El PJ debe garantizar la interna y abrir las puertas a una nueva generación dirigencial

El peronismo de Entre Ríos atraviesa un momento que exige una profunda reflexión política, una renovación dirigencial y, fundamentalmente, una reconstrucción de su legitimidad frente a la sociedad entrerriana.

No alcanza con administrar las estructuras partidarias existentes ni con sostener los mismos mecanismos de conducción que nos trajeron hasta esta situación. El desafío es mucho más profundo: recuperar la capacidad de representar a la sociedad, interpretar sus nuevas demandas y construir una alternativa política y electoral competitiva para gobernar nuevamente la provincia.

La renovación del peronismo no debe entenderse como una disputa generacional ni como un enfrentamiento entre dirigentes históricos y nuevos referentes. Debe ser un proceso de transformación política, institucional y metodológica, donde convivan la experiencia, la militancia territorial, la juventud, los sectores productivos, los trabajadores, los profesionales, los movimientos sociales y las nuevas expresiones de la sociedad.

En ese camino, considero que el Partido Justicialista debe asumir una responsabilidad fundamental: garantizar una elección interna en todas las jurisdicciones, de manera democrática, transparente y participativa, donde todos los sectores tengan las mismas posibilidades de competir.

Por eso, el Consejo Provincial, el Congreso Partidario y la Junta Electoral tienen que asumir el compromiso institucional de organizar y garantizar un proceso interno con reglas claras, previsibles y equitativas.

La interna no debe ser considerada una amenaza para la unidad del peronismo. Por el contrario, es una herramienta para construir una unidad verdadera, basada en la legitimidad de quienes conducen y no en la imposición de acuerdos.

No podemos construir una alternativa de futuro con las mismas prácticas que nos alejaron de la sociedad. Además, el peronismo debe cumplir con su Carta Orgánica, recientemente modificada, con el cupo de la minoría.

*Gabás es contador y magíster, referente del Centro de Estudios de Desarrollo Macroeconómicos