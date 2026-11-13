El movimientismo entrerriano y el eterno retorno: cuando la historia se repite como tragedia

¿Una estrategia para recuperar el poder o una ingeniería interna para conservarlo?

Hay conversaciones propias de este tiempo que, más que aportar certezas, dejan preguntas difíciles de esquivar. Y en política, muchas veces, las preguntas son bastante más reveladoras que los discursos doctrinarios que, con mayor o menor intensidad, son una entelequia de coincidencias.

Los movimientos que comienzan a delinearse en el entramado entrerriano permiten instalar una hipótesis inquietante: ¿la eventual postulación de un histórico referente del sur provincial —de perfil agropecuario y larga trayectoria en la gestión pública— responde a una estrategia electoral para recuperar el gobierno provincial o forma parte de una ingeniería interna destinada a garantizar la continuidad de los mismos espacios de poder (de propios y "ajenos")?

La pregunta no es menor. Sobre todo cuando, según mediciones que hicieron circular desde distintos ámbitos políticos —cuyos datos y metodología deberían hacerse públicos—, este dirigente no aparecería entre las figuras con mayor intención de voto en un escenario donde otros actores de peso —exmandatarios provinciales, referentes históricos de la costa del Uruguay, exintendentes de la capital, veteranos legisladores nacionales y cuadros técnicos de proyección nacional, junto a la actual conducción municipal paranaense— también construyen política a través de sus posicionamientos, movimientos y silencios.

Si esos números son ciertos, la elección de una candidatura no parece explicarse exclusivamente por su potencial electoral que trajo la crecida del Paraná. Entonces, ¿qué otras variables están operando?

La trampa del consenso

Tal vez allí esté el núcleo del problema. Porque una cosa es construir una candidatura competitiva, capaz de convocar a una sociedad que necesita alternativas, y otra muy distinta es organizar una distribución de lugares, acuerdos y garantías para que nadie pierda demasiado de lo que ya tiene.

El consenso que se proclama puede ser, en realidad, una gran mentira política. ¿Consenso entre quiénes? ¿Quiénes participan de las decisiones? ¿Quiénes discuten el proyecto y eligen a los candidatos? ¿Qué lugar ocupa la militancia en todo ese proceso?

La palabra unidad puede servir para construir una voluntad colectiva, pero también puede utilizarse para clausurar discusiones, neutralizar diferencias y convertir una decisión tomada entre pocos en una supuesta expresión de "todos". De hecho, ya no alcanza con que los dirigentes se sienten alrededor de una mesa, distribuyan expectativas y luego anuncien que existe acuerdo. La unidad no se decreta ni se administra desde las cúpulas: se construye con participación, democracia interna y capacidad real de decisión.

El costo de competir y el fin de las PASO

Hay, además, una discusión que parece estar ausente y que puede ser determinante: ¿quién puede afrontar económicamente el costo de competir?

El actual titular del Ejecutivo provincial comunicó que convocará a elecciones para el 6 de junio de 2027, desdoblando el calendario entrerriano del nacional, lo que eventualmente llevará a algunos ciudadanos a votar hasta cuatro veces en el año. Este escenario merece ser analizado con detenimiento. Si las PASO nacionales se eliminan y las provincias avanzan con sus propios mecanismos de selección, ¿quién financiará las internas partidarias?

Elegir candidatos a concejales, intendentes, presidentes de juntas de gobierno, senadores departamentales, diputados provinciales, gobernador y vice implica desplegar una estructura considerable: impresión de boletas, padrones, fiscales, infraestructura, sistemas informáticos, logística, traslado y escrutinio. Y luego habrá que volver a afrontar los costos de la elección interna (si es que se hace) nacional, donde se definirán candidatos a las dos bancas de diputados nacionales y la fórmula presidencial.

La pregunta es sencilla: ¿qué sectores políticos tendrán recursos suficientes para sostener dos procesos electorales y cuáles quedarán condicionados o directamente excluidos?

Aquí aparece una contradicción que no podemos ignorar. Las internas financiadas exclusivamente por los partidos corren el riesgo de favorecer a quienes ya concentran recursos económicos y capacidad de negociación; es decir, a los mismos dirigentes que llevan años administrando los espacios de poder. En esas condiciones, la democracia interna se convierte en una competencia desigual donde no tienen ventaja quienes estén mejor preparados para gobernar o representen nuevas demandas sociales, sino quienes puedan pagar la campaña.

