Todos estos días vamos a estar hablando de lo que el cientista italiano Giovanni Sartori decía que era el “corazón de la política”: la lucha del poder dentro de los partidos. Eso que resulta hermético y por momentos incomprensible, un ajedrez raro para el común de la ciudadanía, termina siendo determinante de quien ejerza el poder y quien, desde allí, condicione su vida.

La política argentina ingresa en una etapa en la cual se discuten reglas. Todavía no se habla de candidaturas, aunque sí el juego que va a llevar a ellas. Es la lucha apasionada, y despiadada por momentos, por el poder dentro de las organizaciones políticas.

En la Argentina, esa lucha tiene una peculiaridad: parte de la disputa consiste en la manipulación de las reglas electorales. Todo sistema de votación conduce a algo. Ninguno es inocente. Son armas que están cargadas y llevan el voto para un lado o el otro, como si fuera un embarcadero. El gobierno de Javier Milei incurre en un vicio clásico de la casta. La casta no consiste solo en una colección de personas que pertenecen a una elite que, a través de distintos mecanismos, se cristaliza en el poder. Es también una forma de operar y de pensar.

La Argentina tiene un problema de representación desde hace mucho tiempo y daría la impresión de que la experiencia Milei, que venía a resolver ese problema, no logra reconectar a la política con la gente. Es algo que se ve en los niveles de desencanto que hay en las encuestas. Como tantos otros grupos políticos, el Gobierno intenta compensar ese problema a través de la manipulación de las reglas. Hoy vemos cómo el equipo de Milei se muestra solidario con toda una tradición que consiste en alterar las reglas para obtener el poder.

Las reformas que quiere producir el Gobierno consisten en eliminar las PASO y establecer un sistema de colectoras. Es decir, listas de diputados y senadores que confluyen en una candidatura presidencial. Eso estaba prohibido pero se pretende habilitar. Son las dos reformas principales de una ley que el Gobierno pretende tener aprobada en el Congreso, sobre todo en el Senado, en los próximos días. ¿Cuál es la intencionalidad política que se esconde detrás de este cambio de reglas que entienden los técnicos?

Las PASO son elecciones casi idénticas a la elección general y, por lo tanto, se constituyen en una especie de encuesta perfecta y adelantada. Lo primero que pretende su eliminación es derribar esa posibilidad de que el electorado tenga un mapa previo de cómo va a ser la elección general en primera vuelta. Esa es una de las razones. Milei le confía esta tarea al jefe de Gabinete, Diego Santilli, tal vez la persona que mejor encarna en sus conductas a la casta.

Hay otra razón por la cual Milei pretende eliminar las PASO. Normalmente, los que tienen el Poder Ejecutivo tienen una posibilidad extraordinaria de disciplinar a su propio partido porque tiene todos los recursos del Estado para ordenar voluntades. Cuando le da un cargo electoral a uno y descarta a otro, al descartado le puede ofrecer otra posición de poder en la burocracia.

Es la oposición, los que están en el llano, los que necesitan reglas para ordenarse, sobre todo si no tienen un líder nítido e inapelable. Ese es el problema del peronismo, que no está en el poder y tiene como líder a Cristina Kirchner -cada vez más nítida- con una limitación: no puede amenazar con su candidatura. La amenaza de armar una lista encabezada por ella, llevando a su gente, ha sido siempre un factor disciplinario dentro de la interna del PJ. El confinamiento es doloroso. Pero es probable que el mayor daño que ella obtuvo de la sanción penal que le impuso el tribunal oral que la condenó fue la inhabilitación para ser candidata porque le quitó un instrumento muy importante para seguir ordenando al partido de acuerdo a sus intereses.

Una posibilidad que tendría el PJ de ordenarse es tener una interna que decida quién va a ser el candidato. Si se eliminan las PASO, desprovisto de ese instrumento, empieza una discusión difícil de saldar.

Además de quitarle a la oposición un instrumento de ordenamiento interno, la eliminación de las PASO impide, como ya se dijo, que haya una encuesta perfecta. En caso de que esa radiografía muestre a un peronismo envalentonado, puede producir temblores e incertidumbre dentro de la economía, incluso con corridas. Es lo que le pasó a Mauricio Macri en el 2019, cuando el país fue a una primaria en la que ganó el peronismo con la candidatura de Alberto Fernández y Cristina Kirchner a la cabeza, y empezó una crisis económica que se llevó puesto al gobierno.

La crisis que Macri venía dominando se aceleró y produjo una corrida que obligó a la administración a tomar medidas absolutamente contrarias a su visión de la economía, como la reinstalación del cepo cambiario.

