El periodismo en la pista de patinaje de WhatsApp

En periodismo nada es más rápido que el WhatsApp. Esta pista de patinaje fue creada por dos ex-Yahoo en 2009. Uno de ellos se acababa de comprar un iPhone y quiso hacer una aplicación para App Store. En 2014 ya era la primera App de mensajería y la compró la actual Meta, propietaria de Facebook e Instagram. Al año siguiente, incorporaron las llamadas y en 2016 las videollamadas. En 2023 lanzaron los canales de WhatsApp, donde los medios distribuyen sus noticias. Hoy WhatsApp tiene dos mil millones de personas activas por día. Ahora el CEO es el emprendedor indio, Kunal Shah.

Como suele ocurrir, nuestros cambios tecnológicos transforman nuestras relaciones personales. Nuestro WhatsApp tiene un espacio personal y propio, donde no entran ni el algoritmo ni -si no la dejamos- la publicidad comercial. Es una red social cerrada.

Los medios periodísticos son cuidadosos con este canal de comunicación. Disponen de canales que los usuarios podemos seguir, pero se evita el bombardeo informativo porque la atención cae enseguida. La estratega digital de Perfil, Nerina Sturgeon, dice que esta plataforma “es la más masiva de todas, pero es el reino de la privacidad en libertad”, por lo que no hay que ser intrusivo. Es un espacio muy curado y protegido por los usuarios.

Las métricas son limitadas. El medio puede saber si sus seguidores en el canal cliquearon o compartieron alguna de sus notas, pero no la viralización que tuvo. Julián Gallo, consultor de Clarín, piensa WhatsApp como destino final de la información y no para atraer tráfico. Para eso, en esa edición hay que ser prolijos ‘centinelas de sentido’, para no alterar lo que dice la nota.

Vivir en Whatsapp

La rutina periodística fue impactada por este sistema de mensajes. El WhatsApp sobrecarga el trabajo, exige atención permanente, se necesita mayor velocidad de verificación y nos aleja de los territorios y del contacto personal. Su velocidad endemoniada también nos induce a errores más seguido.

En Brasil le dicen Zap. Allí hablan del zapkeeper, que es la audiencia funcionando como un activo curador y filtrador de informaciones a sus distintas microesferas informativas. Esto no es contra los medios periodísticos de referencia, al contrario. Sus materiales suelen ser habitualmente distribuidos en los grupos y así llegan a más personas que no irían a ese medio.

Credibilidad Whatsapp

WhatsApp es también el reino de la desinformación. Las deepfakes ingresan a muchas microburbujas, pero su desmentida no suele tener la misma suerte. Aquí no hay moderación previa del contenido que ponga algún límite. La encriptación de punta a punta de los mensajes, imágenes, audios y videos no tiene más orientación al consumidor que la leyenda “Reenviado muchas veces”, que se activa cuando se reenvía más de cinco veces. Pero en WhatsApp incluso los que nos creemos más o menos rigurosos con la información somos más livianos en el autocontrol en nuestros grupos. En nuestro estilo cognitivo, somos más liebres que tortugas, como describimos en nuestra columna “La base informativa común y el asado del domingo”, del pasado 8 de febrero.

En un estudio sobre las elecciones presidenciales en Brasil de 2018, el 60% de las publicaciones sobre política en grupos familiares de WhatsApp tenían información parcial o totalmente falsa. Los tipos de desinformación más frecuentes son la descontextualización de hechos (26,7%), la reutilización de imágenes o videos antiguos (22,6%) y el contenido fabricado (20,5%). En un reciente libro del consultor español Ismael Crespo, Ciencia en campaña, se dice que en las campañas electorales se habla de los grupos de WhatsApp y de Telegram como “cajas negras”, donde ni se enteran ni pueden influir sobre lo que pasa ahí. El general digital de Lula, André Janones, usa WhatsApp para organizar y preparar los mensajes antes de hacerlos públicos, pero aclara que su estado mayor usa Telegram como lugar desde donde se decide cómo actuar en WhatsApp.

El odio circula acá como si patinara. En muchos grupos funciona una espiral del silencio, donde se silencian las voces de los que no tienen la opinión mainstream del grupo.

Y además en WhatsApp es habitual el malentendido, el principal padre de la desinformación. En los grupos se deslizan del humor al conflicto por una mala interpretación de algún mensaje, que recibe una respuesta que inicia una espiral agresiva, donde además es una situación que percibimos pública, porque hay otras personas “mirando”.

Periodistas espiados

Gran parte de las conversaciones de los periodistas con sus fuentes se hacen en WhatsApp y en Telegram. Y eso es riesgoso. Según The Guardian, eso lo sufrió hasta Jeff Bezos, el dueño de Amazon y de The Washington Post, que habría recibido un mensaje del príncipe saudí Mohammed bin Salman que hackeó su teléfono. No fue un gesto amable dado que cinco meses después un columnista saudí de The Washington Post, Jamal Khashoggi, fue despedazado en un consulado de ese país en Turquía. Y también a él le habían infiltrado el teléfono.

En América Latina, el WhatsApp de periodistas ha sido espiado varias veces. El caso más notable fue el que sufrió El Faro, en El Salvador. Con el sistema Pegasus se habían infiltrado en el WhatsApp de 22 integrantes de ese prestigioso medio centroamericano. Eso lo descubrió el centro académico canadiense Citizen Lab. Lograron entrar al teléfono del periodista y de allí capturar sus mensajes de WhatsApp. En ese momento, el sistema Pegasus podía infectar al teléfono con solo realizar una llamada entrante, sin necesidad de respuesta.

Eso hizo que la redacción iniciase juicio contra la empresa NSO Group, propietaria de ese sistema. La misma Meta, propietaria de WhatsApp, hizo juicio y lo ganó. En 2025, NSO Group fue obligada a pagar casi doscientos millones de dólares, prohibiendo que vuelva a vulnerar WhatsApp. Si bien la empresa no era la que espiaba, sí los gobiernos lo hacían a través de su sistema.

Además de periodistas salvadoreños, también hubo periodistas panameños, dominicanos, mexicanos y de dos decenas de países en otros continentes espiados con este método. A mitad de este año, Meta informó que volvieron a intentarlo violando la orden judicial. Esta pista de patinaje es rápida, pero poco segura.

(*) Esta columna de Opinión de Fernando Ruiz fue publicada originalmente en el portal de Perfil.