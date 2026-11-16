El Niño, las heridas ambientales y una provincia que necesita volver a escuchar el lenguaje del agua.

La frase que da título a esta columna –“El río es memoria”- es una célebre cita del escritor Haroldo Conti que está contenida en su novela “Sudeste” (1962). El río -para Conti- no es un simple escenario geográfico, sino una fuerza viva e implacable que encarna el tiempo irrecuperable.

En el universo del Delta del Paraná -que es el gran protagonista de “Sudeste”-, las aguas guardan las historias y el devenir de quienes lo habitan. Es evidente que esa frase ha trascendido la literatura para convertirse en un concepto clave en la ecología política y está ya enraizada en la memoria colectiva e histórica de los pueblos ribereños.

La siguiente propuesta de lectura es detenerse por un momento en el nombre “Entre Ríos”. Hay nombres que parecen haber sido inventados por la propia naturaleza. Pronunciarlo es dejar que dos palabras se encuentren y se deslicen por el paladar con la musicalidad del agua: “Entre Ríos”. Un nombre que es geografía, pero también destino y poesía. Un nombre que es tierra abrazada por corrientes que la nombran, la alimentan y le dan identidad. Pero, también un territorio que hoy parece escuchar, entre el murmullo de sus aguas, el reclamo de una naturaleza herida y una memoria que se resiste a desaparecer.

Entre Ríos enfrenta una paradoja dolorosa: mientras la naturaleza anuncia sus ciclos y advierte sobre las crecientes, décadas de decisiones postergadas siguen debilitando los ecosistemas que deberían protegerla. El fenómeno de El Niño y el cambio climático pueden traer lluvias extraordinarias, pero la magnitud de sus consecuencias, también hablan de responsabilidades humanas, de las ausencias del Estado y de una deuda ambiental que ya no admite más demoras.

Contemplar un río cuando comienza a crecer resulta conmovedor e inquietante. El agua avanza, modifica las orillas, cubre caminos y se acerca a las viviendas. Para quienes habitan las costas entrerrianas, el río no es una cifra meteorológica: es parte de la vida cotidiana, la memoria familiar, el trabajo y la identidad.

Pero, con la creciente también emergen otras realidades: viviendas vulnerables, barrios sin infraestructura, arroyos contaminados, basurales desbordados, humedales degradados y montes nativos que ya no están. El Niño vuelve a poner en evidencia una provincia que convive con el agua, pero no ha resuelto las heridas ambientales que comprometen su futuro.

El Niño es un fenómeno climático natural. Pero, la inundación deja de ser solamente un fenómeno hidrológico para convertirse en un problema social, económico y sanitario. Si se admite que el clima tiene sus ciclos; entonces hay que reconocer que la vulnerabilidad tiene responsables empresariales y gubernamentales.

Los humedales y el monte: defensas naturales que estamos perdiendo

Entre Ríos integra una de las regiones de humedales más importantes de Sudamérica. Estos ambientes almacenan excedentes de agua, regulan escurrimientos, retienen sedimentos y albergan biodiversidad. Son las grandes esponjas del territorio.

Pero, cuando se los rellena, drena, quema o modifica mediante terraplenes, endicamientos y alteraciones de los cursos de agua, pierden parte de su capacidad reguladora. El Delta del Paraná es un ejemplo doloroso: los incendios recurrentes, determinadas actividades productivas y las intervenciones hidráulicas evidencian la fragilidad de un ecosistema esencial para toda la región.

Algo semejante sucede con la deforestación del monte de Espinal. Se sabe que la vegetación nativa favorece la infiltración, y con ello protege los suelos, además de reducir la erosión y sostener la biodiversidad. Cuando se desmonta aumenta la vulnerabilidad territorial.

No significa que cada hectárea desmontada provoque directamente una inundación, sino que la degradación acumulada reduce nuestra capacidad natural para convivir con el agua. Más lluvias, menos vegetación protectora, humedales alterados y ocupación de áreas inundables conforman una combinación preocupante.

A esto se agregan los vertidos cloacales sin tratamiento, los arroyos contaminados y los basurales a cielo abierto. Durante las inundaciones, los residuos y contaminantes pueden dispersarse y alcanzar zonas habitadas. Los sectores de menores recursos suelen ser también los más expuestos y los que menos posibilidades tienen de recuperarse. No hay justicia social posible sin justicia ambiental. ¿Cuántos estarán dispuestos a escuchar esa enseñanza?

Un Estado que necesita recuperar su capacidad de anticiparse

Las emergencias no comienzan cuando el agua ingresa a las viviendas, sino mucho antes, cuando se debilitan la prevención, la investigación científica y las instituciones públicas. Entre Ríos está huérfana de Nación.

