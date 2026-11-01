¿Cuándo mueren las democracias?

Una tolerancia ilimitada frente a los intolerantes acaba destruyendo los cimientos de la democracia.

Tomamos prestado el título de este artículo del libro de Levitsky y Ziblatt “Cómo mueren las democracias”, cambiando apenas el adverbio. Frente a la sutileza del cómo, la inquietud atemporal del cuándo. Porque la pregunta ya no es si pueden morir, sino cuándo empiezan a hacerlo. Y la respuesta, por incómoda que sea, es simple: empiezan a morir muchas antes de que nadie lo advierta.

Las democracias mueren hoy a manos de líderes elegidos. No es época de golpes militares. Tampoco de revoluciones. Sí de reformas. Demiurgos que utilizan las propias instituciones para erosionarlas, lenta pero inexorablemente, mientras mantienen intacta la fachada, la falsa y trastocada apariencia. Se vota, se legisla, se celebran elecciones, pero, tras el decorado, los árbitros son capturados, los contrapesos neutralizados y el adversario convertido ni más ni menos que en enemigo. Aquí y allá. Demagogia y degeneración copan las primeras filas del proscenio. Popper nos advirtió de la paradoja, a saber, una tolerancia ilimitada frente a los intolerantes acaba destruyendo la propia tolerancia. Y con ella, los cimientos de la democracia.

Todo empieza por el lenguaje, que es a la vez herramienta y arma. Primero se degrada la palabra, después se deshumaniza al otro, y entonces todo es ya posible. Quien llama “traidor” al discrepante, “enemigo del pueblo” al periodista o “golpista” al juez que le incomoda no está debatiendo, solo sembrando el terreno a la polarización, el odio, la violencia, la letargia de la intolerancia y la irracionalidad misma. Por ello, esta no es solo una cuestión jurídica o política, también lo es moral. Rotos los consensos, dinamitados los puentes de entendimiento, erosionada la verdad y la credibilidad del otro, del oponente, el camino queda expedito para el insulto y la limitación, el abuso y la banalidad. La crisis de la virtud cívica se abre paso en la antesala misma de la voladura del respeto institucional.

Demagogos y populistas se presentan como salvadores y protectores del pueblo. Se buscan pronto enemigos y se señalan por doquier chivos expiatorios. La degeneración de la democracia también se alcanza por un exceso de libertad mal entendida, como nos enseñó el libro VIII de “La República” de Platón. Hemos defenestrado la tolerancia mutua, la simple aceptación del adversario como legítimo. Y, paralelamente, no pocos gobiernos se resisten ante la contención institucional, esto es, no usar hasta el límite el poder legal. Son las dos barandillas de la democracia, en palabras de Levitsky y Ziblatt, y ambas están rotas. Se busca el enfrentamiento, la polarización más extrema ante la galbana intelectual de ciudadanías apáticas, indolentes, fácilmente manipulables.

Lo deliberativo agoniza. Lo fragmentan los algoritmos, que premian la indignación y encierran a cada uno en burbujas de insolidaridad y anemia intelectual. Pero también lo debilita el ataque a los derechos fundamentales, a los que se cuestiona, se ridiculiza o se presenta como privilegios. Se debilita conscientemente. Se rompe así la “esfera de lo indecidible” de la que habla Ferrajoli, el gran jurista y filósofo italiano, cuya respuesta es clara: aquello que ninguna mayoría, por amplia que sea, tiene derecho a decidir. La dignidad de las personas no se somete a votación. Los derechos de las minorías no dependen del rodillo ni del humor de la mayoría. Y la verdad no es una opinión más. Hannah Arendt lo comprendió como nadie: el terreno ideal de la tiranía no es el fanático convencido, sino el ciudadano para quien ya no existe diferencia entre el hecho y la ficción. Sin verdad compartida no hay democracia.

Los síntomas están ya presentes, no importan si en las calles de París, Washington, Milán, Madrid, Bogotá, Santiago o Buenos Aires. La desigualdad, la desafección, la sospecha recorren la espina dorsal del sentimiento ciudadano. Unos miran, otros callan, algunos son jaleados, otros calculan. Alerta ante los despotismos suaves tocquevilianos, aquellos que no destruyen al ciudadano, sino que los adormecen hasta convertirlos en rebaños de un inhóspito silencio acrítico. Docilidad provocada, anestesia hedonista.

Y lo que ocurre dentro de los Estados ocurre también entre ellos. La crisis del orden internacional, la voladura del derecho y legalidad internacional y las reglas de juego surgidas tras la Segunda Guerra Mundial ha devuelto al mundo a la ley del más fuerte, y su legado lo pagarán nuestros hijos y nietos. Se invaden países, se bombardean hospitales, se desprecian tribunales internacionales, y la vulneración atroz y despiadada de los derechos humanos se normaliza como si fuera un parte meteorológico. Es la misma lógica de puertas adentro y de puertas afuera: la del poder que no acata límites de ningún tipo. David Held advirtió que, en un mundo interdependiente, la democracia no puede encerrarse en las fronteras del Estado. Ferrajoli va más allá y reclama una Constitución de la Tierra, con garantías globales para problemas globales, porque la verdadera utopía es creer que podemos seguir como hasta ahora.

Stefan Zweig escribió “El mundo de ayer” para contar cómo una generación entera creyó irreversible su civilización y la vio derrumbarse en pocos años. Nosotros también creímos que la democracia, los derechos y la paz eran conquistas definitivas. No lo son. Ninguna lo ha sido. Los peligros son tan viejos como las democracias mismas, y cuando se rompen sus barandillas y se ignoran sus límites, todo se reduce a una escombrera de pensamiento y acción.

Por eso este artículo no va dirigido a los demagogos, sino a ti, lector. Pericles decía que en Atenas no se consideraba tranquilo, sino inútil, a quien se desentendía de los asuntos públicos. La democracia no es una herencia que se conserva sola, ni algo que se ejerce solo cuando se introduce una papeleta en la urna. Se ejerce cada día: cuando te niegas a compartir un bulo, cuando escuchas al que piensa distinto, cuando exiges cuentas a los tuyos y no solo a los otros, cuando defiendes los derechos del otro, de tu alteridad objetiva y subjetiva, que, en palabras del Padre Luis Vela, es el derecho. Atrévete a pensar por ti mismo, como pedía Kant. Recuerda la advertencia: “primero vinieron por otros, y como no eran de los míos, callé”.

¿Cuándo mueren, entonces, las democracias? Cuando dejamos de creer que valen la pena. Cuando nos acostumbramos a lo intolerable. Cuando confundimos la fuerza con la razón y el ruido con la verdad. Cuando pensamos que defenderlas es tarea de otros. Las democracias no mueren en un día: mueren cada día que callamos. Y no hay democracia sin demócratas.

(*) Esta columna de Opinión de Abel Veiga Copo fue publicada originalmente en el diario El País de España.