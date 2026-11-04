¿El dedo de los dirigentes o el voto del pueblo?

Elegir a quienes nos representan es la base de la democracia, pero el armado de listas suele ser un misterio. El Gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, abrió un debate clave en el Partido Justicialista al afirmar que el futuro no puede depender de decisiones "a dedo" o acuerdos de oficina. Esta postura define qué tan representativo es un político y cuánta fuerza real tiene su proyecto para convencer a los ciudadanos.

1. La legitimidad se gana en las urnas, no en las oficinas

Cuando un candidato es impuesto por un acuerdo cerrado de cúpulas, los votantes sienten que la decisión viene de arriba. En cambio, el líder que surge de una elección interna competitiva queda plenamente "legitimado". Llega a la elección general con el respaldo real de la gente, autoridad propia y peso en su propio territorio; es una auténtico “referente territorial”.

El paralelismo histórico: El Gral. Perón y la soberanía del Pueblo

Esta idea de confiar en la voluntad popular está en el ADN del movimiento. En las vísperas del 17 de octubre de 1945, el propio Juan Domingo Perón le manifestó al General Edelmiro Farrell la urgencia de convocar a elecciones libres diciendo: "…Se le ha enterado al pueblo qué es lo que nosotros queremos hacer... y si ellos eligen a la Unión Democrática allá ellos, el pueblo sabrá...". Esta filosofía demuestra que el peronismo siempre debe enfrentar el dilema sabiendo que el pueblo es quien tiene la última palabra.

2. El factor humano: sin motivación no hay campaña en el territorio

La política real se hace en la calle y cara a cara. La elección "a dedo" destruye la motivación de quienes ponen el cuerpo en el territorio:

• Cuando hay internas: Los militantes trabajan con entusiasmo porque sienten que su esfuerzo cuenta. Si su lista gana, su candidato llega; si pierde, compitió bajo reglas limpias y mantiene la motivación para caminar la provincia.

• Cuando se elige "a dedo": El esfuerzo territorial es ignorado, la motivación se desploma y nadie trabaja con la misma energía por alguien que no los representa, debilitando las chances del partido.

3. El Sistema D'Hondt

a) Que nadie se quede afuera

La representatividad no termina en el candidato principal, sino que se juega en los cuerpos legislativos. El sistema D'Hondt —el método matemático usado en elecciones generales— aporta una solución clave para integrar a las minorías en las internas:

• Frente al "A Dedo" o Lista Única: El sector mayoritario pone a sus dirigentes, las agrupaciones quedan totalmente afuera y se genera resentimiento o rupturas en el partido.

• Con el Sistema D'Hondt: Los lugares se reparten matemáticamente según los votos obtenidos. Las listas con menos votos logran meter representantes, haciendo que todos se sientan incluidos y manteniendo la unidad para la general. Al usarlo, ninguna lista que salga segunda o tercera se vuelve con las manos vacías.

b) La previsibilidad: reglas claras para la convivencia interna

El Sistema D'Hondt otorga la previsibilidad política que los espacios necesitan al competir. Saber de antemano bajo qué reglas matemáticas exactas se disputarán los lugares elimina la arbitrariedad de las cúpulas. Cada lista sabe que su esfuerzo se traducirá de manera justa en bancas, permitiéndoles trazar estrategias claras y enfocar su energía en el ciudadano sin incertidumbres. Reglas previsibles pacifican la interna y terminan con la especulación de escritorio.

Conclusión

El debate en el peronismo demuestra que las decisiones verticales chocan con la necesidad de una mayor apertura democrática. Hay que dejar de lado el "dedo", abrir el partido a internas combinadas con el sistema D'Hondt y reactivar la confianza histórica que Perón tenía en la sabiduría popular: "darle el poder al pueblo para que elija", asegurando la inclusión de las minorías y devolviendo a la militancia el entusiasmo para dar la batalla en el territorio.