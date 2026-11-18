En conferencia de prensa, el secretario General de la Gobernación de Entre Ríos, Mauricio Colello, reiteró y reafirmó la decisión -anunciada varias veces-, de crear una Coordinación de Nutrición. Estará a cargo de la licenciada Carolina Guinle y habrá llamados a concurso para incorporar profesionales. Tendrá a su cargo la reglamentación de lay 10594, de alimentación saludable.

El nuevo organismo fue presentado (no se conoce el instrumento legal de creación) como un organismo transversal, que intervendría en todas las políticas alimentarias, supervisando la calidad nutricional de lo que se distribuye a través de programas provinciales. Se conocía desde hace bastante que esto iba a darse. Nutricionistas y hasta la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, habían explicado las razones y la decisión tomada hace tiempo.

El encuentro de Colello con los medios le permitió reiterar decisiones políticas del gobierno provincial, que fueron también comentadas en una reunión de Gabinete: ir a un sistema de compra centralizada para ofrecer desayunos y meriendas escolares idénticas en todo el territorio provincial.

Existe un interés, entendible, de presentar esta determinación, de aplicar un sistema de compra centralizado beneficiando a empresarios que no son de Entre Ríos, como una política que cuenta con amplios consensos. Esto es, por lo menos, dudoso.

La decisión se toma usando argumentos llamativos. Se menciona la incapacidad para controlar procesos de compra y distribución de alimentos por parte de la dirección de Comedores Escolares. Esto sin contar demasiado qué se ha hecho por revertir.

Es evidente que fracasó lo pensado inicialmente, pero no se menciona. Sería una carga negativa para la administración. A esta altura del año el freno a los anuncios de julio y agosto, que ahora se reiteran, no sirve.

Cambio de planes

Se presentan las mismas opiniones con distintos voceros, alrededor de un proceso que Teknofood, la empresa que se quedó con la licitación debía aplicar este año.

No salió todo de acuerdo con el plan porque en Entre Ríos intervino la Justicia, que permitió conocer la existencia de un escaso análisis previo. Se puede inferir que se hizo un diagnóstico liviano, junto a la reprochable desatención de la legislación vigente en materia de alimentación escolar.

Importante normativa que debía ser tenida en cuenta por el funcionariado que diagramó, según indicó la ministra Berisso, en un trabajo de dos años, lo que derivó en un llamado a licitación concluido en agosto pasado.

Desde hace muchos años la formulación presupuestaria, en lo referido a comedores escolares es similar en lo sustancial. Los programas deben contemplar parámetros para lograr una alimentación saludable de la gurisada entrerriana que, por diversas razones, hace uso del servicio de comedores. Se debe cuidad su bienestar y salud.

Es lo que indica la ley de leyes. Está incluido en el programa 16. No fue tenido en cuenta a la hora del llamado a licitación. La intervención del Colegio de Nutricionistas, con queja y propuestas, ayudó a reencauzar la cuestión.

El tema da vueltas y vueltas sin moverse del terreno de los comentarios. Siempre alrededor de una misma decisión, de aplicación inicial fracasada, pero sin que haya responsables afectados por lo que se hizo más o menos o se dejó de hacer.

Historia enredada

El proceso es de trama interesante. Hay que seguir la línea de tiempo. Se licitó en abril de este año. Un sistema novedoso: orden de compra abierta por más de 42600 millones de pesos por lo que quedaría del año escolar 2026, que termina el próximo 18 de diciembre. Y posibilidades de extensión.

Se adjudicó el 8 de julio a la firma Teknofood un servicio de provisión y distribución de alimentos no perecederos para desayunos y meriendas a comedores escolares.

Unos días después se hace el gran anuncio desde el ministerio de Desarrollo Humano. Y esto debe ser tenido muy en cuenta. Nunca se había comentado. No se había convocado al Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos (CONUER), por ejemplo.

Solo se da intervención a los organismos legales y técnicos, al Consejo General de Educación y a SIDECREER. No más que eso. Hecho el anuncio apareció inmediatamente el llamado de atención de los nutricionistas. La reacción tuvo consecuencias. Tiene todavía y tendrá en lo mediato.

Es que la centralidad se la llevaban los alimentos no perecederos. ¿Respondían a los requerimientos de alimentación saludable? Muchas dudas.

Gremios, padres, instituciones intermedias, pidieron la intervención de la justicia. Se trata ni más ni menos que de la alimentación de alumnos que van a escuelas entrerrianas. Alumnos que deben usar el servicio de comedor porque no la están pasando bien.

