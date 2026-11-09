Suspensión de las PASO: artilugio mezquino que debilita la democracia

El Poder Ejecutivo provincial define por estas horas si la suspensión de las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) a nivel provincial, se hará utilizando el proyecto de ley que tiene estado parlamentario en la Cámara de Diputados, o si habrá un texto -sumando objetivos-, rubricado por el gobernador Rogelio Frigerio.

Más allá de la autoría, está claro que la decisión, es de matriz Libertaria y compartida sin cortapisas por el oficialismo entrerriano. Un gobierno que sin estridencias se encaramó a la corriente violeta.

na movida, la suspensión, de extensión nacional, surgida y fermentada desde la molestia que generan en el presidente Javier Milei los mecanismos que habilitan discusiones o permiten mayor participación. Suspender las PASO es debilitar la democracia.

Algunos analistas sugieren que el nacimiento de la obsesión “antiparticipación” se emparenta con los movimientos de la Senadora Nacional Patricia Bullrich, quien frente a poderosos grupos empresarios no descarta competir por la candidatura presidencial enfrentando a Milei. ¿Habladurías?

Tomar una medida de este tipo, cercenando opciones, habla mucho más de lo que muestra quien la impulsa. No nace del consenso, sino de individuales necesidades. Es, entonces, un artilugio mezquino, que busca habilitar bajo una pátina institucional, posibilidades de perpetuidad. Un sesgo autoritario preocupante.

Nada nuevo bajo el sol, lamentablemente. Hasta se podría decir que es exactamente lo mismo, una copia fiel, de aquello que criticaba con dureza hasta no hace mucho el propio mandatario nacional. ¿Síndrome de Hubris? Quien sabe, es algo que podrán discutir los especialistas, pero, en todo esto, se le acerca muchísimo.

Dominio de la agenda

Abrir una discusión legislativa para suspender las PASO en la provincia le permite al oficialismo ralentizar anuncios, captar atención, agregar temas en apariencia anodinos y evita -otra vez- dar explicaciones sobre el acuerdo electoral alcanzado con el gobierno nacional.

Gana tiempo y dominio de la agenda, mañas importadas exitosamente por Frigerio a Entre Ríos. Lo hace teniendo enfrente a una oposición que sigue embarullada buscando una foto. Como si todo eso fuera poco, cuenta con una mayoría amplia y obediente en la Legislatura provincial.

El texto que presentó en junio pasado el diputado de La Libertad Avanza, Roque Fleitas, se limita a suspender “para el proceso electoral correspondiente al año 2027” las elecciones PASO y pone en responsabilidad de cada partido, según su carta orgánica, el mecanismo para seleccionar sus candidatos.

Argumenta que las PASO surgieron con el propósito de fortalecer la democracia interna de los partidos políticos, con mayor participación ciudadana, pero que, según su punto de vista, no han alcanzado este objetivo. Así que, propone, habría que tomarse un respiro para repensar, suspendiéndolas. Fin.

Paradoja

Viniendo de un Libertario esa postura es paradojal. Quiere eliminar, ahora en el poder, aquello que posibilitó la salida del llano televisivo de Javier Milei.

Es legítimo presidente porque había internas abiertas obligatorias, que permitieron a millones votar al excéntrico panelista, que fue la herramienta usada para castigar. Sin duda entonces Milei era bronca, no propuesta. Ahora está mutando, sin que esté claro hacia qué.

En muchas provincias a las que nunca había ido, y que en muchos casos no conoce todavía, ganó de manera contundente. Ahora, desde otro ángulo, con otro interés, el sistema deja de ser importante. Típica movida de la vieja política. Aquella que iba a ser desterrada de cuajo en nombre de la Libertad.

Se mueve como aquello que decía odiar. Un efecto colateral del poder.

Administrar el desorden

Los integrantes de LLA no dimensionan aquella situación, tal vez ahora no les interesa y si lo hacen, prefieren el disimulo. Un poco (¿un poco?) envilecidos, desafiantes, no dudan en replicar en Entre Ríos lo que discuten, en tiempo de descuento, a nivel nacional.

