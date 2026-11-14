El retroceso de Estados Unidos ha puesto en jaque el orden liberal

Es poco probable que el liderazgo europeo, por muy bienvenido que sea, logre preservar el orden multilateral universal que Washington ayudó a construir; los Estados iliberales ganan espacio en los foros internacionales.

Desde hace tiempo sabemos que las fuerzas internacionales tienen un impacto significativo en las perspectivas de la democracia y los derechos humanos. Las instituciones multilaterales son importantes para promover directamente las normas democráticas liberales, al tiempo que fomentan las condiciones económicas y sociales en las que dichas normas pueden arraigarse firmemente. Sin embargo, la gobernanza global está entrando en un período de reconfiguración fundamental, con profundas implicaciones para las normas y los valores liberales. Estados Unidos, que en su momento se comprometió ampliamente con las instituciones que promueven la democracia, las libertades individuales y el desarrollo económico y social, está dando marcha atrás. Las grandes potencias han estado durante mucho tiempo más comprometidas con las normas liberales en la retórica que en la práctica, y su apoyo a los valores liberales suele ser selectivo e instrumental. Pero, bajo ambas administraciones del presidente Donald Trump, Washington ha adoptado un enfoque soberanista que se muestra abiertamente escéptico ante las instituciones y el derecho internacionales, y hostil hacia la promoción de la democracia, los derechos humanos y las normas sociales progresistas, al tiempo que se siente cada vez más cómodo con los acuerdos bilaterales e incluso con los dictados unilaterales.

Cuando en mayo de 2017 Trump aprovechó su primer viaje al extranjero como presidente para indicar en Riad, Arabia Saudita, que la promoción de la democracia ya no formaba parte de su agenda, fue un presagio de lo que vendría. Se acercó cada vez más a líderes populistas como Jair Bolsonaro de Brasil, Viktor Orban de Hungría, Javier Milei de Argentina y Nayib Bukele de El Salvador, mientras que criticaba, paradójicamente, a la Unión Europea por su supuesto fracaso a la hora de proteger la libertad de expresión. El desmantelamiento en 2025 de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), incluidas sus iniciativas en materia de democracia y gobernanza, tradujo estos impulsos en políticas, lo que sirvió como un verdadero caso de prueba de las prioridades de política exterior de la administración. Esta trayectoria quedó resumida en la declaración de Trump a The New York Times en 2026: “No necesito el derecho internacional”, una afirmación que habría sido impensable por parte de cualquier presidente estadounidense anterior, pero que para entonces ya no sorprendió a casi nadie.

Las medidas de la administración de Trump plantean una pregunta apremiante: ¿qué pasará con el apoyo multilateral a los derechos humanos y la democracia después de la retirada de Estados Unidos?

Una posibilidad es la erosión. Sin el liderazgo ni el financiamiento de EE. UU., las organizaciones internacionales dedicadas a la democracia y los derechos humanos podrían debilitarse o incluso desaparecer por completo.

Otra posibilidad es la resiliencia institucional: una coalición renovada de democracias podría sostener las instituciones multilaterales liberales sin la participación de Estados Unidos. Esta coalición incluiría a “potencias medias” como los países europeos, además de Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur, así como a socios afines del Sur Global. En ciertos ámbitos, como la salud global y el comercio internacional, podrían llegar a un consenso sobre ciertos principios fundamentales con regímenes autoritarios e híbridos, lo que permitiría a organizaciones como la OMS y la Organización Mundial del Comercio mantener sus mandatos. Este grupo de países podría incluso profundizar sus compromisos liberales bajo un nuevo liderazgo y compensar, si no reemplazar por completo, la financiación perdida de Estados Unidos.

Una reunión del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

¿Podría surgir una nueva coalición liberal tras la desvinculación de Estados Unidos? Es cierto que las potencias medias liberales han reafirmado sus compromisos multilaterales y han profundizado la coordinación en áreas como la salud, el clima y el comercio. Sin embargo, sigue siendo incierto si los aliados democráticos podrán mantener una cooperación internacional profunda ante la desvinculación de Estados Unidos. En algunos ámbitos políticos, parece inviable. Los problemas no son solo financieros. Las coaliciones rivales ya están desafiando las normas liberales tanto dentro de las instituciones multilaterales existentes como a través de sus propios “clubes de dictadores”. China y Rusia se muestran cada vez más asertivas dentro de las organizaciones multilaterales, al tiempo que construyen redes de gobernanza alternativas. Y las potencias medias no son, de ninguna manera, todas democráticas: algunas, como las monarquías del Golfo, han sido autoritarias desde hace mucho tiempo, mientras que otras, desde Brasil e India hasta Indonesia, Tailandia y Turquía, han experimentado un retroceso democrático significativo. Estos Estados pueden tolerar las normas económicas liberales, pero una agenda sólida de democracia y derechos humanos se encontrará, en el mejor de los casos, con indiferencia y, en el peor, con hostilidad activa.

Reconfigurar la gobernanza global

Sin embargo, investigaciones recientes ofrecen evidencia convincente de que los Estados iliberales tienen los incentivos y la capacidad para utilizar las instituciones internacionales en su beneficio. Las preferencias compartidas por la autoprotección política y las normas de reciprocidad, combinadas con un control centralizado sobre la política exterior y una rendición de cuentas interna limitada, han permitido que estos Estados se coordinen. Además, colaboran cada vez más para promover sus intereses políticos, como frenar la difusión de las normas democráticas; defender normas de soberanía que fortalezcan el poder estatal; y resistirse a la rendición de cuentas externa, a las condiciones impuestas o al monitoreo de los acontecimientos políticos internos. Los gobiernos iliberales también han aprendido que cooptar a las instituciones multilaterales puede servir a una gama más amplia de objetivos políticos, desde el control de Internet hasta la extradición y la represión transnacional de los exiliados políticos.

