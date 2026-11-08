El papa León XIV y el legado artiguista

Si bien en el grupo de estudios Orientales del Paraná, sobre José Artigas y los Pueblos Libres, no nos llamó la atención que en la visita del papa León XIV a Montevideo el presidente de R.O.U, profesor Yamandú Orsi hiciera mención de la influencia cristiana y fundamentalmente católica desde los inicios de la nación hermana, citando a José Artigas, José Monterroso y el Padre Barreiro y sí que también el Papa citara al Protector de Los Pueblos Libres. Uno de nuestros compañeros Eric Bravo (recién Diplomado en Comunicación política) nos envió copia de la nota que remitiera al grupo y a referentes de la influencia de la doctrina social de la iglesia católica en la educación pública, el magister Jorge Kerz, sociólogo, especializado en Sociología del Derecho; la Hermana Mariele de la Congregación Siervas del Espíritu Santo y Dr. Juan Matías Voltarel, rector del Instituto Superior de Formación Docente "Santa María" en Diamante. Nos pareció oportuno hacerla pública:

El Presidente de la R.O.U y el Papa León XIV destacan el legado de Artigas, Eric Bravo

Tal como se escribiera en apostillas de El Ideario de Artigas la bibliografía y la historiografía de variopinto signo político ideológico, y de adscripción a las corrientes historiográficas más conocidas, no hacen mención de la faceta espiritual y religiosa de Artigas. Intentando ser coherentes con incorporar toda la información disponible sobre el Protector de Los Pueblos Libres, citaremos la obra de Pedro Gaudiano, quien presenta testimonios poco conocidos, olvidados, o dejados de lado por la historiografía uruguaya, que permiten argumentar que, Artigas fue un católico comprometido. Dejamos para el cierre ampliar esta información.

El presidente Yamandú Orsi entrelazó la construcción del país y de la "Patria Grande" con los valores fundamentales del artiguismo. Destacando que la Iglesia católica ha sido un "pilar fundamental" en el desarrollo social del Uruguay, recordó a figuras históricas fundacionales y las vinculó a referentes del compromiso social moderno. Mencionó a sacerdotes y personalidades patrióticas de los inicios de la nación como Manuel Barreiro (sacerdote artiguista y constituyente) y Dámaso Antonio Larrañaga. En la misma línea de gratitud por la tarea social, sumó a figuras contemporáneas de profunda huella pastoral y de derechos humanos, como el Padre Cacho (reconocido por su obra en las zonas más vulnerables de Montevideo), el Padre Mateo, Perico Pérez Aguirre (activista jesuita) y Casilda Aparicio. Orsi utilizó estas referencias para convocar a un "espacio común" que rechace la polarización y priorice los desafíos urgentes del país, como la pobreza infantil y la salud mental.

Pero la clase magistral de comunicación la dio León XIV, utilizó de referencia para el público el monumento ecuestre de Artigas y el Éxodo del Pueblo Oriental para centrar su mensaje sobre el poder al servicio del bien común, pronunció la frase famosa de Artigas en el Congreso de abril de 1813: “Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana” (Instrucciones del año XIII) y destacó cómo esta expresión une el origen del poder con la responsabilidad ética de quien lo ejerce al servicio del bien común.

Continuó mirando a la escultura en la Plaza Independencia, observó las representaciones a las escenas del Éxodo y vio "un punto de partida concreto” para mirar al Uruguay actual. Señaló que en la parte superior, José Artigas aparece solo a caballo, mientras que en los relieves del pedestal se lo ve integrado con su pueblo durante La Redota (Éxodo del Pueblo Oriental de 1811). A partir de esto, expresó que la identidad del pueblo uruguayo se construye en la responsabilidad mutua y el conjunto.

En síntesis, respecto al cuidado de la vida y la niñez: Utilizó los relieves escultóricos de mujeres y niños para abogar por la protección de la vida desde la concepción, combatir la pobreza infantil, atender la salud mental y garantizar que las nuevas generaciones cuenten con educación y oportunidades.

En referencia a la salud pública y la solidaridad social con adultos mayores: a partir de las escenas de vulnerabilidad representadas en el monumento, reivindicó el acceso universal a la atención sanitaria y el acompañamiento a las personas mayores o en soledad.

En la defensa de la democracia y el orden jurídico: vinculó la reflexión sobre Artigas con la valoración de los 40 años de democracia ininterrumpida en Uruguay, remarcando que la autoridad pública debe desenvolverse dentro del orden jurídico, respetando la libertad y dignidad de los ciudadanos.

Tal como dijimos, una altísima muestra de comunicación política institucional del máximo dignatario de la Iglesia Católica, con profundo respeto por el contexto sociocultural regional.

Finalmente, citamos una fuente que encontramos en Apostillas de El Ideario de Artigas, para quienes deseen profundizar sobre Artigas Católico de Pedro Gaudiano.

Una faceta para recordar en el 150º aniversario de su muerte 1850 – 23 de setiembre – 2000

Una faceta para recordar en el 150º aniversario de su muerte 1850 – 23 de setiembre – 2000

Se trata de un trabajo de investigación histórica documentado, editado por la Universidad Católica, en Montevideo, año 2002.

A su vez solicito se incorpore esta nota, junto a los aportes de Jorge Francisco Machón (1935–2015) y Oscar Daniel Cantero (1975), reconocidos historiadores e investigadores de la provincia de Misiones, dedicados al rescate y estudio de la historia regional acerca del Padre Domingo Acevedo, sacerdote franciscano, nacido en Córdoba en 1787, ordenado en 1812 y trasladado a Entre Ríos poco después. Cuando Andresito se hace cargo como comandante militar de Misiones en febrero de 1815, lo lleva al P. Acevedo como capellán de su ejército, desempeñándose también en febrero de 1818 que se hallaba destinado como sacerdote en el pueblo de San Carlos, en la costa atlántica oriental. En julio de 1819 es apresado en Rocha, departamento de Maldonado, al mismo tiempo que Andresito es derrotado y apresado en San Borja. Ambos son remitidos como prisioneros a Porto Alegre y son enviados a diferentes cárceles en Rio de Janeiro. Desde allí son liberados en abril de 1821. El P. Acevedo embarcó hacia Montevideo en junio de 1821, pero Andresito fue nuevamente apresado en circunstancias confusas.

El Padre Acevedo regresó a Mandisoví, donde fue párroco pero también, secretario de la Comandancia del pueblo, siendo considerado la persona con mayor poder del lugar. Seguramente, por conflictos políticos debió renunciar en mayo de 1824, siendo destinado a Gualeguay, donde continuó su labor sacerdotal cinco años. Luego fue enviado a Nogoyá donde estuvo 30 años. En tiempos de Urquiza fue designado Delegado Eclesiástico de Entre Ríos, falleciendo a los 70 años en Paraná. Según los autores misioneros nombrados, el propio Urquiza escribió la lápida de su tumba que se encuentra en el cementerio de la capital entrerriana.

Agradeciendo el aporte de Eric Bravo, que finalizó con esta información poniendo de manifiesto la histórica vinculación del artiguismo con nuestra provincia en la presencia de un sacerdote y jefe político militar marcando un hito fundacional del compromiso religioso con las causas por el federalismo y la justicia social, cumplimos con su pedido.