La política entrerriana y sus protagonistas sin diferencias

Partir todo en mil pedazos y no dar explicaciones es parte del mecanismo que impuso, para desarrollar sus políticas, La Libertad Avanza (LLA). En octubre de 2025 recibió un espaldarazo ratificatorio, sobre todo, en la Provincia de Buenos Aires. Puede no gustar, puede molestar, pero mal no le va a un espacio relativamente nuevo, al que muchos le auguraban una pronta salida de la administración.

No sucedió y el temblor al interior de sus opositores continúa. Tal fue el impacto que muchos (tal vez demasiados), que en principio se “diferenciaban”, terminaron entre subyugados o entregados a los nuevos modos de la política vernácula, tan ordinaria como consolidada en las malas formas.

Un repaso por la agenda provincial y nacional permite observar que la mayoría de los inconvenientes de fondo persisten. Tan solo cambia el tenor de los comentarios alrededor de cada tema, pero nada de soluciones de fondo. Una deriva que fortalece la indiferencia de la ciudadanía, que sigue desmovilizada sin atreverse a la centralidad.

Malas formas que se imponen y actores que tratan de pasar desapercibidos para evitarse malos ratos. La política entrerriana, que tuvo participó de la historia grande, tomada por protagonistas que no muestran diferencias entre sí.

Cortinado, estilo León XIV

La visita de León XIV es un cortinado de lujo para ocultar, haciendo nada, una coyuntura que conjuga todos los tonos del gris. Para el oficialismo nacional es un respiro, salvo que alguna intervención del presidente Javier Milei en España genere nuevas tensiones al interior de su propio espacio.

El continuador de Francisco, aquél argentino Papa que llegó desde el fin del mundo, eligió llamarse León para homenajear a León XIII (1878-1903), que entre un siglo y otro decidió ocuparse de los temas del mundo, especialmente de los sociales. Un indicador sustantivo de su mirada esencial.

Lo que hagan alrededor de su visita y con su visita poco le ha de interesar al norteamericano que, mostrando sus valores, no dudó en marcar diferencias con Donald Trump, que pretende ser el señor del mundo.

Será interesante tomar nota de cada detalle, ya que se trata de un liderazgo que, como el de su antecesor, se ocupa ahora mismo de las cosas del mundo. Atiende a los signos de los tiempos. Entonces, la justicia social y el impacto de las tecnologías sobre la humanidad no estarán fuera de sus palabras. Líder espiritual y jefe de un Estado. Su palabra, la gestualidad y hasta los silencios, darán que hablar.

Modelo para armar

Sigue el trabajo más o menos visible de una oposición a Javier Milei, a la que le cuesta horrores generar encanto. Llamar la atención tornó difícil. Parece que sigue en el aire la desazón Fernández (Alberto, nacido de un tuit). Hay demasiado que no debió ser de ese último mandato, que perdura negativo en la dermis social.

Esa persistencia, pese al paso del tiempo y de alguna explicación pour la galerie, desorienta. No aparece, no encuentran, no construyen un nuevo ropaje y mucho menos, relato. Sectores que históricamente se identificaron con el peronismo, siguen expectantes, aunque medio desesperanzados.

Se critica el perfil AMBA-céntrico de la construcción política y está muy bien, pero, en todo el país, se está al pendiente de lo que pase o deje de pasar en ese territorio inabordable.

Una contradicción más para agregar a una dirigencia que apenas muestra signos de renovación, e igualándose con el actual oficialismo, prefiere transitar en la comodidad sin hacer olas.

La época se caracteriza por hablar en una sola dirección y en especial a los propios y eso, lamentablemente, no enriquece la conversación. Esto último, lo endogámico, debería reverse, porque en los tramos finales de las instancias electorales, el renglón de los indecisos es determinante. En general prefieren algo de autenticidad y rechazan la especulación.

Es, técnicamente, fundamental, trabajar esa actitud, porque la decisión de ese segmento observante aparece apenas horas antes del día de los comicios. O sea, un detalle, relevante en el análisis y determinante en la construcción de opciones.

Rompecabezas

La oposición es, con todo esto, un modelo para armar. Con el tiempo agotado, habrá que ver cómo están las baterías. A nivel nacional Cristina Fernández, que entiende el poder, no se resigna. Sabe que sus seguidores solo harán si ella dispone. Lo que pasó en Brasil, convalidó varias teorías que elabora en su ostracismo.

Habló con un medio extranjero y más allá de lo interesante de la entrevista, una sola frase movió y removió la interna peronista. Fue cuando se refirió a sus derechos políticos. A partir de ahí, estimado lector, profundice. Un tsunami.

Muchos recordaron algo que se decía mucho en el peronismo de otros tiempos, al líder no se le habla, se le escucha. El ánimo y la fatiga, el pensamiento inasible, los gestos alimentan la conjetura que, algunas veces, intenta ser argumento.

