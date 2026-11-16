El juego de los silencios administrados es parte de las estrategias de comunicación. Sirve para sobrellevar una crisis. A veces, para ganar tiempo y corregir. Impide estrépito en las caídas o sirve para atenuarlas. Quienes ocupan circunstancialmente el poder se refugian en la quietud cuando no se pueden aplicar los planes originales. Pasa en todos los niveles de gobierno. Todo el tiempo.

No decir fue el camino elegido por los responsables de comedores escolares de la provincia, en relación con el proceso destinado a aplicar un nuevo sistema de provisión de desayunos y meriendas.

En las próximas horas las autoridades provinciales, seguramente las del Ministerio de Desarrollo Humano, que tiene sobre sus espaldas la responsabilidad política y administrativa, volverán sobre el tema.

La alimentación escolar es sensible e involucra muchos actores. Estaba previsto que fuera este año el cambio de sistema, así se lo presentó sorpresivamente en julio. Hasta ese momento poco y nada se había dicho, compartido o explicado.

Tuvo una especie de viralización cuando intervino la justicia. Ahí empezó, a regañadientes, el cambio de libreto. Ahora se conocerá como es la readecuación.

Está claro que ha provocado intercambios y conversaciones en toda la provincia. Llegó incluso a la Cámara de Diputados, espacio en el que -con prolongado paréntesis- las autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano dieron sus versiones ante los legisladores.

Después volvieron al silencio, que ahora se decide dejar de lado. Falta todavía la respuesta al pedido de informes de la diputada del bloque de La Libertad Avanza (LLA) Débora Todoni (Expediente 29480).

La intensidad de la cuestión llegó incluso a la última edición del Senado Juvenil, que se realizó hace un par de días y contó con la participación de autoridades del Consejo General de Educación en alguno de los encuentros.

Uno de los proyectos, presentado por alumnos de un instituto de la ciudad de Crespo, propuso que los comedores tengan alimentación saludable que salga de las pequeñas y medianas empresas entrerrianas.

Esta cuestión, de los proveedores, fue parte crucial de las primeras informaciones que hubo alrededor del tema. Posteriormente se fue acallando. Las autoridades, hábilmente, hablan de la existencia de un sistema mixto. Todavía los almuerzos demandan mínimas compras en el comercio local. Por ahora.

Los alumnos de Crespo tomaron la cuestión. A ellos no les cayó bien que sea una sola empresa de fuera de la provincia la que provea. (El proyecto se llama Kilómetro 0, alimentación sana y cercana).

Reencauzar

En la idea de reencauzar el proceso y sobrellevar el fracaso de todo lo que estaba inicialmente pensado, se comenzó a trabajar a destajo tratando de salir de la incomodidad.

Se conformó una mesa interinstitucional, cuyos consejos no son vinculantes para el Estado. Lo dejó en claro la ministra Verónica Berisso en la Cámara de Diputados, pero sin duda juega el prestigio de los que fueron convocados a integrarla.

Una mesa que llega a existir por el reclamo, potente, de los integrantes del Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos (CONUER). La institución con sede en calle Perú de la Capital Entrerriana no fue consultada previamente.

No se puede soslayar que en ese ámbito se puso entre paréntesis la composición de los alimentos que, respondiendo a una licitación ganada, ofrece la empresa contratada por el Estado para este año y el que sigue, con posibilidades de extensión.

Una digresión. La empresa fijó posturas en un escrito que es parte del expediente judicial.

Teknofood, que está bajo un paraguas empresarial importante y puede mostrar acciones en otras provincias, se origina en ideas de José Chediack. Agroindustria y servicios a instituciones. Un apellido emparentado con las empresas de construcción.

Volviendo sobre lo que podrían decir las autoridades entrerrianas de comedores. Hay un informe elaborado por los nutricionistas que tiene un peso y relevancia que, por quienes lo hicieron, impide no recordarlo todo el tiempo. Ofrecieron su opinión no vinculante en La Mesa.

La composición de los alimentos tiene que ver con la salud de los alumnos que hacen uso del servicio de comedores escolares. A esta altura no se menciona más la confusión inicial sobre la cuestión administrativa, la que nunca fue objetada.

Lo que debería hacerse

Hay que cumplir en un todo lo definido en un fallo del Superior Tribunal de Justicia, que impuso al Estado el deber de ajustar la prestación alimentaria escolar a los estándares de alimentación saludable establecidos por la ley provincial 10594.

Es la administración gubernamental a través de la dirección de Comedores Escolares la que establecerá la determinación técnica de los medios a aplicar para alcanzar esos objetivos remarcados por el fallo.

Durante el informe realizado en la Cámara de Diputados, las autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano anunciaron que esa ley provincial (del año 2018) iba a ser reglamentada y que en el mismo proceso se iba a crear un área específica referida a la cuestión nutricional.

Tal vez es parte de lo que anunciarían en una conferencia de prensa que se hará este martes 17 de noviembre. El silencio se apropió estratégicamente de ese punto. No se sabe si se avanzó y si se lo hizo, en qué sentido. Habrá que esperar los anuncios. Tal vez ya está dado ese paso.

Relevamiento pendiente

Además, sería bueno saber si el prestigioso Centro de Estadios sobre políticas y Economía de la Alimentación (CEPEA), comenzó ya el relevamiento sobre más de un centenar de establecimientos escolares. Un trabajo que debió hacerse con anterioridad, como parte de la confección del diagnóstico.

Pasará a segundo plano el uso de los silencios, buscando cobertura. Habrá que seguir cada una de las decisiones que se vayan tomando. En el terreno del olvido quieren poner el fracaso de no poder aplicar algo que se había decidido, con silencios, hacia el interior de la administración.

Ahora tendrán, los funcionarios, una tranquilidad importante, porque la Cámara de Diputados de Entre Ríos ya le dio media sanción al proyecto de ley de presupuesto para el año 2027, aprobando sin cambios ni objeciones el programa referido a comedores escolares.