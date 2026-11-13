La creciente del Paraná vuelve a afectar a familias que viven en zonas ribereñas de la ciudad.

“Nadie se salva solo”. La frase quedó asociada a aquellos días extraños de la pandemia, cuando el mundo entero descubrió, casi de un día para otro, que la vida propia también dependía de lo que hiciera el otro. Del vecino, del médico, del enfermero, del científico. Del que se quedaba en su casa, del que salía porque tenía un trabajo esencial y hasta de un desconocido que podía cuidarnos sin siquiera conocernos.

Por entonces circulaba también otra expresión, repetida casi como una promesa: “De esto vamos a salir mejores”. Queríamos creerlo. Después de tanto miedo, de las pérdidas, de los hospitales desbordados, de los abrazos postergados y las despedidas a distancia, parecía razonable pensar que semejante experiencia iba a dejarnos alguna enseñanza. Que íbamos a valorar más la vida, los afectos, la solidaridad. Que seríamos capaces de mirar al otro con un poco más de comprensión.

Pasaron los años. Y cuesta afirmar que hayamos salido mejores. Cambió el gobierno. Se perdieron fuentes de trabajo en organismos públicos y en empresas privadas. Hubo despidos, cierres, recortes. Y detrás de cada uno de esos casos hubo una persona que se quedó sin trabajo.

Algo empezó entonces a hacerse particularmente visible. En las redes sociales, muchas veces, a la noticia de alguien que perdía su empleo no le seguía la preocupación por lo que significaba quedarse sin un ingreso. Aparecían, en cambio, la burla, la descalificación, incluso el festejo. Cuesta entender cómo alguien puede celebrar que otra persona pierda su trabajo.

No se trata de discutir aquí si determinadas reformas eran necesarias o no. La pregunta es otra: ¿qué nos pasó para que el dolor del otro pueda convertirse en motivo de alegría?

Tal vez allí aparezca una de las formas más incómodas del egoísmo: mientras no me ocurra a mí, el problema es de otro. Y acaso sea también una de las pruebas de aquella promesa incumplida, no salimos necesariamente mejores.

A esa indiferencia se sumó una conversación pública cada vez más atravesada por la agresión. El presidente Milei incorporó con frecuencia el insulto y la descalificación a su forma de comunicar. Periodistas, dirigentes, artistas y distintos sectores de la sociedad quedaron muchas veces en el centro de esas confrontaciones. El agravio se volvió cotidiano y se multiplicó en las redes sociales.

Y entonces llegaron estos días. La visita de León XIV consiguió, al menos por un momento, correr ese ruido del centro de la escena. Se habló de escuchar, de tender puentes, de cuidar, de comunidad. Palabras sencillas, dichas sin estridencias, frente a una multitud que siguió la visita del Papa.

León XIV retomó una idea profundamente ligada a Francisco: nadie se salva solo, de cómo vivimos con los demás.

Mientras esas palabras resonaban en los grandes escenarios, aquí, mucho más cerca, empezaron a ocurrir otras cosas. El Paraná volvió a crecer. Con el avance del río regresaron la preocupación, las mudanzas apuradas, las familias que deben dejar sus casas y esa incertidumbre que quienes viven cerca del agua conocen demasiado bien.

Entonces aparecieron las colectas. El municipio puso en marcha un operativo para asistir a las familias damnificadas y volvieron a aparecer también esas personas que suelen estar cuando hacen falta: quienes reciben agua, lavandina, pañales y todo aquello que pueda servir.

A ese esfuerzo podemos sumarnos todos, cada uno desde su lugar. No hace falta hacer algo extraordinario. A veces alcanza con acercar algo, colaborar, preguntar qué se necesita o simplemente no mirar para otro lado cuando una familia o un vecino atraviesa una situación desesperante. Quizás allí haya alguna respuesta frente a tanto desencanto.

No hace falta romantizar la solidaridad. Pero esos gestos importan. Una persona que acerca una botella de agua a la parroquia de Bajada Grande no cambia el destino de una creciente. Pero le está diciendo a alguien que no está solo.

Durante la pandemia creímos que el dolor, la soledad y el encierro nos harían mejores. Ya comprobamos que no necesariamente es así.

Ser mejores requiere una decisión: no festejar la desgracia ajena, no pasar de largo, involucrarnos cuando algo le sucede al que tenemos al lado. “Nadie se salva solo” vuelve entonces a tener sentido. Quizás no salimos mejores. Pero estos días nos recuerdan que todavía podemos elegir serlo.