¿Para cuándo un gobernador de Gualeguaychú?

“Gualeguaychú, Ciudad de los Poetas”. Así nos identifican en muchos lugares y así creen que andamos metiendo prosas y verseando. “Buee …”, algo de eso nos caracteriza... digo que hubo y hay buenos escritores.

Que somos verseros también. Después de todo, ¿en qué pueblo entrerriano no hay verseros? (tómese un tiempo y sonría).

Pero entremos en tema.

Si hay otra característica de Gualeguaychú (“Guale” para los más jóvenes) es que siempre hemos aportado a la política y a gestiones, cámaras legislativas provinciales y nacionales con variados nombres y desde hace mucho tiempo.

Pero no es mi intención recabar en la historia y recordar a quienes nos representaron en diferentes espacios, si no en hacer hincapié en porqué Gualeguaychú desde 1946 al 1950, con la figura de Héctor Domingo Maya, no ha logrado posicionarse para tener un gobernador en Entre Ríos.

Vice-protagonistas

Vicegobernadores hay varios. Pero, gobernadores, no. Y aspirantes que pudieron competir... algunos.

El peronismo, a lo largo de muchos períodos, ha venido gobernando la provincia y nuestra ciudad ha sabido aportar a la fórmula gubernamental, pero le alcanzó para vice. Al igual que el radicalismo, pero con la figura de Sergio Montiel, encabezando.

Recordemos a Jorge Martínez Garbino y a Edelmiro Pauletti, de la Unión Cívica Radical y a Pedro Guastavino, del Partido Justicialista, desde el 83 a la fecha, relegados en la fórmula. Una desazón.

Si la memoria no falla, veamos algunos de los intentos que hubo. Por ejemplo, Jaime Martínez Garbino no pudo llegar tras perder una interna, al igual que su hermano, Emilio, aunque por fuera del PJ y también Luis Leissa en alguna oportunidad. Héctor María Maya y Alfredo De Angelis lograron encabezar y competir, pero, cada uno a su tiempo, fueron derrotados, al igual que Atilio Benedetti, si bien es oriundo de Larroque, está en el Departamento Gualeguaychú. Y seguramente algún otro más que omitimos por falta de memoria.

El peso del citrus

No está de más recordar el protagonismo de la ciudad de Concordia, ocupando la parada, sobre todo en el peronismo, relegando no solo a Gualeguaychú si no a la mismísima Paraná, nuestra capital provincial.

Sin dudas que las ciudades más grandes de Entre Ríos han venido imponiendo su peso y su caudal de votantes, hasta que surgió Rogelio Frigerio desde el Sur provincial, rompiendo ese lógico esquema.

Posicionamientos

Lo cierto es que desde Gualeguaychú no ha surgido una figura de tal magnitud como para encabezar una fórmula que aspire a presidir el gobierno provincial.

De hecho, podemos reconocer que muchos han sido movimientos más bien individuales, con el propósito de posicionarse de cara a una contienda electoral, que les alcanzó luego para integrar candidaturas a legisladores o de funcionarios, donde no hay mucho espacio disponible para la militancia.

Esa militancia que se prestó para la foto o para pergeñar una campaña o para la actividad no menos importante que pegar carteles o colgar pasacalles.

Para encarar una campaña en la actualidad, lo primero que se requiere es contar con un buen aporte económico. Sin plata no se puede, sobre todo porque hay muchos aspectos a cubrir, sobre todo el comunicacional que es amplio y variado.

Además, las estrategias han cambiado como también los afiliados y simpatizantes de los partidos políticos y no son muchos los que están dispuestos a ocupar su tiempo de manera ad honorem, todos (o la mayoría) quieren cobrar. En lo posible al contado o con alguna promesa remunerada. Al menos.

Lo que viene

El dilema es si todavía tenemos que seguir esperando desde nuestra ciudad.

Pensemos… Rogelio Frigerio querrá repetir. ¿Quién lo enfrentará?

En el repaso final de este artículo, nos encontramos con declaraciones del diputado provincial Juan José Bahillo, oriundo de Gualeguaychú, en el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), expresando claramente el deseo de disputar su candidatura a gobernador por el peronismo entrerriano. Fue claro: “Me siento hoy en este momento de mi vida con capacidad y con ganas para encarar una responsabilidad importante como es una candidatura”.

Quién te dice y nuestra ciudad tenga una posibilidad concreta para el año que viene de la mano de quien fuera intendente de Gualeguaychú en dos períodos consecutivos (2007-2011 y 2011-2015)

A su tiempo

La idea de las elecciones se ha venido instalando en la agenda política no porque falte poco, sino porque se intenta entretener y distraer al arco político en una cuestión que la mayoría de la gente no consume.

A no impacientarse, después de todo, calculamos que hasta el año que viene, promediando marzo tal vez, zaranda de por medio, comenzarán a surgir los nombres "posta" para disputar la carrera hacia la Casa Gris en Paraná. ¿Se anotarán los mismos? ¿Surgirán nuevos nombres?

Además de “Juanjo” Bahillo, ¿alguno más de Gualeguaychú? Que hace años que pide a gritos un gobernador.

(*) Luis Evaristo Alem es periodista y vive en Gualeguaychú.