Esto, lo de la expresidenta, puede operar como un freno a las complicadas dinámicas que intentaban e intentan el actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof y otros dirigentes.

La comarca

En la provincia el oficialismo gira alrededor de Frigerio, que hasta domina claramente a los principales integrantes de su frente. Solo es cuestión de días para que formalice en la faz pública su alianza con los libertarios. Sabe que no cuenta con opositores reales a esa movida, solo ventisca en verano (derretida al nacer). Pero su tacto de ex ministro del interior macrista, lo hace esperar. Hasta le regalan tiempo.

Está todo cerrado desde julio (Revista ANÁLISIS 1172). El proyecto Libertario para suspender las Primarias Abiertas y Simultáneas (PASO) en Entre Ríos será aprobado con la mínima señal.

Resta conocer si el diputado Fleitas logró convencer a Karina Milei de reclamar de manera efectiva la Vicegobernación para su sector, que tiene varios nombres que podrían acompañar al gobernador entrerriano buscando un nuevo período.

Los libertarios “puros”, Beltrán Benedit entre ellos, se fueron acallando y el radicalismo, teñido violeta, solo hará movimientos tenues en algunos municipios sin salir de terapia.

Factor “Patricia”

El marco, complejo, enredado, cambiante, agrega un factor a tener en cuenta. Los cálculos no deben sumar o restar nada sin poner en la ecuación los movimientos de la senadora nacional Patricia Bullrich Almeyra Luro Pueyrredon (renombrada Patus, familiarmente).

La aspirante a “Dama de Hierro Nacional” (en abierta competencia con Karina Milei), percibe que algo está pasando al interior de su actual partido, LLA y estudia sus posibilidades.

Por eso abrió todos los canales posibles, especialmente con el denominado círculo rojo, entendiendo -como pocos- que ese sector poderoso quiere seguir por la misma ruta, pero cuestiona los volantazos del conductor. Profundizar el proceso, pero con otros perfiles sería la consigna. Ella muestra su carnet ganado en terrenos difíciles.

Dice estar preparada, por eso, no descarta nada. Nunca. Teniendo en cuenta su trayectoria sería posible pensar que tiene un bastón de mariscal en su mochila. Es que somos nuestros orígenes, aunque a veces, el humano es así, sobrevienen las negaciones.

El exgobernador de la provincia, Mario Moine, dejó -desde la mirada de un empresario- definiciones interesantes en su participación en el programa “Antes que tarde”, en el streaming de Canal 9 de Paraná. Dan para un repaso, tienen color y habilitan segunda lectura (hasta terceras).

¿Y las diferencias?

Cuando todo es demasiado parecido y da lo mismo con cualquiera, se favorece a los oficialismos. En política, en términos de partidos políticos, eso de estandarizar los perfiles, es demasiado peligroso.

Habría que poner énfasis en plantar posturas y convicciones para renovar, construyendo verdaderas opciones. La haraganería no le puede ganar a la política. O no debería.

Sin diferencias palpables, entendibles, decae el interés. Sin interés, no hay compromiso y sin este último, el sistema cruje.

No es saludable, en términos de ciudadanía, que haya errores de gestión o en las propuestas y no aparezcan contradictores capaces de proponer mejoras, superaciones, al tiempo que -en noble disputa- capitalizan los yerros.

No está bueno que todo se reduzca a un juego de nombres (Revista ANÁLISIS 1172) y que, por esa simplificación malévola, las ideas desaparezcan llenas de telaraña.

¿Todos con el mismo plan?

El presupuesto de cada año, la Ley de Leyes, es ni más ni menos que el proyecto de un gobierno. Ahí está lo que se pretende hacer y cómo se puede hacer. Es el plan.

Entonces, la discusión legislativa, es la oportunidad de marcar diferencias, para mostrar fallas, para hacer comparaciones concretas y verificar las herramientas previstas para alcanzar o acercarse a logros materiales y, principalmente, humanos.

En los últimos años, salvo excepciones, el presupuesto enviado a la legislatura no está siendo confrontado. Quizá la mayoría holgada que tiene el gobernador Rogelio Frigerio o la dispersión en el gobierno nacional, estimulan el desaliento.

No deja de llamar la atención que ese derrotero (de una matriz ideológica) termine siendo votado por todos. Así las cosas, la deriva generada termina favoreciendo con creces al oficialismo gobernante. Se conjugan, debe reconocerse, la habilidad del mandatario (provincial o nacional) y el disperso presente de la principal oposición política.

Hasta los evidentes fracasos no son capitalizados por nadie y eso genera que lo anómalo, se sostenga. De ahí a la vida mediocre, ni distancia.

