El Papa contra los gritos

En sus viajes por el mundo, Javier Milei se ha acostumbrado a faltar al respeto a las autoridades anfitrionas y a incurrir en el insulto personal a los gobernantes locales. Toda intervención es un mitin. Se niega a adaptar su discurso al entorno en el que lo pronuncia. En este sentido, acaba de recibir una lección.

El papa León XIV le ha mostrado durante su estancia en Argentina cómo no es necesario traspasar ninguna línea de la más elemental cortesía y sentido de la dignidad del cargo para lanzar un mensaje político opuesto al del mandatario del país que se visita. El Papa expuso en la Argentina de Milei algunos principios universales que el presidente argentino con frecuencia ignora o desprecia: que las personas están por encima de los criterios económicos, que los más vulnerables merecen mayor atención que los demás, y que el poder político también tiene sus límites.

En su gira por Latinoamérica, que le ha llevado a Uruguay y Argentina y concluirá en Perú, Robert Prevost está confirmando una claridad y una firmeza ante los políticos populistas que muchos no le atribuían por la imagen de timidez que a menudo transmite y con la que se asomó por primera vez al balcón de San Pedro cuando fue elegido Papa el 8 de mayo de 2025. El ya famoso “no le tengo miedo”, referido a Donald Trump, y su inequívoca condena de la guerra contra Irán hizo que muchos en el mundo no católico comenzaran a considerarle una voz a la que merece la pena escuchar en un panorama huérfano de referentes. La etapa argentina del viaje ha hecho visible el contraste con aquellos políticos defensores de los resultados a cualquier precio que creen que la desigualdad extrema es no solo un mal menor, sino algo normal y, dentro de la confusión ideológica de Milei, incluso deseable.

El presidente argentino es un defensor acérrimo de la “motosierra”, el eslogan que designa un recorte brutal de gastos basado en una hoja de cálculo sin tener en cuenta las consecuencias sociales e individuales que pueda tener. Ante él, el Papa ha defendido la educación y la sanidad públicas, la formación profesional, la universidad, las ayudas a los discapacitados, la pluralidad política y el respeto al otro. Lo ha hecho sin histrionismo y sin levantar la voz y lo ha repetido ante dos millones y medio de personas congregadas en Buenos Aires. “La economía debe estar al servicio de la persona”, ha dicho León XIV.

Sería deseable que sus palabras impregnen la discusión política y social en un continente que se llena de imitadores del trumpismo. En el actual contexto de polarización, la autoridad moral del Papa, por encima de ideologías, puede ser una voz que calle los insultos y los gritos para ayudar a centrar el debate público en lo que importa.

(*) Esta columna de Opinión fue publicada en la sección Editorial del diario El País de España fue publicado el 12 de noviembre de 2026.