Las obras se ven: gobernar es estar, gestionar y resolver

En política hay una diferencia importante entre hablar de los problemas y trabajar para resolverlos. En los últimos días escuchamos distintas declaraciones del diputado Michel sobre la situación de nuestra provincia, las obras públicas y el rol del gobernador Rogelio Frigerio. Es importante que el debate político se dé con responsabilidad, con memoria y, sobre todo, con conocimiento de lo que sucede en cada rincón de Entre Ríos.

Yo soy de San José de Feliciano. Camino sus calles, conozco sus instituciones y estoy en contacto permanente con nuestros vecinos. Por eso, cuando escucho decir que no hay obras o que todo es marketing, me pregunto si quienes hacen esas afirmaciones conocen realmente lo que está pasando en el territorio.

En Feliciano, después de más de 30 años, volvió a funcionar el quirófano del hospital. Tenemos 22 viviendas del IAPV en su etapa final, próximas a ser entregadas a familias que esperan cumplir el sueño de la casa propia. Está pronto a comenzar la construcción de 34 viviendas más por IAPV. Se intervinieron 20 escuelas, donde se construyó la residencia de mujeres de la escuela Agrotécnica. Se está avanzando con obras fundamentales en las lagunas de tratamiento de líquidos cloacales y el hogar de ancianos. Vialidad realiza limpieza y saneado de arroyos del Departamento San José de Feliciano. Todos estos son hechos concretos, que los vecinos pueden ver y que tienen un impacto directo en su calidad de vida.

También se realizaron obras de iluminación en canchas de clubes de barrio y se puso en funcionamiento un quirófano odontológico de OSER. ¿De verdad alguien puede decirles a los vecinos que todo eso es solamente un video o un cartel? Se intervinieron más de 1000 kms de rutas en toda la provincia. Solo esta enumeración es a manera de ejemplo.

Las obras no necesitan demasiadas explicaciones: están ahí, se pueden recorrer y, fundamentalmente, mejoran la vida de las personas. Rogelio Frigerio trabaja para los entrerrianos, no para un partido político ni para un gobierno en particular. Cuando hay que acordar con Nación para conseguir recursos y poner en marcha obras, lo hace. Y cuando hay que reclamar por los intereses de nuestra provincia, también lo hace. Eso no es sumisión, es responsabilidad institucional y capacidad de gestión.

Gracias a ese trabajo comenzaron a reactivarse obras en los tramos más críticos de las rutas nacionales 12 y 14, una demanda histórica de quienes transitamos nuestra provincia. Porque las rutas no se deterioraron en los últimos tres años. El estado actual, y que se está revirtiendo, es el resultado de décadas de falta de inversión y mantenimiento. Por eso, quienes tuvieron responsabilidades en el Gobierno nacional durante cuatro años también deberían hacer un ejercicio de memoria antes de presentarse hoy como simples observadores de una realidad que ayudaron a construir.

Es cierto que todavía hay mucho por hacer. Nadie desconoce las dificultades económicas ni las necesidades que tiene Entre Ríos. Pero tampoco podemos desconocer el punto de partida y el esfuerzo que está haciendo esta gestión para recuperar la capacidad de inversión de la Provincia.

El ordenamiento de las cuentas públicas no es un objetivo en sí mismo: es una herramienta para poder invertir. Venimos de una situación en la que una parte muy importante de los recursos provinciales estaba comprometida con el pago de deuda. Hoy, con una administración más ordenada, podemos proyectar un incremento del 77% en la inversión en obra pública para el Presupuesto 2027. Eso significa más posibilidades de avanzar con infraestructura, viviendas, saneamiento y obras que nuestros pueblos necesitan.

También celebro que hoy exista preocupación por el estado de las rutas entrerrianas. Pero los problemas no se resuelven únicamente con presentaciones judiciales, declaraciones en los medios o acciones pensadas para conseguir repercusión. Un amparo puede servir para plantear un reclamo, pero no reemplaza la gestión ni resuelve por sí solo los problemas estructurales. La política necesita propuestas, compromiso y trabajo sostenido.

A nosotros no nos avergüenza que una empresa privada elija Entre Ríos para invertir, abrir sus puertas y generar puestos de trabajo. Cada inversión que genera empleo es una buena noticia para nuestra provincia. Gobernar también significa crear las condiciones para que quienes producen, emprenden y trabajan puedan desarrollarse.

Hay dos formas de hacer política: una desde los micrófonos, opinando sobre los problemas a la distancia; y otra desde el territorio, recorriendo las localidades, escuchando a los vecinos y trabajando para encontrar soluciones. Nosotros elegimos la segunda.

El gobernador estuvo en Feliciano, recorrió el hospital, las viviendas y las instalaciones de los clubes. Conoce las necesidades de nuestra gente y acompaña un proceso de recuperación que requiere tiempo, decisiones y trabajo.

No pretendemos decir que está todo resuelto. Sabemos que falta mucho y que hay demandas que todavía esperan respuestas. Pero una cosa es reconocer lo que falta y otra muy distinta es negar lo que se está haciendo.

Los entrerrianos necesitan dirigentes que estén presentes, que defiendan sus intereses y que trabajen para mejorar su calidad de vida. La gestión se demuestra con hechos, no con discursos.

(*) Diputada provincial.