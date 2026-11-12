León XIV en Argentina: con los pies en la tierra y las manos abrazando el Evangelio

Provisto de una energía admirable, aun cuando se recupera de una cirugía de cáncer de pulmón realizada hace apenas un mes, este hombre de baja estatura, gestos tranquilos y mirada serena acaba de alcanzar un récord.

Presidió la tercera misa más multitudinaria de la historia de la humanidad, al reunir a tres millones y medio de personas en Luján, Argentina.

Solo superada por las misas del Papa Juan Pablo II en 1995, con cinco millones de personas, y por el Papa Francisco en 2015, quien congregó a siete millones de fieles. Ambos acontecimientos tuvieron lugar en Manila, Filipinas.

Admito que, con cierta ingenuidad, quienes admiramos al Papa que llegó desde el fin del mundo habíamos subestimado a este nuevo sucesor de Pedro.

Sin embargo, León XIV hizo valer el peso de su nombre en la Iglesia y las enseñanzas adquiridas a través de su trabajo y amistad con el Papa argentino.

Buscando el rostro del dolor humano, visitó el Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde residen más de cuatrocientas personas con discapacidad. Recorrió el penal de Devoto y se reunió con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

Escuchó a personas con discapacidades, a presos, docentes, cartoneros y representantes gremiales.

Sostuvo que la economía debe estar al servicio de las personas y no a la inversa. Pidió prestar especial atención a las familias que atraviesan situaciones de incertidumbre, a los desempleados y a quienes no logran cubrir la canasta básica. Tampoco se olvidó de los adultos mayores.

Criticó la falta de oportunidades para los jóvenes y pidió mayor atención a la educación, las universidades y la investigación científica. Expresó, también, cierta preocupación por el avance de la inteligencia artificial y sus interrogantes.

Habló de techo, pan y trabajo, e insistió en la necesidad de promover el empleo. Reclamó límites al poder, diálogo en democracia y respeto por las diferencias.

Un Papa con los pies en la tierra y deliberadamente político.

Pero detenernos únicamente en ese aspecto sería ofrecer una mirada incompleta. Porque León XIV, en esta visita, nunca se apartó del Evangelio.

Hizo un llamado a la santidad y a vivir la Fe no solo a través de la oración, sino también mediante acciones concretas en la vida cotidiana.

Fue contundente al afirmar que la Iglesia no es una ONG, sino un espacio de servicio y entrega al Evangelio, sin que ello implique abandonar la asistencia social.

León XIV recordó que la misión fundamental de los católicos es llevar a todos el mensaje de Cristo. Invitó a los jóvenes a cuidar su libertad y a no dejarse esclavizar por ídolos ni placeres pasajeros.

Al igual que su antecesor, los alentó a seguir haciendo lío, bajo una consigna: «Todos hacia Cristo, todos con Cristo y todos como Cristo. Vayan y anuncien", expresó.

Buena parte de la población argentina aún continúa sorprendida, admirada y conmovida: católicos y no católicos, practicantes religiosos y personas que simplemente se consideran espirituales. Ateos y agnósticos.

Solo personas de bien que, en medio de una ola individualista, egoísta y violenta que parecía dominar la escena, recibieron estos tres días, un soplo de aire fresco y puro, con mensajes que remiten a la Paz, el Amor y la Justicia Social.

Posdata: este último concepto, por las dudas, no es solo ideología política. Es una virtud moral, que sustenta la Doctrina Social de la Iglesia, surgida en 1891, durante la encíclica de otro grande la Iglesia: el Papa León XIII.

Ojalá, algo de todo esto perdure y crezca.

(*) Sonia Fernández es periodista.