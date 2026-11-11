Verdad y realidad

Por estos días, en Argentina, estamos viviendo momentos transcendentes y emotivos con una nueva visita de un Papa: León XIV. Tenían que pasar 39 años desde aquel abril de 1987, con el entonces Juan Pablo II.

La feligresía católica vive momentos únicos e irrepetibles por el hecho de que su máximo exponente y Pastor realice una visita a sus tierras, trayendo palabras de aliento y esperanza.

En los distintos discursos que ha pronunciado el Papa se nota claramente su conocimiento de la realidad argentina, con contundentes y definidas sugerencias religiosas y sociales.

No queda exento en nuestro país la deuda que se tiene, de parte de las autoridades de la Iglesia, con la mayoría de los sobrevivientes de los ataques sexuales perpetuados por los clérigos, ya que no responden a distintos y justos reclamos y propuestas de parte de las víctimas y sus representantes. Se encuentran pendientes de apertura, de escucha, compromiso y decisión sobre las causas, para continuar tomando definiciones, para conocer y esclarecer acciones que lastiman y dañan a la Iglesia, generando molestias y decepciones en las comunidades.

Pero, estos pasos hacia la revelación y claridad, aunque duela, también el escarmiento debe llegar, no solo a los perpetuadores de estos aberrantes crímenes, sino también el entorno, señalando a las autoridades donde suceden estos hechos, ya que facilitan, mediante la manipulación y el ocultamiento, el secretismo y la confusión.

Esta perversa operación se viene repitiendo en los distintos casos. Lo vimos y sentimos por estos días al realizar con total sigilo, el encuentro con el Papa León, según se informó por los medios, con víctimas de abusos por parte de sacerdotes.

Nos parece acertado y necesario el hecho de ser recibidos por el Papa, nos extraña la falta de empatía y el llamado a sobrevivientes de causas conocidas y emblemáticas, de gran repercusión pública.

Con ese proceder nos hacen sentir enemigos de la fe, pero es, al contrario. En mi caso particular defiendo y promuevo el respeto a lo sagrado, la figura del sacerdote como ministro de sacramentos. Es aquí donde me surge la pregunta: ¿Qué es lo que hicimos mal? ¿Denunciar, exponerlos, revelar verdad sobre mentira, mostrar la realidad?

Molesta, claro, la exposición y revelación incómoda y que interpela. Es hora y ahora que la Iglesia -como institución- debería tener el valor de mirar puertas adentro a quienes son los oponentes y quienes se resisten al cambio, mediante la indiferencia y la desfachatez. Esto requiere coraje y firmeza, convicción y compromiso con la palabra, manifestada en acciones concretas, decididas y sólidas para que, de una vez por todas, ir descartando aquello que no suma, sino que daña y desdibuja la finalidad de la religión católica, la de ser camino, verdad y vida.

Queremos seguir aportando ideas y propuestas, pero a partir de evidencia y objetividad, que llevan a esclarecer y condenar hechos aberrantes que dañan profundamente la vida de los seres humanos.

Es por eso por lo que creemos que con esa actitud “de privacidad” dejan en evidencias tantos otros casos ocultos, que van conociendo y encubriendo, y que temen sean revelados. Y con ese secretismo ocasionan más defraudación y alejamiento. Ese no es el camino. No hay mejor y significativa acogida que abrazar la verdad. Es en ella donde se genera libertad, libera el encarcelamiento y opresión, generando confianza y afinidad.

Exigen silencio bajo la salvadora excusa de mantener la privacidad de las víctimas. Estamos de acuerdo en respetar y cuidar a niños o adultos, ya que hay personas que no desean que se revele su identidad por distintos motivos, pero que eso no sea pretexto o excusa que impida realizar los distintos procesos internos, y que, además -como la ley indica- sean llevados a los tribunales civiles, como cualquier ciudadano.

Aún en el país en el cual surgió un Papa como Francisco, existe el temor de ver la verdad y conocer la realidad. La conocen, pero parece no querer verla. Y en algunas jerarquías temen revelar falencias institucionales y humanas. No deben negar las responsabilidades que le caben a cada uno, tanto como sacerdotes u obispos y recibir también el llamado de atención correspondiente. “No tengan miedo”, decía Juan Pablo II. Los invitamos a jugarse.

Los sobrevivientes no somos desertores ni desestabilizadores, no somos enemigos del Evangelio. ¡Queremos hacerlo realidad! “Ser constructores de puentes” -palabras del Santo Padre en nuestra hermana Patria uruguaya-, ser mensajeros de paz y armonía para convivir en una sociedad sana y limpia.

No venimos a cambiar nada, solo necesitamos que se lleve a cabo lo prometido: tolerancia cero y justicia para todos.

(*) Hernán Rausch es un sobreviviente de abusos eclesiásticos.