A medida que avanza la desvinculación de Estados Unidos, se abre un espacio para coaliciones y organizaciones iliberales rivales cuya visión del orden internacional va en contra de los valores que Estados Unidos ha defendido, al menos de manera periódica.

El vacío de financiamiento dejado por Estados Unidos ha llevado a que países que no son amigos de la democracia -incluida la República Popular China- aumenten tanto sus cuotas obligatorias como sus contribuciones voluntarias a la ONU. Actualmente, China es el segundo mayor contribuyente al presupuesto de mantenimiento de la paz de la ONU y el principal proveedor de fuerzas de paz entre los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. En respuesta a las amenazas de Estados Unidos de retirarse de la OMS, Pekín también prometió fondos nuevos suficientes para convertirse en el principal donante.

Los donantes autocráticos también han incrementado significativamente los fondos destinados a fines específicos dentro de la ONU. Las monarquías del Golfo, como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, han aumentado sus contribuciones voluntarias a organismos como la Unesco y ONU Mujeres, convirtiéndose en los principales donantes de muchos de los programas específicos.

El apalancamiento financiero nunca es neutral. Los Estados que aportan fondos exigirán una influencia proporcional en las decisiones sobre el personal, las prioridades de la agenda y los mandatos institucionales. La influencia organizativa va de la mano de la financiación, y esta proviene cada vez más de Estados cuyas agendas se alejan de las normas que Estados Unidos ayudó a establecer en su momento.

¿Se mantendrá el liberalismo?

Por su parte, los gobiernos europeos han demostrado paciencia anteriormente, tolerando el unilateralismo de los años de George W. Bush y las perturbaciones del primer mandato de Trump, al tiempo que mantenían la arquitectura básica de la cooperación multilateral transatlántica. Pero los líderes europeos son cada vez más explícitos al señalar que este momento se percibe como categóricamente diferente, como una ruptura estructural que exige una reestructuración fundamental de la estrategia multilateral europea. Este proceso ya está en marcha y no se revertirá simplemente ante una nueva señal de Washington.

Ante este panorama desalentador, hay un avance esperanzador que merece ser reconocido: la UE no solo se ha mantenido firme en su defensa del multilateralismo liberal frente al retraimiento de Estados Unidos, sino que ha comenzado a asumir un papel de liderazgo más firme, en ocasiones contradiciendo abiertamente las posiciones políticas de Estados Unidos en foros internacionales. La UE sigue siendo el actor multilateral liberal más creíble fuera de Estados Unidos, y su respuesta al repliegue estadounidense ha sido profundizar, en lugar de reducir, sus propios compromisos regionales y multilaterales. Las divisiones internas sobre la migración y el retroceso democrático en ciertos Estados miembros de la UE siguen poniendo a prueba la cohesión, pero hay indicios de que estas tensiones podrían estar disminuyendo.

Sin embargo, no sería prudente esperar que la UE pueda reemplazar por completo a Estados Unidos. Es poco probable que el liderazgo europeo, por muy bienvenido que sea, logre preservar el orden multilateral universal que Estados Unidos ayudó a construir. La trayectoria más plausible es una fragmentación más profunda. La UE continuará con la cooperación liberal dentro de su propia región y con socios afines en el Indo-Pacífico, América Latina y partes de África. La cooperación internacional no se derrumbará, pero se reorganizará según líneas menos favorables a los valores liberales en un mundo de órdenes regionales superpuestos con instituciones universales debilitadas en el centro. Ese resultado puede ser más estable que un colapso institucional total, pero representa una disminución significativa del proyecto multilateral liberal, y una que será más difícil de revertir cuanto más tiempo persista.

Las políticas que ahora impulsa la coalición iliberal no son alternativas neutrales al multilateralismo liberal. Por el contrario, socavan la arquitectura institucional en la que los intereses económicos y de seguridad de Estados Unidos se han basado durante mucho tiempo. Un orden internacional moldeado por preferencias autocráticas es aquel en el que Estados Unidos competirá con una desventaja estructural autoimpuesta. La desvinculación no libera a Washington de estas instituciones; simplemente entrega sus agendas a Estados cuyos intereses divergen marcadamente de los de Estados Unidos.

El argumento estratégico es lo suficientemente convincente por sí solo. Pero para quienes están comprometidos con la democracia y los derechos humanos, el argumento va más allá. La arquitectura informal de influencia no puede ser reconstruida únicamente por las potencias medias, por muy capaces y comprometidas que sean. El resultado de una desvinculación continuada no es simplemente una posición debilitada de Estados Unidos en las organizaciones internacionales; es un entorno global más permisivo para los autócratas, un espacio cada vez más reducido para la sociedad civil y un sistema multilateral cada vez más organizado en torno a los intereses de los Estados que más tienen que ganar con el desmantelamiento de la infraestructura de rendición de cuentas que construyó el liberalismo. La ventana para volver a participar sigue abierta. La pregunta es si Washington actuará antes de que se cierre.

(*) Christina Cottiero es profesora adjunta de ciencias políticas en la Universidad de Utah. Emilie M. Hafner-Burton es profesora de política y estrategia global en la Universidad de California, San Diego. Stephan Haggard es director en el Instituto de Conflictos y Cooperación Global de la Universidad de California, San Diego. Christina J. Schneider es profesora de ciencias políticas en la Universidad de California, San Diego.

Esta es una versión resumida del artículo completo, elaborada por el diario La Nación. La versión completa fue publicada por la Fundación Fernando Henrique Cardoso en el Journal of Democracy en Español, https://fundacaofhc.org.br/es/publicacao/journal-of-democracy-en-espanol-volumen-2