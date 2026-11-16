León XIV: una manera distinta de hablarnos a los argentinos

Los argentinos, desde hace años asistimos al desarrollo de las cuestiones políticas, ya sea en ámbitos privados y públicos, en un marco de alta intolerancia, violencia verbal e insultos, incluso por parte de aquéllos que, supuestamente, son los más capacitados para ejercer los cargos más altos. Pareciera que la clase política criolla supone que la desacreditación de las personas, el destrato y la falta de autocrítica y rendición de cuentas son las herramientas más eficaces para acceder o refugiarse en cargos públicos. En suma, los temas más importantes para la gente, empleo, salud, educación, jubilación, seguridad, corrupción entre otros, son expuestos por la dirigencia política, desaprensivamente, con el único objetivo de usarlos para “llevar agua para su molino”, consolidándose así, la maldita grieta.

Sin embargo, a partir de la llegada del Papa León XIV y a medida que ocurrían sus discursos, nuestros acostumbrados actores en política callaron y millones de argentinos decidieron escuchar atentamente a León. Si bien, al principio las expectativas sobre él no eran tan favorables, seguramente debido a la desazón que padecimos ante el fracaso de la visita de nuestro Papa argentino, con el correr de su visita, sus gestos, expresiones y la valentía de sus palabras, comenzaron a valorarse de un modo excepcional, nos gustó su modo de dirigirse a la gente. En principio, llamó poderosamente la atención la manera justa de describirnos a los argentinos, el conocimiento de nuestro País, y el tono en el que fue desgranando los más importantes problemas que sufre nuestra sociedad, desde hace tiempo.

Respecto del autoritarismo, ese sentimiento tan nuestro de aquéllos que detentan responsabilidad política o social, dijo que: “Quien ejerce la autoridad tiene también el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad”.

Sobre la situación económica que padece el estrato más necesitado de nuestra sociedad, a pesar de la mejora en índices que hacen a la Macroeconomía, destacó contundentemente: “El ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social y por tanto la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía” y amplió respecto de la peor de sus consecuencias, la exclusión social, que sufren muchos argentinos, afirmando: “Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado, cuando los jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”.

En relación al flagelo de la falta de trabajo, abordó el tema frente a sindicalistas, empresarios y dirigentes de Movimientos Sociales, manifestando: “Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social. En relación a ello y en función de la idolatría que mantenemos frente a los medios digitales, robótica, automatización y ante la Inteligencia Artificial advirtió: “Los desafíos de la inteligencia artificial y de la automatización desregulada, pueden poner en riesgo tantos puestos de trabajo y convertirse en una verdadera amenaza para el adecuado desarrollo humano integral. La técnica debe estar siempre supeditada a la ética; el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador”.

También se ocupó de señalar los graves problemas que sufrimos en nuestra vida diaria, como la engañosa sensación de omnipotencia que provoca la droga, el falso poder que viene del dinero fácil, la cobarde seguridad que otorga el ejercer la violencia sobre los más débiles y la reiterada impunidad que es fruto de la corrupción y corroe los cimientos de la Democracia.

Hoy León XIV ya se fue de Argentina y la pregunta que debemos hacernos es ¿y ahora qué?

¿Y si no le dedicamos tanto tiempo a las elecciones del año que viene, ni a discusiones sobre posibles candidaturas y cargos e intentamos “achicar la grieta”? En ese sentido, probemos con capitalizar a favor las enseñanzas que transmitió en su visita, durante la cual pudimos abrir nuestras mentes y corazones, escuchando ese modo bondadoso de referirse a nuestros problemas más serios, que seguimos exponiendo en carne viva. El mensaje de esperanza que reiteradas veces nos transmitió debe actuar como simiente de profundos cambios y conversiones, de aprendizaje, de crecimiento personal, que redundará indefectiblemente en la cohesión del cuerpo social y priorización del bien común.

(*) José María Varangot es abogado, productor y dirigente rural.