Lo mismo sucedió en las elecciones del año pasado: Kicillof adelantó las elecciones bonaerenses, el electorado vio que había un peronismo amenazante, que podía ganar la elección nacional, y se produjo una corrida que se frenó con el torniquete del cheque de Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos. Es decir, con un salvataje de Donald Trump.

Hay otra razón por la que Milei quiere eliminar las PASO: las primarias servirían a Patricia Bullrich en caso de que todo el proceso de diferenciación que está haciendo no decante en que sea candidata a vicepresidente, sino que termine enfrentando al Presidente dentro del universo de La Libertad Avanza, al que pertenecen los dos.

Una encuesta de AtlasIntel, empresa que ha tenido varios aciertos en las últimas elecciones, mostró que Bullrich tiene 37% de imagen positiva y 57% de negativa, mientras que Milei posee 36% a favor y 62% en contra. Esto quiere decir que la senadora está mejor que el Presidente, aunque la diferencia no es por una cifra inmanejable y seguramente comparten gran parte del electorado.

Bullrich está viendo cómo sus votantes de primera vuelta de 2023 constituyen el primer pelotón que abandona a Milei porque se está desencantando. En este sentido, Bullrich sigue a su electorado y, así como ellos se desencantan, ella se diferencia. La senadora no sabe en qué va a terminar, pero todo puede derivar en una alternativa diferente a la de Milei si el Presidente se sigue deteriorando y la política económica no consigue que se reactive la vida material.

Tener una PASO sería un gran instrumento para esta dinámica y es lógico que el Gobierno lo quiera impedir y poner a Bullrich en la situación de que si no quiere la reelección de Milei -que el propio mandatario mencionó su reelección este lunes-, se debe ir a otro espacio.

Dentro del Gobierno hay dos posturas. Una es la de Santiago Caputo, que cree que Bullrich debería ser vicepresidenta de Milei y que hay que cuidarla porque, si decide irse y llevarse al menos el 10% de los votos, el daño que le provocaría al oficialismo sería catastrófico porque habría una elección muy pareja. La otra perspectiva es la de Karina Milei, quien pretende sancionar cualquier indisciplina de Patricia Bullrich y piensa que el mejor candidato para acompañar al Presidente en la fórmula del 2027 es Martín Menem.

Entonces el riesgo Bullrich, evitar una corrida y quitarle un instrumento al PJ son las tres herramientas que tiene el Gobierno al eliminar las PASO. Pero quiere algo más: armar un sistema de colectoras, que hoy está prohibido. Esta medida significa que en las boletas de la elección nacional haya la posibilidad de que la fórmula de Milei vaya acompañada por una lista de diputados de LLA y otra de los gobernadores aliados de distintas provincias. De esta manera, se crearía un sistema por el cual los votos a gobernadores aliados y a La Libertad Avanza vayan todos para Milei y logre una acumulación de sufragios tan importante que le permitan ganar en la primera vuelta. Se da en la hipótesis de que en una segunda vuelta, dada la imagen negativa que tiene, sería fácil de derrotar, sobre todo si lo enfrenta algún candidato que exprese algún tipo de renovación del peronismo.

Es un método que pretende confundir al electorado. Alguien puede votar a la lista de un gobernador en una provincia y terminar votando a Milei. Es la forma que tiene el Gobierno de lograr una afluencia de votos sin lograr una alianza transparente con una fuerza con la que no se aliaría.

En alguna medida, estamos hablando de una metodología tramposa que pretende manipular las reglas para ocultar un problema severo de representación que tiene la política de representación.

Al Gobierno le surge un factor complicado: todos los gobernadores le piden el dinero ahora a cambio de la adhesión para que Milei pueda reelegir. Quieren garantizarse su plan fiscal para el año que viene, pero Caputo no tiene la plata. Esa es una de las primeras dificultades de Santilli.

El jefe de Gabinete, en la tarea de juntar los votos para lograr la aprobación en el Senado, incorpora otro factor a esta negociación. Los gobernadores de Salta, Catamarca y Tucumán tienen vedada la reelección por distintos problemas legales e institucionales. Santilli les propone que, si ellos lo ayudan con el apoyo, él podría -con ellos- lograr una integración distinta de la Corte, incorporando dos nuevos jueces que se comprometieron a darles la posibilidad de reelección.

Esa negociación, que es secreta, es la que hace que hoy se esté pensando en un acuerdo en el Senado que incluya la cobertura de las vacantes de la Corte. Y surgen dos esquemas, en los cual se prevé que el jefe de los fiscales sea Juan Bautista Mahiques, un hombre que encarna todas las características de Comodoro Py y que está logrando una eficiencia escandalosa cerrando causas que estaban abiertas para funcionarios, entre ellas la de Manuel Adorni. El fiscal Gerardo Pollicita, que vivió un año alimentando un escándalo alrededor de la situación patrimonial del exjefe de Gabinete, de pronto descubrió que estaba todo en orden y pidió el cierre de la causa. Lo mismo sucede Eduardo Taiano en el caso $LIBRA, pero sin tanto éxito.

