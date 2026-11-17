La paritaria docente. El Gobierno realizó una oferta a los docentes de un Incremento del 4% sobre los conceptos remunerativos tomando como base los haberes de octubre. Salario mínimo garantizado: Se eleva el piso de bolsillo de $910.000 a $1.000.000. Incentivo Docente (FOPID) y Conectividad: Se actualizan estos componentes, alcanzando los $200.000 para jornada simple y los $340.000 para jornada completa, conceptos no remunerativos, en negro. Adicional por antigüedad: Se duplica el adicional (Código 025) para docentes con 10 o más años de antigüedad, pasando de $25.000 a $50.000. Rechazo sindical: Las entidades AGMER, AMET, SADOP y UDA consideraron la oferta insuficiente frente a la inflación, y por incluir conceptos no remunerativos, en negro, en contra de lo dispuesto por la Constitución. Ante el rechazo sindical, y la falta de acuerdo en la mesa paritaria, el Ejecutivo provincial decidió liquidar el aumento por decreto.

Conceptos del salario. Los salarios de los trabajadores del Estado se integran por distintos conceptos, según los escalafones. Se los denomina remunerativos y bonificables. remunerativos son aquellos que tienen aportes y contribuciones a la obra social OSER y a la Caja de Jubilaciones, y por lo tanto computan para el aguinaldo (SAC), vacaciones e indemnizaciones, y se trasladan a los haberes de los jubilados. Bonificables son cuando sirven como base para calcular otros adicionales. Los conceptos no remunerativos son pagos en negro.

La Constitución de la Provincia de Entre Ríos. En su artículo 82, inciso d, se dispone “Todo incremento salarial, otorgado a partir de la presente Constitución, deberá estar sujeto a aportes y contribuciones.” El texto constitucional entonces establece que desde 2008 en adelante, el Estado no puede otorgar aumentos bajo la figura de sumas “no remunerativas” con el fin de evadir cargas previsionales.

La Reforma Previsional: La movilidad jubilatoria en la provincia de Entre Ríos se modificó este año por la Ley Provincial N° 11.302 (reforma de la Ley N° 8.732), implementada a partir de septiembre de 2026. Nuevo mecanismo de actualización: La movilidad de los haberes de los jubilados y pensionados ya no depende de los aumentos paritarios específicos de cada sector, como sucedía anteriormente. Ahora se vincula con la evolución de los salarios del escalafón con mayor cantidad de aportantes del Estado provincial, los docentes. Exclusión de sumas no remunerativas: El cálculo del índice de movilidad toma exclusivamente los aumentos salariales de carácter remunerativo y de alcance general; las sumas no remunerativas quedan fuera del cálculo. Los sindicatos ATE y AGMER y otros, mantienen un rechazo firme a la reforma y a las pautas salariales, considerando que los mecanismos actuales trasladan solo una parte de los incrementos al sector pasivo. Un fallo de la justicia ha rechazado presentaciones de amparo individuales por este tema determinando que la vía del amparo resulta inviable por requerir mayor debate y prueba, derivando la discusión a un proceso judicial ordinario, que se resolverá dentro de unos años, generando una fuerte carga para el futuro de los entrerrianos.

El impacto negativo de los pagos en negro afecta a los 50 mil docentes activos en Entre Ríos, y a los 25 mil docentes jubilados, en forma directa. Según los datos del documento de trabajo de AGMER para sus asambleas, los docentes han perdido un 16% del poder adquisitivo del salario en 2026, y acumulan una pérdida del 21% desde el inicio de este gobierno. Pero el impacto actual se amplifica hacia otros sectores, porque los aumentos a los docentes activos determinan la movilidad de la totalidad de los 66 mil jubilados de Entre Ríos. Si se paga a los docentes el 4% de aumento, más montos en negro por Incentivo Docente y Conectividad, los jubilados sólo recibirán el 4%, y quedarán excluidos del resto de los importes. O sea que van a recibir menos del 82% móvil que supuestamente se garantizaba en la reforma previsional. Según el escalafón, la categoría y la antigüedad recibirán el 80%, el 78%, el 76% o menos. Además de los docentes, se verán afectados los jubilados del escalafón general, de policía, del servicio penitenciario, vialidad, justicia, bancarios, luz y fuerza, municipales, entre otros. Los sindicatos docentes destacan que hace unos meses, los montos en negro eran el 12% de un salario inicial, y ahora ya representan el 26%. Los jubilados pierden en cada decisión de pagar montos en negro. Y ahora, después de la Reforma Previsional de Frigerio, los que pierden son todos los jubilados, no sólo los docentes. Seguramente muchos van litigar por estas decisiones inconstitucionales, y seguramente el gobierno va a dilatar esto a procesos judiciales ordinarios para no pagar lo que corresponde. Pero finalmente, todos los entrerrianos tendremos que pagar las consecuencias negativas de estas decisiones.

Fallo judicial: En 2026 Rogelio Frigerio emitió los Decretos Decreto N° 537/26 y N° 017/26, con aumentos salariales no remunerativos, sin aportes. La Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Paraná declaró la inconstitucionalidad de esos decretos que intentaron imponer incrementos sin aportes, ordenando reliquidar los haberes y los porcentajes de movilidad para jubilados y pensionados. Texto completo del fallo.

https://www.jusentrerios.gov.ar/wp-content/uploads/2026/08/FALLO-SUAREZ-3201.pdf

(*) Marcelo Casaretto es contador público nacional y dirigente del PJ.