Lo que sigue es una breve incursión para comentar, analizar, ver, chusmear, hurguetear… y lo que surja, en el denominado ámbito político… y de la vida misma.

La política: ese espacio, esa órbita, que varios maldicen, insultan o defenestran, pero que lo abrazan cuando escuchan una propuesta parecida a esta: “¿Querés estar en la lista?”. ¡Clinck! Caja de empleados.

En definitiva, ese lugar que relojeamos con desconfianza desde la vereda de enfrente, pero cuando cruzamos la acera nos teñimos del tono… que sea, sin dudar. Ojo, ¡sin generalizar!

A ella nos remitiremos. A quienes la practican mencionaremos tratando, en lo posible, de mantener un equilibrio (cuestión brava), con gran sentido común (solamente con sentido común no alcanza) y no herir susceptibilidades. Lo intentaremos.

Definamos

Y empecemos por el principio (obvio).

Podemos encontrar definiciones de Política que coincidirán, compartirán conceptos, miradas y objetivos. Pero no está mal expresar que su fin es llevar adelante bienestar para la gente, que es una excelente (se supone) herramienta para cambiar. Léase: mejorar todo lo que se pueda mejorar.

De hecho, día a día y desde diversos espacios políticos se solucionan muchas cuestiones de diferente índole que otros sitios, instituciones, Ongs, o como se las llame, no lo hacen. Solo desde la acción política se resuelven muchas cosas a favor de la gente y es lo primero que hay que reconocer.

Hasta aquí 2 más 2 da 4. Clarito.

La realidad

¿Que la política da oportunidades? No hay dudas.

¿A la gente? Tampoco dudamos.

¿A los políticos? Si. Se las da y en nuestro país de una manera ostentosa, abundante y vergonzante. ¡Sin generalizar! (Volvamos a aclararlo por las dudas).

Es cierto que depende de la persona, pero lamentablemente hay ejemplos varios. Mejor dicho, malos ejemplos. En nuestra rica historia “pa’ tirar pa’ arriba”. Y en nuestra querida provincia sobran. Lamentablemente. Y si de nombres hablamos se ocuparían varias carillas.

Ah, acotación al margen: quien haya leído hasta acá quizás tilde al autor de este artículo de gorila, anti-política, entre otros conceptos, lo que no es cierto. Política y periodismo forman parte fundamental en nuestra vida, casi de igual manera.

Pero, surgen los peros. Valga la expresión.

Así, hay que reconocer que la realidad es insoslayable y categórica, muchas veces tan o más dura y cruel que la ficción si queremos llevar adelante algún tipo de parangón.

En nuestro país y en nuestra provincia, “los políticos” siempre le brindaron al periodismo el mejor de los libretos, tal como las mejores novelas, tanto de suspenso como de terror.

Pero, como los mensajeros somos el periodismo, nos tildan como los malos en la mayoría de esas novelas. Ojo, sin desconocer a los operadores, interesados, o como se les quiera llamar, que han hecho de su profesión-oficio una gran caja de recaudación. Como sabemos en la viña del señor hay de todo.

Pero veamos más profundamente. En general hay una cuestión cultural que resolver si pretendemos (eso: si lo pretendemos de verdad) que las cosas cambien.

Naturalizar: ese problema

La corrupción forma parte de nuestro quehacer diario. Para consuelo de tontos podemos agregar que pasa en la mayoría de los países del mundo y en todos los ámbitos, no solo el político o el periodístico.

Pero también existen culturas honestas, formas de vivir, en donde no toleran acciones de corrupción y duras en su castigo… que se cumplen.

Acá podemos hacer mención la expresión bíblica “quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra” y que muchos lo harán, no se tenga duda, porque también hay una cuestión que se acota y es la naturalización de las acciones.

Por ejemplo, sabemos que un acto de corrupción puede ser solicitar una coima por... por lo que sea, quedarse con un vuelto, usar los bienes del estado, aprovechar beneficios para uso personal…. en fin, otra lista larga y tendida si queremos.

El problema es que estas acciones se vienen repitiendo año tras años, gestiones tras gestiones, que se han naturalizado. “Si todos lo hacen, ¿por qué yo no?”. Algunos burdamente, otros con guantes blancos.

Y así vamos y así transitamos nuestra historia. Ahora en el 2026, sumidos en esta mala costumbre de aceptar estas y otras cuestiones que, poco a poco, lentamente y paso a paso, nos reflejan como corderitos siguiendo la manada. Aceptando. Esperando. Y claudicando cada día.

Uno de mis hermanos reflexionaba: “hay que seguir votando, más votamos mejor, para ir aprendiendo e ir depurando y descartando a los corruptos. Que queden los buenos, los honestos”.

Algunos dirán: “Sí, pero…” Igual: ¡Vamos por esa! ¿Por qué no? Después de todo se trata de la vida misma.

(*) Luis Evaristo Alem es periodista.