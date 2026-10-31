Imaginar ofensivamente

Tal vez podemos reducir los análisis y leer la llegada de Javier Milei como consecuencia del mal gobierno de Alberto Fernández. Un outsider que, a diferencia de Mauricio Macri, sí nos dijo lo que iba a hacer. Y aunque en algunos puntos los modelos de gestión se parezcan, la velocidad de la famosa “motosierra” fue su rasgo distintivo. La clave está en interpretar lo electoral: el fracaso económico del macrismo y la decepción política del gobierno de Alberto Fernández empujaron a la gente a buscar algo nuevo.

No señalar la responsabilidad de la dirigencia política en este presente es deshonesto. Y no marcar la ausencia de un proyecto político con perspectiva nacional y popular es un error que no podemos volver a cometer.

Con este escenario de fondo se desarrolló el Foro promovido por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral. Reunió 19 mesas temáticas el pasado fin de semana en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y cerró con la presentación del libro “Perspectivas Estratégicas para el Desarrollo Humano Integral”, publicado junto a CLACSO.

La pregunta que busca contestar el libro es: ¿cuáles pueden ser los lineamientos estratégicos para actualizar un programa del campo nacional y popular argentino orientado al desarrollo humano integral?

Empiezo por el final.

El foro tuvo como cierre un tridente político que ya había aparecido algunos años atrás y que, en aquel momento, viralizó una expresión que puso en tensión distintos sectores del peronismo: “Hacen falta nuevas melodías”.

En este nuevo encuentro, Juan Grabois, Ofelia Fernández y Axel Kicillof se juntaron para sellar un acuerdo electoral de cara a 2027. La intención es que no sea una cáscara vacía, sino una construcción con un programa claro y transformador. Como planteó el referente de Patria Grande, se trata de construir un proyecto nacional actualizado, sintetizado como hoja de ruta en el mencionado libro.

Pensar qué vamos a hacer cuando lleguemos al próximo gobierno parte de una premisa: el gobierno de Milei no es para siempre. Pero no alcanza con imaginar su final. Se trata de pensar un camino estratégico que permita a la sociedad observar, comprender e integrarse a ese proceso, en medio de la contingencia y el drama que significa un cambio de gestión.

Esta planificación no solo permitiría atenuar el caos de una transición, sino también abrir espacios para la participación y la opinión de las distintas fuerzas políticas que conviven en el país. El adversario político es parte de la democracia. Pero, frente a la libertad de acción del poder, debería existir una planificación democrática que permita orientar sus decisiones y establecer un horizonte colectivo.

Esto trae aparejada una curiosidad para el desarrollo de una discusión política seria. Uno de los países que ha logrado hacer de la planificación una base de su gobernanza es China, que representa, desde hace décadas, uno de los principales competidores comerciales de Estados Unidos. La comparación abre una pregunta: ¿por qué la planificación puede constituir una herramienta estratégica para algunas potencias, mientras que en otros escenarios se la presenta como un obstáculo para la libertad?

Las discusiones en las distintas mesas tuvieron un aspecto crucial: las experiencias y realidades de quienes participaban. Desde académicos hasta cartoneros. Desde jóvenes hasta viejos. Desde gerentes del sector privado, hasta cooperativistas comunitarios. Trayectorias, saberes y necesidades diferentes que, sin embargo, encontraban un punto de convergencia en un mismo eje de la sociedad: el trabajo.

La crisis y la dignidad actual

Este foro, que venía a poner en debate un Plan de Desarrollo Humano Integral, parte de reconocer la crisis integral del sujeto, la sociedad y la familia. Una crisis que no se expresa únicamente en las condiciones materiales de vida, sino también en una lenta degradación de las capacidades cognitivas e intelectuales, de los vínculos y de las posibilidades de proyectar un futuro.

Frente al Estado Social de Derecho aparece otro paradigma, en el que las transformaciones en la organización del trabajo adquieren un peso determinante. Está claro que buena parte del libro intenta ubicarnos en las posibilidades, límites, y consecuencias que tiene la velocidad y el impacto de las transformaciones tecnológicas y que no se trata solamente de discutir cuánto gana una persona o cuánto cuesta vivir, sino también de comprender cómo estas transformaciones producen nuevas formas de dependencia y humillación. ¿Qué otra cosa representa, por ejemplo, que una deuda de $500 mil pesos pueda convertirse en $3 millones en apenas unos meses?

Resulta indispensable discutir estas transformaciones junto a los trabajadores y trabajadores de nuestro país. La participación es un atributo esencial de la modernización cuando se la piensa en términos de innovación. No es mayor gasto, es desarrollo humano integral. Es anticipación y previsibilidad.

En definitiva, discutir un proyecto nacional no es solamente discutir qué gobierno queremos, sino qué sociedad estamos dispuestos a construir. Si la política pretende volver a representar una alternativa, no alcanza con señalar los errores del presente ni con esperar que el desgaste del gobierno produzca una nueva oportunidad electoral. Imaginar, proponer, participar y combatir es una conducta que no podemos relegar. La ofensiva es un reverso sensible cuando el motor de la acción sostiene una verdad programática. Es necesario correr la nostalgia y evitar el mesianismo refundacional. La convicción es, no perder ni un solo día, cuando nos toque, cuando te toque.

(*) Alan Gómez Tutau es técnico en Gestión e Innovación Pública y estudiante de psicología.