Fracasos sin consecuencias

Esta coyuntura ha generado que en la provincia haya sonoros fracasos que no tienen consecuencias para el oficialismo gobernante. El ejemplo reciente es el intento de poner en marcha un nuevo sistema para proveer desayunos y meriendas a comedores escolares. Fue más que un derrape.

Errores admitidos públicamente, respuestas que faltan y apretados movimientos, tratando de reencauzar lo que se estrelló contra la realidad.

La discusión presupuestaria es también, en este punto, una oportunidad para clarificar. Habría que ahondar sobre los términos del programa 16 del Ministerio de Desarrollo Humano, para que los objetivos no se pierdan en el camino y, finalmente, se cumplan.

No es excusa, para dejar pasar algunas situaciones, la falta de una conducción externa (partidaria) clara. La oposición, desperdigada, a veces deja pasar oportunidades de lograr cierta cohesión detrás de un tema que amerita ocuparse.

Es importante reiterar que hay acciones apuntadas a diferenciar. Son esforzadas y claras en la Cámara de Diputados y en algunos casos de la Cámara de Senadores. Se percibió en un informe reciente del Ministerio de Desarrollo Humano, pero termina siendo escaso, limitado.

No debe olvidarse, en lo relacionado al nuevo sistema de desayunos y meriendas, que falta la respuesta al pedido de informe generado en la Cámara de Diputados el 29 de julio, por la diputada Débora Todoni (Expediente 29480).

La instancia, la casi interpelación, mostró que el oficialismo intenta retomar la iniciativa, acomodarse y acomodar. No cumplió los plazos comprometidos públicamente. Ahora, el nuevo sistema, comenzaría en el mes de marzo.

No se conoce cómo se cambiará el contenido de los alimentos que fueron analizados, con crudos resultados, por el Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos.

A la Mesa Interinstitucional, el intento visible por apalancar un proceso que se caía, nunca fueron convocados los docentes. Están en el corazón del sistema actual, deberán aplicar el pensado. Aunque sea darles la escucha en ese espacio cuyas conclusiones no son vinculantes para el Estado, pero permite canalizar posturas en un tema de alta sensibilidad.

Que tiene tropezones, pero, todavía, no está caído.

Falta poco más de un mes para terminar el ciclo escolar y no empezó el relevamiento en comedores escolares para contar con el perfil de lo que se sirve en desayunos y meriendas.

Lo que se debía hacer incluso antes de lanzar la licitación (que nunca fue objetada desde el punto de vista administrativo) se hace ahora y en un tiempo acotado.

Hay que decirlo, revisar había que hacerlo antes. El diagnóstico, es previo. Concreto, no al voleo. Se critica abiertamente que los documentos no llegan con fluidez para ser escrutados. ¿No se podía hacer todo a través del uso de la Inteligencia Artificial?

Coordinando esfuerzos con la tarjeta SIDECREER y el ministerio de Desarrollo Humano, junto a la ATER, tal vez se podría conocer online que es lo que van comprando para distribuir en cada comedor.

En lugar de construir, mejorar, readecuar, se decidió amputar, en uso de las facultades nunca cuestionadas. Se podía buscar otra salida, pero la creatividad estuvo ausente. Aunque no deja de ser un acto de sinceridad de parte de los que odian al Estado actuar en consecuencia.

Al cierre del año

Por estos días el Centro de Estudios sobre políticas y economía de la alimentación (CEPEA) iniciará, si considera que cuenta con posibilidades ciertas, un relevamiento sobre 115 escuelas. El ciclo lectivo termina a mediados de diciembre.

Se preparan para el trabajo de campo entre 50 y 60 encuestadores. El objetivo es validar y supervisar diariamente las encuestas, lo que harán Nutricionistas. Un respaldo sustancial para cualquier determinación sobre la constitución de un desayuno o una merienda. Había que hacerlo antes, pero no es responsabilidad de CEPEA eso.

Institución que además deberá ser financiada en semejante esfuerzo.

Se hace, tarde, pero bienvenido ese aporte de experiencia y prestigio. Se intuye, debió hacerse muchísimo antes. Es, esa cuestión, una anomalía, pero, no hay consecuencias.

No pasa nada. Se baja el perfil y se pone a un costadito para desandar errores y taparlos de olvido. O con la llegada de León XIV. Decisiones políticas que se dan contra la pared, sin consecuencias, sin responsables a la vista.

El pedido de informes impulsado por la Diputada Todoni pide expresamente copia de los informes de evaluación, de los actos administrativos y de la resolución de adjudicación de la licitación pública que ganó la empresa Teknofood SA.

La legisladora, junto a sus pares, percibirá claramente, mientras espera por la información, que, en términos de evaluación, faltaron cosas. Pero no pasa nada.