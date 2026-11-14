Alivio fiscal para respaldar a quienes trabajan, invierten y producen

Reducir la presión tributaria es una forma concreta de promover la producción, las inversiones y el trabajo. Por eso, el gobernador Rogelio Frigerio hizo del alivio fiscal una prioridad de su gestión. Bajar impuestos, eliminar tasas y simplificar trámites buscan mejorar las condiciones para producir e invertir en Entre Ríos.

Pero reducir impuestos también exige ordenar las cuentas públicas y administrar los recursos con responsabilidad. Un Estado más eficiente permite aliviar cargas sin comprometer su funcionamiento ni trasladar problemas hacia adelante. Desde ATER tenemos la tarea de llevar esa orientación a la práctica, sabiendo que cada medida cuenta y que no hay esfuerzo menor cuando se trata del bolsillo de quienes cumplen.

Recientemente, la Legislatura dio sanción definitiva al proyecto de alivio fiscal para la actividad comercial. La iniciativa exime del componente provincial de Ingresos Brutos a los pequeños comerciantes de las categorías A, B y C del Régimen Simplificado y contempla, para los demás contribuyentes, la exención de la cuota 12 para quienes hayan pagado en término las once anteriores. También elimina Sellos en los alquileres comerciales y en determinadas modificaciones vinculadas con la continuidad de las sociedades.

En conjunto, estos beneficios alcanzarán a más de 77.800 contribuyentes. Hubo cuestionamientos porque el alivio debería llegar a más actividades y categorías. Esa discusión es válida y debe continuar, pero tiene que partir de los hechos y considerar el conjunto de decisiones adoptadas. Cada peso que se reduce o elimina es un peso que queda en manos del contribuyente para sostener su actividad, afrontar costos o invertir.

Y los hechos muestran que no estamos hablando de una medida aislada.

Con la reforma tributaria de 2025 se redujo un 33% la alícuota general de Ingresos Brutos para la industria —del 1,5% al 1%— y un 20% para el comercio —del 5% al 4%—. Para 2026 profundizamos ese camino: las industrias con ingresos anuales en Entre Ríos de hasta $1.430 millones están exentas; las que se ubican entre ese monto y $5.200 millones tributan el 1%, y la alícuota del 1,5% alcanza a las de mayor facturación.

También redujimos a la mitad Ingresos Brutos sobre el suministro de electricidad y gas destinado a la producción primaria, la industria y el comercio: la alícuota pasó del 2% al 1%. Para los servicios de integradores de aves y porcinos bajó del 3% al 1,5%. Y en el transporte de carga y pasajeros pasó del 2% al 1,5% para las empresas que tienen radicada en Entre Ríos la totalidad de las unidades afectadas a su actividad.

En el sector agropecuario igualamos el tratamiento de acopiadores y canjeadores en la comercialización de granos, con una alícuota del 0,25%. Además, ampliamos de cinco a diez años la vigencia de las marcas y señales ganaderas y establecimos que, una vez vencidas, su diseño no pueda otorgarse a otro titular durante 50 años.

La alícuota del Impuesto de Sellos se redujo cerca de un 80% para la inscripción de vehículos de trabajo 0 km, como camiones, ómnibus, acoplados y maquinaria agrícola destinados a actividades productivas. Y la actividad Construcción vinculada con la obra pública provincial quedó exenta de Ingresos Brutos y Sellos.

El alivio llegó también a servicios esenciales y redujimos del 2,5% al 2% la alícuota para prestadores de la obra social provincial.

En turismo, el Gobierno redujo un 20% la alícuota de Ingresos Brutos para distintas actividades en lo que resta del 2026. Los establecimientos hoteleros cuentan además con exenciones en el Impuesto Inmobiliario Urbano que pueden complementarse con los beneficios por Buen Pagador y Pago Anual.

Avanzamos, además, en el ordenamiento de los regímenes de retención y percepción para evitar la acumulación de saldos a favor y liberar recursos para la actividad económica. ATER incorporó mecanismos para reducir alícuotas y evitar retenciones o percepciones cuando esos saldos se acumulan.

Para quienes deciden invertir en Entre Ríos, el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones ofrece 15 años de exenciones del 100% en impuestos provinciales, prorrogables a 20, para aquellas que tengan actividades vinculadas a la producción. Queremos mejores condiciones para que quienes eligen la provincia puedan instalarse, crecer, incorporar mano de obra y mejorar su productividad.

A estas herramientas se suma la eliminación de 103 tasas provinciales, aproximadamente la mitad de las existentes. Certificados, constancias y distintas gestiones ante el Estado dejaron de tener ese costo.

La modernización de ATER forma parte del mismo rumbo. La eliminación de la impresión masiva de boletas y el avance de los canales digitales simplifican el acceso y el pago de los impuestos y representan un ahorro anual estimado superior a $5.000 millones para la Provincia. Desburocratizar no es solamente hacer más sencilla una gestión: también es utilizar mejor los recursos públicos.

El desafío es seguir avanzando con responsabilidad, reduciendo cargas cada vez que las cuentas públicas lo permitan. Valoramos el ímpetu de quienes hoy nos exigen más; ojalá ese mismo entusiasmo se traduzca en propuestas concretas y viables que podamos trabajar en conjunto. Porque un Estado más eficiente no es el que le exige cada vez más al contribuyente, sino el que administra mejor sus recursos para dejar más espacio a quienes trabajan, producen e invierten.

(*) Jesús Korell es director Ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).