Eliminar las PASO sin garantizar otro mecanismo accesible y equitativo puede significar mucho más que modificar un calendario: puede restringir la renovación política. Con todas sus limitaciones y aspectos perfectibles, las PASO ofrecen una oportunidad para que la ciudadanía participe en la definición de candidaturas. No se trata de defender un instrumento por sí mismo, sino el principio de que la democracia partidaria no puede depender de la billetera de sus dirigentes.

Generaciones, territorio y financiamiento

Si las reglas de competencia terminan diseñadas para quienes tienen financiamiento propio, la renovación será apenas una ficción denominada unidad. Los cuadros territoriales, los trabajadores y quienes construyen desde las organizaciones sociales quedarán subordinados a quienes controlan los recursos.

Por eso, el debate excede un nombre propio. Si intendentes jóvenes de la costa del río Uruguay o referentes emergentes del norte o de la sociedad civil de la Entre Ríos profunda terminan absorbidos por una arquitectura diseñada de antemano, obligados a negociar su autonomía en nombre de una unidad administrada por otros, el recambio volverá a ser una promesa postergada. La juventud no puede ser el decorado renovador de una estructura que se resiste a cambiar, ni fuerza de legitimación de acuerdos cuyos términos no discutió. Lo mismo vale para la militancia territorial y los sectores gremiales: no alcanza con convocarlos para movilizar o fiscalizar; deben tener voz y voto real.

A esto se suma la opacidad del financiamiento político. ¿Quiénes están dispuestos a invertir para construir una alternativa provincial? ¿Dónde se concentra la pauta comunicacional y con qué objetivos? Se debe exigir transparencia para saber si se está financiando un proyecto de provincia que resuelva educación, salud, infraestructura, vivienda, distribución territorial y producción, o una operación mediática para instalar, desgastar o promover determinados nombres por encima de una construcción territorial amplia.

Entre la transformación y la supervivencia

Una elección no se gana solamente con acuerdos de cúpula —ejemplos sobran—, operaciones de prensa y fotografías de unidad, mucho menos frente a una sociedad que observa, compara, recuerda y reclama otras formas de representación.

A 40 y tantos años de haber recuperado la democracia, otra vez en pleno siglo XXI corremos el riesgo de mercantilizar las candidaturas que, al no ser definidas por elecciones democráticas internas que representen genuinamente a cada partido o al complejo entramado de un movimiento, terminan resolviéndose por quién tiene más dinero para ganar una interna y soportar la estructura económica de lo que implica una elección.

El dilema de la "oposición" no es solo quién encabezará la boleta, sino qué pretende representar y cuánto está dispuesto a transformarse. Si la prioridad es garantizar la continuidad de los espacios internos, la candidatura será apenas una pieza en un tablero conocido —el "como si" para que nada cambie—; si esa arquitectura termina siendo funcional al oficialismo provincial, la paradoja será mayor: una oposición organizada para conservar sus propias posiciones podría terminar contribuyendo a la continuidad de quienes hoy gobiernan.

No hace falta afirmar que existe un pacto explícito para advertir que determinadas estrategias producen resultados funcionales a un mismo desenlace. Frente a la retórica del consenso, hay que mostrar datos, transparentar financiamientos y abrir el debate. La militancia de todos los partidos, de las ONG, de las vecinales, del barrio, tiene derecho a disputar el futuro de sus organizaciones y no puede quedar condenada a legitimar decisiones tomadas a puertas cerradas.

Hay que trabajar, organizarse y militar para cambiar esta historia, sin esperar que quienes hoy ocupan las sillas decidan abandonarlas voluntariamente. El movimientismo entrerriano, como amplio espectro aglutinador, debe decidir si quiere construir una alternativa para transformar la provincia o si solo está organizando un nuevo reparto de lugares para administrar su propia supervivencia, o peor aún, la preservación de algunas señorías feudales de la comarca.

La verdadera unidad no consiste en lograr que todos acepten una candidatura, sino en construir un proyecto en el que la sociedad vuelva a encontrar razones para confiar. La renovación en serio no puede ser un acuerdo entre dirigentes: tiene que ser una conquista de la militancia y de la ciudadanía. De lo contrario, no estaremos ante un recambio político, sino ante otra operación de continuidad donde el principal objetivo no parece ser cambiar el rumbo de Entre Ríos, sino evitar que cambien quienes conducen, a riesgo de quedarse sin conducidos.

Solo el tiempo será testigo de estos momentos. Pero la historia también se construye con quienes se animan a discutir el presente y no aceptan que el futuro ya esté decidido.

(*) Profesor diplomado - Presidente de la Asociación Civil Forestar Vínculos