Terminó cerrando este capítulo el Superior Tribunal de Justicia. No porque hubiera sido puesta en duda la potestad administrativa del Poder Ejecutivo. Eso nunca se cuestionó. Hubo espasmos y exageraciones en algunas declaraciones, tal vez inducidas por cierta confusión o intentando confundir.

Se trataba, ni más ni menos, de los alimentos. De su constitución. De los derechos del niño. No hay que olvidar lo que opinó el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. El fallo que se debe cumplir es claro y ordenador.

Reacomodarse para seguir

Los pronunciamientos de la justicia movieron piezas esenciales. Había que reacomodarse para seguir. Sostener una decisión política, con una empresa ya adjudicada, que cumplió con los pedidos de la licitación. Es decir que quienes no repararon en la constitución de los alimentos, fueron los funcionarios intervinientes.

Resonó en toda la provincia la protesta fundamentada de los nutricionistas, que, en la conferencia de prensa quedó claro, termina siendo atendida. Se reaccionó creando una mesa interinstitucional porque así lo reclamo el CONUER.

Nunca integraron a este espacio a los docentes o a los comerciantes entrerrianos que verán disminuidas sus ventas. Se convocó a otros actores.

Esa instancia, no vinculante y que ahora, indicó Colello, será institucionalizada para que tenga permanencia y asesore, mostró falencias del procedimiento originalmente pensado y ofreció caminos alternativos.

Está claro que no se había consultado a los especialistas en nutrición con anterioridad. Mucho no se hizo en los momentos adecuados, como debía hacerse.

Que no se tuvieron en cuenta leyes nacionales y provinciales vigentes, es llamativo. Que no se atendieran los parámetros del programa 16 del ministerio de Desarrollo Humano, contenido en la ley provincial 11234, es rarísimo.

Marca el presupuesto que se debe proveer de alimentos “ricos en nutrientes críticos, vitaminas y minerales, con especial énfasis en fibra dietaría, calcio y proteínas de alto valor biológico y evitar el exceso de calorías vacías provenientes de azúcares simples y control de sodio en las prestaciones alimentarias”.

Esto es muy anterior al llamado a la licitación que ganó Teknofood. Un descuido importante. La conversación se extendió en todos los niveles. Intervino la Legislatura. Concurrieron funcionarios a la Cámara de Diputados.

Todavía falta responder un extenso pedido de informes que impulsó una diputada de La Libertad Avanza (LLA).

Hasta el Senado Juvenil Entrerriano se hizo eco de la cuestión de los comedores escolares y pidió que se tenga en cuenta a las pequeñas y medianas empresas entrerrianas. Son indicadores de la importancia que tiene la cuestión alimentaria y la situación del comercio local.

Conferencia ratificatoria

El secretario General de la provincia estuvo acompañado, al ofrecer una conferencia de prensa para -otra vez- ratificar posturas, por la ministra de Desarrollo Humano y una representante del Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos (CONUER), Elsa Olmedo.

Se trata de la profesional que participa de reuniones de la mesa interinstitucional y reveló hace tiempo la idea del nuevo organismo que hoy se oficializó. Lo hizo en varias declaraciones a medios radiales y televisivos.

También explicó que la visión de los nutricionistas, sorprendidos ante la presentación del sistema en julio, era correcta. “Nos dimos cuenta que era lo que nosotros sospechábamos, eran altos en azúcares, grasas y harinas”, reveló Olmedo refiriéndose a lo ofrecido por Teknofood para ganar la licitación.

Los nutricionistas volcaron su análisis de los alimentos no perecederos en un informe. No se objetó la leche en polvo; otros cuatro alimentos fueron considerados regulares y los restantes, hasta alcanzar un total de 23 fueron analizados y considerados, como no favorables.

La Mesa, que integran además representantes de universidades, del Consejo General de Educación, recibió el documento, que llevó al gobierno a recalcular sus pasos. Ayer se dio cuenta de algunos parámetros de ese estudio.

Se desconoce cómo la empresa cambió sus procesos de fabricación para responder con nuevos estándares, mejorando el perfil de los alimentos que llegarían a las escuelas desde marzo de 2027. Ha de ser un proceso complejo, sobre todo porque ganaron una licitación que no lo pedía.

La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, resaltó que las decisiones de ese núcleo, La Mesa, no eran vinculantes, pero está a la vista que la influencia ha sido decisiva en la modificación de los mecanismos para aplicar la decisión política. Hasta generó la creación de nuevos organismos en el Estado. No vincula, pero es guía.

Se trata de una decisión política que involucra cifras millonarias.

Lo que antes se distribuía entre cientos de comerciantes de toda la provincia, ahora será destinado a la firma Teknofood SA empresa que, reveló Colello, utilizará en sus procesos insumos entrerrianos. Además, se crearían nuevos empleos en la provincia.

Logística y datos llamativos

Los planes iniciales del gobierno provincial fracasaron. El sistema de desayunos y meriendas pensado para más de 900 escuelas se detuvo. Iba a iniciar este año, pero hubo errores de diagnóstico e intervino la justicia, por pedido de asociaciones intermedias, gremiales y de padres. Se llegó a un limbo inesperado.

Colello dio datos llamativos. Afirmó que el 56 por ciento de los establecimientos escolares no tiene lugar para hacer el almacenamiento de alimentos para un período prolongado. Esto seguramente modificará la logística pensada originalmente. Habrá que rearmarla. ¿Modifica los costos?

Los transportistas que sean contratados tendrían que realizar más viajes desde el centro de distribución. Si se llegaran a construir depósitos de cercanía deberían estar a cargo de la empresa. Deben ser adecuados para el correcto mantenimiento de los alimentos que, se supone, responderán a los estándares planteados por los nutricionistas nucleados en el CONUER y lo señalado por el fallo judicial.

No se explicó en la conferencia de prensa cuanto será el valor de cada desayuno o de cada merienda, cuanto de ese valor es por el alimento y cuanto corresponde a la logística.

Estos importes no pueden mantenerse congelados, así que cada tanto, por el proceso inflacionario de los alimentos, debería ser readecuado.

Repasar los vaivenes de un recálculo permanente es importante. El fracaso de la planificación inicial tiende a ser olvidado. Quiere o debe ser olvidado para evitar costos sobre las principales figuras del Poder Ejecutivo.

No hay responsables, pero no debería ser así. No saltó ningún fusible pese a todo lo que aconteció. Una y otra vez se habla de lo que vendrá, porque lo que antecedió presenta claroscuros. No en la faz administrativa, eso nunca se mencionó. Es en todo lo referido a la constitución de los alimentos y la programación del sistema.

Se complejizó tanto que las palabras, repetidas una y otra vez, parecen escasas.

Prestigios que apoyan

Es evidente que se han hecho cambios importantes. La crónica oficial da cuenta del apoyo de los nutricionistas y las universidades al proceso. Un aval indica que se logró revertir lo que el informe decía de los alimentos inicialmente propuestos por Teknofood.

Contar con esos acompañamientos descomprime la situación en la que se encontraba la administración. En política a veces es mejor no hablar de ciertas cosas.

Los responsables del tema en el Ministerio de Desarrollo Humano remarcan públicamente la incapacidad para controlar lo que pasa en los comedores escolares.

En todo este tiempo no se pensó jamás en usar todos los elementos asociados a la tecnología que se fueron ideando. Hay un registro de proveedores que cobra a través del sistema de la tarjeta SIDECREER.

Esto se hubiera podido tener diariamente. La Inteligencia Artificial (IA) podría ser un aliado para hacer un programa que haga llegar las compras realizadas apenas sean hechas. Es decir que los controles serían posibles minuto a minuto con un buen ancho de banda.

Hay miles de comedores y cientos de responsables que pueden ser monitoreados al instante, ya que solo en comercios habilitados se puede comprar con la tarjeta provista por el Estado. Se podría entonces conocer qué se compra, construyendo un sistema de alertas si llegaran a existir alimentos que están fuera de los estándares de salud programados.

Se prefirió no intensificar la creatividad. Ahora solo se controlará a Teknofood. Una cadena de responsabilidades distinta. Se agilizará seguramente la intervención de los organismos de control constitucional. Más fácil la trazabilidad de los alimentos.

Algunos funcionarios, entre ellos el secretario General de la Gobernación, no pierden oportunidad de mencionar irregularidades detectadas. Habría una decena de causas. Es imperioso que se llegue hasta el final en la faz administrativa y si es necesario hacer intervenir a la justicia.

Ese grupo que no puede manchar lo actuado en miles de comedores de toda la provincia.

Seguirá por un tiempo un sistema mixto. Los almuerzos con los mecanismos que se quieren desterrar. Desayunos y meriendas con alimentos no perecederos (modificados en su integración, se supone), sumando lo también propuesto por el CONUER, alimentos frescos. Todo a cargo de Teknofood.

En términos de evaluación, faltaron cosas. Pero la decisión política ha sido ratificada, otra vez, con una conferencia de prensa y en una reunión de Gabinete. La tendrán que plasmar, el año próximo los mismos actores que no pudieron cumplir lo que planificaron durante dos años.