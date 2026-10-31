El Niño debe ser abordado sin la misología

En la gran Cumbre de la Tierra de 1992, se consolidó el principio de incertidumbre ambiental. Es decir, se refiere a lo que escapa de nosotros, que no dominamos y por ende nos angustia, es la angostura que no nos deja respirar. La ansiedad que etimológicamente, nos indica el ahogamiento. Angustia y ansiedad. Qué hacer con dichas tensiones. ¿Se pueden controlar? Sí, es muy difícil pero no imposible. Vamos a ver varias cuestiones que responden a la subjetividad con lo urbano, con la naturaleza y profundamente con la comunidad biológica que nos acompaña. Así, la meteorología y la economía son importantes disciplinas científicas que nos aproximan intensamente con la realidad real. Que tienen en su seno, inmensas variables, causas directas, indirectas y concausas. La meteorología con antecedentes y desarrollo desde la antigüedad hasta el presente y la economía, disciplina conductual de aproximación del comportamiento social nos van a indicar el máximo paradojal frente a la lógica y la razonabilidad.

Veamos, por ejemplo, la crisis del Tulipán en 1636-1637 en Holanda. La desmedida ambición de plusvalización sobre esta flor, renunciando a toda razón, víctimas de misología (Nota de la Redacción: la misología es el rechazo, aversión u odio hacia la razón, el razonamiento y el debate lógico), produjeron una burbuja financiera, con la quiebra de muchos comerciantes. Era una flor que caducaba en un raquítico tiempo. Sin embargo, la gente llevada por pura necedad y ambición inconmensurable se hundía en las crisis económicas. Podemos ver cómo la razón era expulsada. El Estado tuvo que intervenir por el bien común público.

El 1° de noviembre de 1755, el Día del Mal, un terremoto seguido de un tsunami dejaba a Lisboa en medio de una gran devastación y muchas víctimas, se calculan cerca de 50.000 personas fallecidas.

Rousseau le refutaba a Voltaire que se habrían podido evitar y prevenir la cantidad de muertes y daños, si la razón y la prudencia hubieran podido primar sobre las conductas humanas. Esto es, de salvar riquezas cuando los cuerpos se exponían al riesgo mortal o el de construir en la Lisboa de otrora, edificios que por su altura impedían el tiempo para buscar amparo. Por los precios de los alimentos y bienes necesarios el Estado tuvo que intervenir por el bien común público. Su rol era evitar las especulaciones inflacionarias ambientales y atender protegiendo a las víctimas. Evitando una epidemia de hambre. El Estado desde la razón debió intervenir en ese momento junto a una protección inclusiva del ambiente, a partir de las directivas del Marqués de Pombal.

Estos dos acontecimientos nos señalan cómo el Estado desde la razón y la sensatez, interviene para la reducción de daños ambientales inclusivos de la naturaleza y de la actividad humana.

Las situaciones extraordinarias tanto climatológicas como meteorológicas de El Niño, nos indican varios caminos a transitar como sociedad y Estado, bajo la razón, la prudencia y la solidaridad.

El Niño, según los distintos registros científicos, es un proceso de la naturaleza, caracterizado en el caso por ser muy fuerte con grandes lluvias y vientos, en Argentina en el litoral, también en Neuquén, el sur de Brasill, de Chile, de Paraguay, Uruguay y que en otros lugares se manifiesta como sequía en el sudeste asiático.