Se trata de extremar posibilidades de allanarse el camino para sostener por más tiempo las riendas de la administración y, de paso, debilitar a los adversarios políticos externos e internos.

Quitar a los opositores posibilidades que alguna vez ellos tuvieron es la consigna tácita. Es, claramente, un modo de administrar el desorden. Lo han hecho bien.

Sumar restando

Para el gobernador entrerriano, frente a su aún no admitida intención de ser reelecto, se abre una ventana de oportunidad para ampliar y seguir dominando la agenda: a la eliminación de las PASO le puede agregar cambio de fecha de la elección y otras minucias.

Si esto se da, estará patentizada la decisión de desdoblar las elecciones en Entre Ríos según su conveniencia. Pasa la curva, pero no le pone guiño a los que vienen detrás, que pueden terminar derrapando o yendo por afuera.

Frigerio, aparentemente, prefiere jugar las palabras en modo local. Tal vez para no tener que mostrar su perfil de gobierno junto con lo que hace a nivel nacional Javier Milei. Es, en cierto modo, una fantasía que ha sido muy bien lograda. Aquí cambian los modos, el fondo es idéntico.

En Entre Ríos también funciona la motosierra, aunque con efectivos silenciadores y aliados importantes que acompañan, aplaudiendo, el ajuste que los perjudica directamente. Son las historietas dentro de la historia. Es una operación difícil, propia de profesionales de la política: sumar restando.

Intentar una reforma electoral de este tipo, que cambia sobre la hora las reglas de juego, no es sentido común o generosidad, más allá de lo que se intente decir al respecto. Es egoísmo y conveniencia.

Los costos y la historia

El diputado Fleitas, con llegada al centro del poder libertario, explica que algunas elecciones primarias se desarrollaron sin una competencia efectiva, predominando la oficialización de listas únicas.

Lamentablemente alguna práctica que se daba en Entre Ríos avala ese comentario y es llamativo que no haya mayor dureza en la intención de refutarlo. Tal vez porque es complicado explicar cuestiones complejas a los ponchazos.

Otra razón que esgrime Fleitas, enfática, es la de los costos, en un tiempo el que no sobra nada. El diputado libertario dice que los dineros escasos son para salud, educación, la seguridad o infraestructura.

Es tratamiento y aprobación del presupuesto, que se hará dentro de las próximas dos semanas, sin cambios, abre la posibilidad de incluir algún intercambio sobre el tema. Tal vez aparezca en la formal sesión en que se apruebe. Se verá.

Profundiza en los fundamentos, el autor del texto vigente, que está movido por “criterios de razonabilidad, eficiencia administrativa y responsabilidad en la utilización de los recursos públicos, sin afectar el normal desarrollo del proceso democrático ni la autonomía de las agrupaciones políticas”.

No queda casi tiempo. Podrían ser dos o tres semanas después del paso de León XIV por el país. En el oficialismo entrerriana incluyen hasta ese detalle en los cálculos, con una seguridad llamativa. El Senado provincial estaría dando sanción definitiva al presupuesto 2027 y en Diputados se avanzaría con la suspensión de las PASO.

Para enmarcar, sumando buen perfil a la gestión, habrá un ruido importante sobre el proyecto de Ética Pública, un agregado que es pura ganancia para el oficialismo, que aprovecha como nunca la haraganería institucional de sus antecesores.

¿Debate con sorpresas?

Los libertarios entrerrianos cuentan que tienen un fuerte apoyo de la Casa Rosada y agregan que se abre la posibilidad de proponer el nombre de quien acompañaría a Rogelio Frigerio en un segundo mandato.

La presidencia del Senado ofrecería, a los seguidores entrerrianos de Milei, un balcón institucional para mostrar, con mayor claridad, sus proyectos, pensando, por qué no, en alcanzar el Poder Ejecutivo en 2031. Nunca cesó el trabajo para hacer una Argentina violeta.

on un proyecto de ley nuevo o con el del diputado Roque Fleitas, habrá en las próximas semanas un debate que podría ir muchísimo más allá del solo expediente legislativo.

Mientras aquí miran cada coma, en CABA estarán -como siempre- las definiciones de fondo.