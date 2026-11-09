¿Desconfiados y des comunicados?

Se observa mucha bruma, mucho humo. Una sensación de cómo vivimos cada día. Cada instante.

Hoy vivimos por instantes. Una suerte de vertiginosidad imparable.

Las noticias, verdaderas y/o de las otras, dejan de serlo en un abrir y cerrar de ojos.

Mientras tanto crecemos en impaciencia, en desconfianza, en alertarnos por todo y por todos. Y hace, a nuestro modo de ver, que perdamos valores, reflexiones, análisis para decidir… En fin.

Desde que el mundo pasó a ser globalizado, que la tecnología superó raudamente todos los parámetros pensados, lo que parecía un pasaje a la mejor comunicación humana, nos alejó, nos dio mayor individualidad, al mismo tiempo mayor egoísmo y, vaya paradoja, mayor aislamiento.

La duda comenzó a ser parte de las nuevas generaciones y la incertidumbre de las anteriores. ¿Qué pasó y qué hicimos para que se cuestione todo lo anterior, la historia, los personajes y hasta la redondez de la tierra? (¡Podés creer!).

Sin dudas que la nueva era llegó más temprano que tarde y sin dudas que viene golpeando a los más nostálgicos y, sin dudas, abriendo puertas insólitas, increíbles e inesperadas.

No hay retroceso. Esto avanzará quizás con mayor énfasis, por el mismo rumbo quien sabe hasta cuándo y hasta dónde.

Queda por bregar que cada ser humano, inmerso en sí mismo, con su familia, amigos, entorno, etcétera, pueda tomar lo bueno en pos del bien común, para fortalecer el interés general, como también recordar, mantener y preservar los viejos y siempre bien ponderados, valores que nos dan verdadero sentido.

Desde un saludo oportuno, un apretón de manos, un gracias, hasta una mirada, nos puede dar oxígeno ante tanta bruma mediática, hoy inmersa en un rectángulo que nos cabe en la mano.

(*) Luis Evaristo Alem es periodista y vive en Gualeguaychú.