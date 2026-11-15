Humedales, frente a los silencios tóxicos, el lenguaje de la tierra

La estancia La Calera mantiene un terraplén en su propiedad que evita la libre circulación del agua del río Gualeguay, a la altura del arroyo Viraguay, afluente del Gualeguay.

El pueblo organizado de Gualeguay, más de treinta organizaciones sociales y políticas diversas, vienen denunciando, peticionando, ejerciendo la diplomacia social frente a contextos degradantes de venenos y murallas “privadas”. La tierra de artistas, trabajo agrario, las de las quintas casi idas, de afectos y aguas que se van entrelazando entre la cuenca de las cuchillas hacia el gran Paraná, delta de los poetas y las paletas, se levanta abrazando la democracia participativa y dice No, así No.

Venenos agrotóxicos en el humedal, murallas de muy pocos ancladas en el delta de las aguas que se niegan a ser apropiadas por el mercado libertario y de otros irresponsables del reciente pasado gubernamental, como silenciado está también el PIECAS - especie de comité de cuenca interjurisdiccional del Delta- inexistente de efectividades conducentes.

La sentencia judicial inapelable dictada en el caso “Bema Agri” en el delta de Victoria de la mano del camarista Dr. Marcelo Baridón, es un ejemplo elocuente del deber ser abrazado a la justicia social y ambiental. No más terraplenes, endicamientos privados invadiendo espacios públicos, bienes comunes, cauces de ríos, arroyos, como sus corredores bioculturales. Sin gestión democrática de cuenca y libertad de los ríos, como la Constitución lo dispone, el sistema de humedales se encuentra ya brutalmente herido, y más aún de avanzar este delirio, modelo productivo destructivo de su esencia ecológica.

La denominada estancia La Calera desarrolló un terraplén, represamiento artificial que impide la libre circulación del agua en la cuenca del río Gualeguay, a la altura del arroyo Viraguay, afluente del río. Esta obstaculización provoca que el agua retroceda e impacte sobre Puerto Ruiz y el conjunto de la región.

La construcción de terraplenes que agravian la libertad constitucional en un contexto sostenido de impactos ambientales y sociales acumulativos y sinérgicos, puede llegar a provocar graves daños en la comunidad de Gualeguay, con transversalidades vinculadas a empresas como Soluciones Ambientales, “emprendedora” en el tratamiento -ni más ni menos- que de residuos peligrosos, área industrial que puede llegar a ser inundada con la diversidad de efectos negativos que determina sobre los territorios y sus seres, como claramente exponen las organizaciones de la sociedad civil frente a autoridades de la Provincia en el marco de la Ley de Aguas Provincial.

¿Quiénes serán responsables del desastre, de sus impactos diversos, sociales, urbanos y ambientales?

El silencio frente a los requerimientos de las y los ciudadanos es sorprendente. La Provincia debe liberar con sus propias herramientas, maquinarias e instrumentos operativos, los obstáculos obscenos que han privatizado los valles de inundación.

Desde el valor de la palabra mayor esculpida en el artículo 85 de la Constitución Provincial, se contempla la sistemática inacción del Estado Provincial frente al mapa impune de los terraplenes anclados en el sistema de humedales. Esa norma tiene historias, consensos de otros modos de hacer política, pero su aplicación y cumplimiento es una vergüenza más, nada menor, escandalosa.

Es justo, sin embargo, expresar que se están produciendo dictámenes técnicos oficiales, en otros casos similares en el seno de la Justicia Federal, que son esperanzadores. Uno de ellos confirma un grave daño ambiental sobre 5.300 hectáreas del Delta del Paraná. Dos organismos de la Provincia de Entre Ríos inspeccionaron un establecimiento ubicado en las Islas Lechiguanas y constataron extensos terraplenes, alteraciones de cursos de agua y pérdida de las condiciones naturales del humedal. Los informes advierten que las obras modificaron el régimen hidrológico, degradaron el hábitat y afectaron servicios ecosistémicos. La causa judicial tramita ante el Juzgado Federal de Victoria, Entre Ríos, bajo la carátula “Asoc. Civil Unidos por la Vida y el Medio Ambiente y otros c/ Di Fonzo, Fabio Ernesto y otros s/ Expedientes Civiles” (Expte. N.º 4602/2020).

Volver a poner en la mesa del debate cívico las recordadas Sentencias firmes de los casos: Bema Agri BV (1) como la del barrio náutico Amarras en la cuenca del río Gualeguaychú, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, manifiestan la esperanza de que los ríos en semejante contexto de “Super El Niño”, no dicten su propia sentencia en atención a la grave inoperancia burocrática del gobierno PRO Libertario, como de gestiones precedentes que fueron posibilitando que avanzara ilimitadamente la pampeanización del Delta y establecimientos de gestión de residuos peligrosos en un contexto territorial de valle de inundación.

Los ríos de la cuenca del Plata bajan bravos, exponen el grito de los bosques y selvas arrasadas, de los pueblos indígenas y campesinos agraviados en la simplificación productiva y cultural, como de los combustibles fósiles generando semejante crisis civilizatoria y que aún estos gobiernos las “declaran como emergencia ambiental, catástrofes naturales, o emergencia agropecuaria, etc, eso del ya pasará y todos olvidarán.

Se debe desrepresar el sistema de humedales en un proceso de restauración integral como una política estratégica de defensa de la justicia ambiental y social y la gestión participativamente democrática y sistemática de cuencas.

Escuchemos al lenguaje de la tierra, confrontemos con el extractivismo de la palabra, de las aguas y sus inconmensurables mundos de vida.

Referencias

1) “Bema Agri B V c/ la Municipalidad de Victoria y Estado Provincial (Contencioso Administrativo)”.

(*) Jorge Oscar Daneri es miembro de la Unidad de Vinculación Ecologista, Fundación La Hendija y de la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas, Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE).