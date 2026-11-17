Por primera vez desde la creación del Consejo de la Magistratura de la Nación, un diputado nacional por Entre Ríos ocupará un lugar en su integración. Un hecho de relevancia institucional que también expone una paradoja política: mientras el gobernador Rogelio Frigerio no logra proyectar una representación legislativa entrerriana en ese ámbito, un legislador de la oposición consigue abrir ese espacio para la provincia.

La nominación del diputado nacional Guillermo Michel para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación representa un hecho político e institucional de relevancia para Entre Ríos. Por primera vez desde la creación de este organismo, en el marco de la reforma constitucional de 1994, un representante de nuestra provincia proveniente de la Cámara de Diputados tendrá participación en su integración.

No es un dato menor. En política, la representación también se construye ocupando los espacios donde se debaten los grandes asuntos nacionales. Y el Consejo de la Magistratura es, precisamente, uno de esos ámbitos.

Una institución clave para la república

El Consejo de la Magistratura fue incorporado a la Constitución Nacional mediante el artículo 114 de la reforma de 1994 y comenzó a funcionar en 1998, luego de la sanción de la Ley 24.937.

Es un órgano del Poder Judicial de la Nación que tiene entre sus principales funciones intervenir en la selección de magistrados mediante concursos públicos, ejercer facultades disciplinarias, participar en los procedimientos de remoción y administrar los recursos del Poder Judicial.

Su integración contempla veinte miembros: representantes de los jueces, de los abogados, del ámbito académico y científico, del Poder Ejecutivo y del Congreso de la Nación. En este último caso, participan ocho legisladores: cuatro diputados y cuatro senadores.

Se trata de un organismo fundamental para el equilibrio institucional, el funcionamiento de la Justicia y la calidad de las instituciones democráticas. Por eso, tener presencia allí significa participar de discusiones que trascienden cualquier coyuntura partidaria.

Una contradicción política para entre ríos

Pero la nominación de Michel también tiene una lectura política que no puede pasar inadvertida.

Rogelio Frigerio llegó a la Gobernación con el compromiso de recuperar el protagonismo de Entre Ríos en la escena nacional, construir vínculos con el poder central y defender los intereses de la provincia. Sin embargo, una cosa es tener interlocución política con el Gobierno nacional y otra, muy distinta, es conseguir representación efectiva en los ámbitos institucionales donde se toman decisiones.

En este caso, la paradoja es evidente: un diputado nacional de la oposición, sin conducir el gobierno provincial y sin contar con el aparato institucional de la Gobernación, logra construir una representación entrerriana en uno de los organismos más importantes de la República.

La política también se mide por esa capacidad: generar vínculos, construir acuerdos, alcanzar consensos y conseguir que una provincia tenga voz en los espacios donde se discuten cuestiones centrales para el país.

Más federalismo y protagonismo provincial

La presencia de Guillermo Michel en el Consejo de la Magistratura no debe interpretarse solamente desde su pertenencia política. Su designación representa una oportunidad para que Entre Ríos tenga participación en un ámbito estratégico de la institucionalidad argentina.

El federalismo no consiste únicamente en reclamar recursos o plantear diferencias con el Gobierno nacional. También exige construir representación, participar de las decisiones y tener dirigentes capaces de llevar la mirada y los intereses de sus provincias a los espacios nacionales.

En definitiva, mientras algunos siguen esperando que la representación provincial se traduzca en protagonismo nacional, Entre Ríos consigue, a través de un legislador de la oposición, un lugar en una mesa institucional de enorme trascendencia.

Porque una provincia también se hace grande cuando tiene voz, presencia y capacidad de incidir en las decisiones de la Nación.

(*) Juan Martín Garay es concejal en la Municipalidad de Concepción del Uruguay, abogado y docentes universitario.