El puente, los palmares y el mate: una geografía de la fraternidad

Hay símbolos que contienen una historia mucho más profunda que su apariencia. Así lo enseña el papa León XIV cuando en su homilía celebrada hoy en Paysandú, eligió tres elementos de la geografía y la cultura de la región para construir una reflexión que merece ser leída más allá de sus destinatarios religiosos. El puente, los palmares y el mate se convirtieron en imágenes de una sociedad posible: una sociedad que no renuncia a sus raíces, que reconoce al otro y que entiende el encuentro como una condición indispensable para construir el futuro.

El puente internacional -en este caso que une al Uruguay con Argentina sobre las aguas del río Uruguay-, fue el primer símbolo. Su significado parece evidente, aunque siempre es necesario recordar: comunicar, acercar, permitir el intercambio. Se viven tiempos donde las fronteras se endurecen y las diferencias políticas, económicas y culturales suelen convertirse en motivos de confrontación. Por eso, reivindicar la construcción de puentes adquiere una dimensión profundamente política. No se trata de desconocer los conflictos, sino de evitar que se conviertan en destinos irreversibles. El Papa recordó, además, que todo puente necesita cimientos sólidos. La fraternidad no puede sostenerse únicamente en declaraciones de buenas intenciones: requiere convicciones, formación, constancia, no ser indiferentes y resistir las tempestades de cada tiempo.

Los palmares introdujeron otra dimensión. León XIV recuperó la imagen bíblica del justo que florece como una palmera, pero puso el acento en una particularidad del paisaje: las palmeras no crecen aisladas, sino que forman comunidades. La imagen contiene una enseñanza decisiva. Tener raíces no significa encerrarse en una identidad inmóvil. Significa encontrar en ellas la fortaleza necesaria para crecer junto a otros. En esa metáfora también resuena una sensibilidad ambiental: la vida no prospera desde el aislamiento, sino mediante relaciones de interdependencia. La comunidad -como el ecosistema- necesita de la diversidad, del cuidado y de los vínculos que hagan posible su continuidad.

El tercer símbolo fue la infusión del mate. Quizás el más cotidiano y, precisamente por eso, el más elocuente. A su alrededor circulan la palabra, el silencio, la confianza y la hospitalidad. Compartirlo supone reconocer que hay algo que no nos pertenece exclusivamente y permite vivir la experiencia del encuentro. En tiempos de individualismo y soledades no deseadas, ese pequeño ritual -tan propio de nuestras tierras- conserva una dimensión casi contracorriente.

Los tres símbolos dialogan con una memoria atravesada por divisiones, disputas y esperanzas inconclusas. Tal vez los tres símbolos encuentren su sentido más profundo cuando se los piensa como una misma invitación: ser constructores de puentes que unan a los pueblos, aprender de los palmares que la vida adquiere su verdadera dimensión cuando crecemos juntos y reconocemos que nadie está llamado a vivir aislado, y recuperar en el mate ese gesto sencillo y entrañable que reúne a la familia, sostiene la amistad y convierte el tiempo compartido en una experiencia de fraternidad.

El puente nos enseña a acercarnos; los palmares a permanecer unidos y el mate a encontrarnos. En ellos se expresa una misma convicción: el diálogo no es solamente una herramienta para resolver diferencias, sino una manera de habitar y permanece en el mundo y así reconocernos mutuamente. Quizás allí resida la vigencia más profunda del mensaje de León XIV: comprender que la cultura del encuentro no se construye desde las grandes proclamas, sino desde la decisión cotidiana de tender la mano, construir comunidad y compartir la vida. Porque ningún pueblo puede construir un futuro de paz si antes no aprende a encontrarse con los demás.

No resulta menor que León XIV evocara en su homilía sanducera también al beato Jacinto Vera, quien durante la Defensa de Paysandú -en 1864-, atendió a refugiados y heridos de ambos bandos y pidió que los ejércitos enfrentados recuperaran el abrazo fraternal. Allí aparece la profundidad histórica de su mensaje: la fraternidad no consiste en negar las heridas, sino en impedir que la violencia tenga la última palabra.

(*) Desde Paysandú.