La causalidad es el calentamiento de las aguas del océano Pacífico central ecuatorial y oriental, por el debilitamiento de los vientos alisios, generando tanto en las aguas superficiales y subsuperficiales un ascenso de temperatura aproximadamente de hasta 5 grados Celsius sobre el promedio. Abarcaría esta situación meteorológica desde noviembre de 2026 hasta marzo de 2027, de acuerdo a los estudios científicos en la materia. Ello generaría inundaciones como las podemos observar en el norte de Santa Fe, aumento de la altura del río Paraná que superaría mucho los 3 metros de altura promedio frente a Rosario, también en Corrientes que en algunos casos llega a 5 metros de altura. La situación es compleja y muy difícil. Las intensas lluvias, la profunda crecida de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú derivando en emergencias hídricas en Santa Fe, con mayores inundaciones en Chaco, Corrientes Misiones y Neuquén. En Corrientes llegó a más de 7 metros de altura el río Paraná en Paso de la Patria. Neuquén también presenta grandes inundaciones. Y, en varias provincias hay distintas cantidades de evacuados.

El Estado ante estas situaciones tan difíciles, realiza campañas preventivas. Pero hay que generar más visibilidad y concientización. El anegamiento presenta varios problemas, entre ellos, la cantidad y la velocidad del agua, tendría que haber más retardadores de agua, para disminuir las velocidades hídricas. Es necesario recordar, la limpieza de los evacuadores de agua, es decir los desagües, canales, desplazar recipientes que puedan acumular agua, asegurar objetos que por el viento puedan ocasionar daños a humanos, evitar el agua contaminada tanto por la leptospirosis como otras enfermedades infectocontagiosas y no guiarse por las redes sino por los canales científicos de distintas entidades.

Al inicio de este artículo expusimos sobre las disciplinas científicas, tanto ambiental como la económica. Y, de la importancia de recordar que son de aproximación y que tenemos que aprender a convivir con la incertidumbre, no por el fatalismo sino y fundamentalmente para abrazarnos a la razón y a la solidaridad. En ello, va la reflexión de cómo convivimos y qué va a pasar durante y después de las inundaciones y la sequía de El Niño, no sólo desde lo ambiental sino también frente a la inflación ecosistémica de precios que se pueden estar produciendo y se van a producir. El Estado tiene que intervenir, ante el aumento sobre bienes esenciales como la alimentación, la salud y el transporte, producidos culturalmente y también por las pérdidas de los cultivos y de los ganados. Se debe mitigar los daños a personas y a su hábitat cotidiano.

El Estado debe transformarse, los eventos agravados que son de la naturaleza deben pasar a ser presupuestado anticipadamente antes que ocurran. El Niño es de muy antigua trayectoria y fijémonos en el siglo XIX con lo acontecido entre 1877 a 1878 presentándose con fuertes lluvias en distintas zonas de Sudamérica y grandes sequías con tremendas hambrunas en China, India y noreste de Brasil. También podemos recordar El Niño acontecido en los años de 1891, 1925-1926, 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016. Este acontecimiento, de El Niño, es natural, muy grave y devastador. No se debe hacer sinonimia entre lo natural y lo normal. Este fenómeno pertenece a la naturaleza y, como lo es en la actualidad se escapa de lo normal, porque se presenta con gran contundencia perjuiciosa.

Las autoridades estatales deben prevenir, mitigar y realizar reducción de daños para las personas, pero, también concienciar con criterio de convivencia y evitar la lesa ambientalidad inclusiva.

Los fenómenos ambientales en el decurso del tiempo de nuestra Tierra, en principio, no se pueden evitar, son monopolios de la naturaleza. Pero, podemos analizar que la actividad contaminadora del hombre, las incidencias antropogénicas y del antropoceno no ayudan a disminuir las consecuencias dañosas de los fenómenos climáticos. Es un debate científico abierto si incide y hasta dónde el cambio climático.

Las derivativas imponen proteger a los vulnerables, a los trabajadores, a los productores agroganaderos y que exista la intervención del Estado en el mercado para mitigar el dolor y la necesidad. No hay contención si la estatalidad no ampara a los expulsados por El Niño.

(*) Aníbal Ignacio Faccendini es director de la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Magíster en Ambiente y Desarrollo Sustentable. Esta columna de Opinión fue publicada originalmente en el portal de Rosario/12 del diario Página/12.