El Servicio Meteorológico Nacional es esencial para elaborar pronósticos y emitir alertas tempranas. El Instituto Nacional del Agua cumple una función estratégica en el estudio de las cuencas, los caudales y las crecidas. El INTA aporta conocimientos fundamentales sobre conservación de suelos, producción y manejo del territorio. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales aporta mediante información satelital la evolución de las inundaciones e incluso las transformaciones ambientales.

Se podría incluso incluir al Servicio Nacional de Manejo del Fuego y otros organismos responsables de la protección de los bosques nativos, de los humedales y de la biodiversidad.

Detrás de cada organismo hay investigadores, técnicos, estaciones de monitoreo y conocimientos indispensables para tomar decisiones.

También preocupa el desfinanciamiento de las universidades públicas. La UNER, la UADER y la UTN, junto con otras instituciones científicas de la región, son fundamentales para investigar las cuencas, los humedales, la biodiversidad, la salud ambiental y la gestión del riesgo.

Debilitar sus presupuestos compromete laboratorios, proyectos de investigación y equipos de trabajo. No se puede exigir anticipación sin conocimiento, ni reclamar prevención sin inversión. Desfinanciar la ciencia no elimina los problemas, los agrava porque reduce las herramientas para enfrentarlos.

Cuatro escritores para volver a escuchar el río

Quizás sea necesario mirar esta realidad también desde la literatura, esa forma de conocimiento que expresa aquello que los números no siempre alcanzan a contar.

Juan L. Ortiz -nacido en Puerto Ruiz, Gualeguay- enseñó a contemplar el río como una presencia viva. En su universo poético, el agua, los árboles, los pájaros y las orillas forman parte de una misma existencia. Leer “El álamo y el viento” o “La orilla que se abisma” es comprender que la naturaleza no está para ser dominada, sino escuchada.

Carlos Mastronardi -también nacido en Gualeguay- dejó en “Luz de provincia” una expresión profunda de la identidad entrerriana. Sus horizontes, lomadas y pueblos constituyen una geografía afectiva donde paisaje y memoria se confunden.

Jorge Enrique Martí -nacido en Colón- acercó la mirada al río Uruguay, sus costas y sus comunidades. Su obra permite comprender que el río no es una frontera geográfica, sino una presencia que organiza la vida y las costumbres de sus habitantes.

Amaro Villanueva -también nacido en Gualeguay-, aportó una mirada imprescindible sobre la cultura popular, el lenguaje y la historia social entrerriana. Nos recuerda que la identidad también se construye en las voces y tradiciones de la gente.

Estos cuatro escritores, entre tantos otros, ayudan a comprender que el río no es solamente agua que corre: es cultura, trabajo, alimento, memoria, poesía y pertenencia.

No alcanza con esperar que baje el agua

Entre Ríos necesita una política ambiental de largo plazo, independiente de las urgencias electorales y las especulaciones inmobiliarias. Necesita proteger los humedales, recuperar el monte nativo, sanear los arroyos, resolver los basurales y evitar nuevas ocupaciones de áreas inundables. Necesita planificación urbana, alertas tempranas, infraestructura adecuada, organismos fortalecidos y universidades financiadas.

Las grandes obras no pueden sustituir las funciones ecológicas de los ambientes naturales. Una defensa costera puede ser necesaria cuando se ha destruido el entorno, pero ninguna obra reemplaza la capacidad reguladora de un humedal sano ni la protección de un monte conservado.

La prevención debe comenzar mucho antes de la creciente. Cuando el agua cubre una calle, una escuela o una vivienda, es tiempo de asistir y proteger. Pero, la responsabilidad pública, sin embargo, consiste en evitar que esas escenas se repitan temporada tras temporada.

La memoria del agua

El Niño pasará, como pasan los ciclos climáticos. Los niveles de los ríos descenderán y las urgencias posiblemente desaparecerán de los titulares. Pero, los humedales seguirán necesitando protección, el monte reclamará su lugar y las comunidades vulnerables continuarán esperando respuestas.

La pregunta no es solamente cuánto crecerán el Paraná y el Uruguay, sino qué estamos haciendo para que la próxima creciente no encuentre nuevamente un territorio debilitado y una población enfrentando con angustia lo intempestivo.

Entre Ríos nació -justamente- entre ríos. Su historia, su cultura y su identidad están atravesadas por el agua. Defender los humedales, proteger el monte, fortalecer la ciencia, sostener las universidades y cuidar a quienes viven junto al río son partes de una misma responsabilidad colectiva.

Porque el río no necesita que lo defendamos de su naturaleza. Necesita que aprendamos a defendernos de nuestra propia indiferencia.

Y quizás, si volvemos a escuchar el silencio de las orillas, comprendamos aquello que nuestros poetas supieron expresar mucho antes de que habláramos de cambio climático o desarrollo sostenible: no hay verdadera identidad sin territorio, ni futuro posible si destruimos aquello que nos da vida.