políticos. No olvidemos que Javier Milei ganó las elecciones oponiéndose a la “casta”, para quien estaría destinada la motosierra como promesa. En Argentina quiénes forman parte de la “casta” generó mucha confusión. La extrema-derecha gobierna provocando confusión, miedo, pobreza y caos.

La mediana y pequeña burguesía nacional, las familias chacarearas o agricultores familiares, profesores/as universitarios/as, estatales, obreros/as, trabajadores/as de la economía popular, sindicalistas, movimientos sociales, personas del colectivo LGBTQ+, amas de casas, estudiantes y discapacitados forman parte del pueblo trabajador para quienes hay que gobernar. Fue este pueblo diverso y mayoritario quien ganó las elecciones en el gigante del sur. Se observan videos de personas queriendo ir a votar sorteando todo tipo de obstáculos, como autos. Una de las señas utilizadas en las calles y redes sociales para defender a Lula era tener un dedo menos. La campaña contra “un modelo que promete hambre” la hicieron miles de vecinos, vecinas, vecines que se reconocieron como trabajadores y llamaron a sus semejantes a votar. Por eso Lula ganó 10millones de votos en relación a la primera vuelta con más de 3 millones de personas que fueron a las urnas por primera vez en la contienda electoral. A su vez, fue la primera vez en este siglo que los votos blancos y nulos fueron tan bajos (3,2%). El pueblo brasilero estaba de fiesta porque su re-electo presidente tuvo 51,8% de los votos válidos contra 48,2% de Flávio Bolsonaro. Fiesta, amor, respeto, alegría.

Lula es un hombre blanco y trabajador, originario del nordeste brasileño, una región con una importante presencia de población negra e indígena, donde mantiene un amplio respaldo electoral. Durante los gobiernos del PT se impulsaron políticas públicas orientadas a reducir las desigualdades raciales, como los cupos universitarios, y a ampliar los derechos de las mujeres, mediante medidas contra las violencias de género y de reconocimiento de sus derechos laborales. No sólo en lo ejecutivo, sino también en terreno legislativo tuvo iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de vida (no trabajo). Por ejemplo, recientemente aprobada -en octubre de 2026-, la Enmienda Constitucional 141 establece un camino hacia reducir la jornada máxima de 44 a 40 horas semanales, garantizar dos días de descanso remunerado y mantener los salarios, denominada “Fim da Escala 6x1” vinculada al movimiento “Vida Além do Trabalho (VAT)”. Representa la unificación del pueblo-que-trabaja-para-comer en el derecho al descanso y la vida digna. Este accionar del gobierno fueron claves para respaldar el discurso presidencial que logró interpelar a amplios sectores de la población.

La derecha en las calles también ayudó a visibilizar la deshumanización de su proyecto. De extrema gravedad fue la perfomance realizada en una movilización bolsonarista por un hombre blanco quien caminaba llevando con una cadena de plástico verde y amarilla a una persona negra que vestía una remera roja con la imagen de Lula y un tridente en la mano (3). En un país que abolió la esclavitud hace menos de 140 años y que aún encuentra la crueldad del blanco dominador en sus edificios y memorias cotidianas, este domingo ganó el pueblo que entendió que, en este sistema democrático, debía ganar una persona que vivenció, gobierna y celebra la experiencia popular.

En la argentina de Milei, las personas están principalmente tristes. Abunda el sentimiento que nada funciona: ni el estado, la universidad, las escuelas, los hospitales, las industrias. No hay quien nos cuide de las empresas, no hay justicia que sea imparcial, policía que no coimee, sindicalista que no arregle, político que no robe o pobre que no sea malo. Es un sentimiento que viene siendo impulsado por el neoliberalismo desde lo discursivo y a partir de políticas concretas desde la Ultima dictadura (1974-1983). A cincuenta años estamos viviendo el derrumbe del precario modelo de bienestar que supimos construir. Estamos viviendo una crisis. El individualismo cultivado por la cultura hegemónica occidental más las redes sociales, han profundizado el sentimiento de soledad y del “sálvese quién pueda”, rompiéndose muchos lazos sociales. Este sentimiento de soledad explica, en parte, que más de la mitad de la población esté endeudada con la demagogia del sistema, complicidad de Galperin con el gobierno. Debemos generar propuestas que apunten a que todos/as/es podamos vivir mejor, que el pueblo debe cuidar al pueblo y a enfocar al enemigo, que no puede ser una persona que vive en mis cercanías. En Brasil ganó el discurso que pone por encima la vida del pueblo trabajador en su complejidad y diversidad. Lo que llamamos la sostenibilidad de vida.

Referencias

1) Para ver el video del segmento: https://cnnespanol.cnn.com/2026/10/24/latinoamerica/video/lula-bolsonaro-debate-elecciones-brasil

2) Antunes, R. (2005). Los sentidos del Trabajo. Ensayo sobre la afirmación y la negación del trabajo. Buenos Aires: Herramienta Ediciones.

3) Para ver el video: https://www.instagram.com/p/De5cWUoxWaJ/

(*) Luisina Gareis es antropóloga y es becaria Postdoctoral del CONICET.