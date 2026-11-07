No falta paciencia: faltan respuestas

El Papa llega con una advertencia que parece ciencia ficción y es pura economía política: la próxima desigualdad no va a ser de ingresos. Va a ser de humanidad.

La última vez que un Papa pisó la Argentina, yo no existía. Mañana llega León XIV, después de Montevideo y antes de Perú, con Magnifica Humanitas bajo el brazo. Hace unas semanas participé en Vitoria de una clase magistral de la Facultad de Teología del Norte de España sobre “el epígrafe 116” de esa encíclica, el del transhumanismo y el posthumanismo. Fui a escuchar filosofía. Volví con preguntas.

La carta, firmada el 15 de mayo, plantea una elección: "levantar una nueva torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos". Y se para en la huella de León XIII: si Rerum Novarum miró los "nuevos asuntos" de la Revolución Industrial, hoy toca mirar los de la inteligencia artificial. Porque "nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma".

Con esa carta salió a recorrer el mundo. En Madrid advirtió que podemos volvernos "eficaces para producir, pero inciertos acerca del porqué". En Montevideo pidió que la persona que trabaja no quede "reducida a una simple pieza prescindible". En X escribió que "a los algoritmos les falta la chispa de la humanidad", y más de 460.000 personas le dieron me gusta, muchas de ellas jóvenes que ni siquiera son católicos.

No es casual. Los jóvenes están en la calle: en Francia por la escuela pública, en España por la vivienda, en Italia por el costo de vida, en la Argentina por la universidad pública. Causas distintas, una misma pregunta: ¿qué futuro nos espera? Quizás no les falte paciencia. Quizás nos falten respuestas.

Silicon Valley tiene la suya. El transhumanismo y el posthumanismo forman un proyecto de civilización, de matriz angloamericana, que divide la historia en tres etapas. El humano, tal como nace. El transhumano, mejorado por la técnica. El posthumano, que ya no pertenecería a la especie. El Papa advierte que, aunque especulativas, estas ideas ya moldean el imaginario y orientan decisiones. Y tiene razón: la hibridación ya empezó. No entró por el quirófano: entró por el bolsillo.

¿Quién se acuerda hoy de un número de teléfono, o inclusive un nombre? Le cedimos al celular la memoria y la atención. Si un algoritmo ya decide qué leemos y qué compramos, ¿cuánto falta para que decida cuánto vale nuestro trabajo?

El Gobierno ya hizo la cuenta: imagina un PIB hecho por 50 millones de agentes de inteligencia artificial. Más que todos los argentinos. Falta la pregunta más simple: si producen las máquinas, ¿de quién es lo que producen?

La técnica, responde el Papa, "toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula, la utiliza". Lo sabe el ferretero que compite con una plataforma que fija el precio antes de que

él levante la persiana. Lo sabe el verdulero al que una aplicación le cobra por aparecer. Lo sabe la PyME que no puede pagar la tecnología con la que la van a desplazar. La productividad sube, pero no baja. Cuando León XIV cuestionó lo que ganan los CEO frente a los trabajadores y nombró a Elon Musk, el magnate le contestó con el Evangelio: "¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo?". La discusión no es teológica: es sobre quién se queda con la riqueza.

Abajo se abre otra grieta. Si un gurí estudia cuatro meses y otro se compra una mejora de memoria, ¿qué mérito premiamos? Y más abajo quedan los que ya ni compiten, porque sobran. Para ellos la promesa no es ser más que humanos, sino menos que necesarios. Mejorados de un lado, descartables del otro.

El otro León ya vio esta película. En 1891, la dirigencia aplaudía la máquina de vapor y León XIII miró al obrero. Sus ideas tardaron décadas en hacerse ley, y la demora la pagaron generaciones enteras. ¿Vamos a llegar tarde otra vez?

La encíclica no deja la respuesta en manos del mercado: "ya no es posible confiar únicamente en la 'mano invisible'". Pide que la automatización llegue "acompañada de medidas verificables de protección del empleo" y que el Estado cree "condiciones favorables para el empleo". No se trata de frenar la tecnología: se trata de que no tenga un solo dueño.

Milei propone lo contrario: inteligencia artificial sin regulación y una justicia social a la que llama aberración. Peter Thiel, el cofundador de Palantir que lo visitó en la Casa Rosada, fue más lejos: acusó al Papa de trabajar para China por pedir reglas. Fabián Ruocco, del Instituto Argentino de Inteligencia Artificial, le contestó en Forbes que si toda exigencia ética se descarta porque el rival podría ignorarla, "la ética se vuelve un lujo reservado a quien va ganando".

Pero el Papa también nos interpela a nosotros. Si el peronismo responde a la plataforma de 2026 con nostalgia de la fábrica de 1950, perdemos antes de discutir. ¿Quién le responde a un vecino cuando un algoritmo le niega un crédito? Ahí empieza la justicia social de este siglo.

Y hay algo más hondo. Si la perfección se mide en rendimiento, el viejo es un error y el enfermo un costo. Pero somos vulnerables, y por eso nos necesitamos: armamos un club, una cooperativa, una comunidad, una sociedad. San Agustín lo sabía: "el corazón inquieto" no se calma con más gigas. Borges lo intuyó en "El inmortal": sin la muerte, nada importa demasiado.

Solo el 44,6% de los argentinos de 16 a 29 años se dice católico, según el Barómetro de las Religiones de la UBA. Pero son los que más esperan que el Papa ponga la pobreza en el centro. Lo escuchan como voz pública, no como pastor. Y no piden ser más que humanos. Piden un lugar.

El lema de la visita es "Bienvenidos todos". Queda una pregunta que, sin chispa humana, ningún algoritmo puede contestar: Si mañana una máquina puede hacer todo lo que hacemos, ¿qué es lo que nos va a seguir haciendo necesarios los unos para los otros?

(*): concejal de Paraná.