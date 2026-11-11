Carta Abierta a la comunidad: balance de la reforma jubilatoria

El discurso retórico del gobierno provincial en la figura del presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Gastón Bagnat, utiliza una línea de persuasión deliberada para influir en la opinión pública y hacer pasar la estafa de la reforma como benévola para los jubilados actuales y futuros.

Desmontaremos este discurso falaz para explicitar lo regresivo de la medida avalada por la Legislatura entrerriana y promulgada por el Poder Ejecutivo bajo el número 11.302.

Se está ante un cambio cultural de un sujeto diverso de varios subsistemas o sectores por un sujeto único previsional. El cambio en los recibos de los jubilados es un ejemplo palmario de la operación en marcha porque “más allá de la justicia parcial”, al reducir toda la historia laboral a un solo código se atenta contra el desarrollo de la carrera y todos los códigos que componen los haberes.

Además, descarta la historia de negociaciones, paritarias y/o acuerdos salariales que se desarrollaron en el pasado reciente y que han generado precedentes. Ejemplo, en paritarias se resolvió crear para los maestros el código 02, básico complementario, que fue una compensación salarial para corregir asimetrías entre escalafones y que se trasladó inmediatamente a los jubilados. Es decir, se pierde la carrera laboral docente porque estamos hablando de la misma función no diferenciada. No respeta la historia laboral y se pierde la correlatividad, no siendo lo mismo porcentajes de aumentos que proporcionalidad entre activo jubilado.

El enganche entre activos y jubilados creaba y sostenía en el tiempo el haber inicial. Con la nueva formulación de desenganche producto de ítems sólo para los activos, como por ejemplo actualmente el FOPID y Conectividad, no llegará a los jubilados provocando la ruptura del 82% móvil; creándose también una brecha entre los jubilados recientes con los de más antigüedad.

Tampoco hay que dejar de tener en cuenta el extraordinario aporte de los activos del 19% y para el caso de los docentes que no tengan la edad requerida de la Jubilación Ordinaria Común. Si bien se puede acceder al retiro, pero los aportes continuarán como si fuesen activos hasta los 60 años las mujeres y 65 años los varones produciéndose la ruptura parcial del régimen especial. Otro dato de empobrecimiento de los trabajadores es la extensión del prorrateo de 10 a 15 años afectando la jubilación, ya que en la inmensa mayoría de los casos para acceder a cargos directivos se produce en la última etapa de la carrera. Esa situación generaba unos pesos más en el haber, pero esta medida de estiramiento de los tiempos licua el promedio a la baja.

En consecuencia, se van a crear diferencias insalvables entre los actuales y los futuros jubilados, por igual tarea, empujando a una litigiosidad enorme. Así sucedió a nivel nacional con el juicio Badaro contra ANSES por la actualización del poder adquisitivo del salario de los jubilados y pensionados.

La desigualdad ante la ley afecta directamente a los jubilados con más antigüedad exponiéndolos a un mayor desamparo, en una etapa de la vida que se requiere especial atención vincular y afectiva, sanitaria, económica, medicinal, entre otros.