Estos servicios le serían recompensados a Mahiques nombrándolo en el cargo que más poder acumula hoy en la Argentina: ser el jefe de los fiscales, en un régimen penal que va al sistema acusatorio. En este marco, el propio ministro pretende que haya dos jueces para completar las vacantes de la Corte: Mariano Borinsky y, curiosamente, Ariel Lijo, con el que insistiría el Gobierno.

Este es un menú. El otro menú tiene como Procurador a Mahiques, casillero que se repite, también Borinsky, pero con una mujer como candidata a jueza de la Corte, que es una camarista federal salteña, Mariana Catalano. Ella presenta en el currículum un detalle que hace suponer que pueda haber una mano que no aparece o que no quiere aparecer: es discípula de Ricardo Lorenzetti, que dirigió su tesis de doctorado. La influencia de Lorenzetti sobre Milei sigue siendo muy importante. Y lo que estaríamos viendo acá, es que Lorenzetti quien fue un gran padrino de Ariel Lijo durante su primera postulación, habría elegido otra candidata para esta oportunidad. Por supuesto que, como juez del máximo Tribunal, Lorenzetti jamás va a admitir que está en conversaciones con el Ejecutivo para orientar cómo esa Corte se completa.

Por otro lado aparecen problemas institucionales que tienen que ver sobre todo con la elección de senadores. Porque si se arman colectoras también para integrantes de la Cámara alta, puede haber un mismo oficialismo armando dos listas. Eso que termina alterando el espíritu de la Constitución Nacional, que es que hayan dos senadores por la mayoría y uno por la minoría opositora. Los aliados del Gobierno podrían tener dos senadores, y el propio Gobierno solo uno, con lo que habría tres votando de la misma forma en el Senado.

Esta distorsión inspira otro pensamiento: que los gobiernos suelen ser muy ansiosos para conseguir determinados objetivos tácticos inmediatos. Pero esta ley que el Gobierno intenta aprobar en el Congreso deja un sistema electoral que sería temible en manos de un peronismo restaurado. Imaginemos que el peronismo logra tener las mayorías y las minorías para el Senado: sería un país gobernado por una Cámara alta peronista como lo fue en la época de Vicente Saadi, durante la época del expresidente Raúl Alfonsín. Con una capacidad de bloqueo extraordinaria sobre cualquier gobierno que no sea del mismo sello. Esta es la semilla que se está plantando ahora y que puede germinar más adelante. Por supuesto que Milei no piensa cómo sería utilizado este instrumento por un gobierno que no sea el suyo porque está pensando en lo inmediato: en ganar las elecciones el año que viene.

El espíritu de la casta también radica en este tipo de operaciones institucionales. Es un espíritu extractivo. Saca el poder de la gente para acumularlo en manos de una élite. Podríamos decir también una oligarquía. Eso es lo que se esconde detrás de esta reforma electoral. Y también incluye una cláusula que, en un primer momento, uno la ve muy plausible y que habría que alentar: la de ficha limpia, por la cual se podría impedir que alguien sea candidato con solo la condena de una Cámara, no con una sentencia firme que debería pasar por todos los estamentos, incluidas la Cámara de Casación y la Corte. Ahora bien, a través de ese sistema de ficha limpia, por el cual se puede sacar de la carrera electoral a alguien que tiene un problema con la justicia, aparece el problema de que las candidaturas quedarían en manos de este poder judicial federal que tenemos, no solamente el de Comodoro Py, sino sobre todo el de los jueces federales de las provincias, que generalmente son socios de los gobernadores. ¿Es confiable? ¿O vamos a asistir a persecuciones penales para sacar gente de la carrera electoral en beneficio de los que tienen el poder?

Frente a todo esto aparece una cuestión central: el peronismo. El gobierno de Milei está en una posición mediocre frente a la opinión pública. Tiene más o menos un 40% de aprobación, lo que le da muchas chances de reelegir. Pero Milei depende mucho de una situación económica recesiva, que hasta ahora es irreversible. Además su estilo le juega en contra y no produjo una renovación de la política o de la institucionalidad. Tampoco demostró que haya venido a cortar de cuajo la corrupción. El Gobierno está muy ajustado electoralmente. No le sobra nada. Por lo tanto, las claves de la reelección no están tanto en las virtudes de Milei, como en los vicios o dificultades del peronismo. Por esto es tan importante mirar qué pasa en la interna opositora. Allí aparece una curiosidad que visibiliza en la encuesta de AtlasIntel que ya mostramos. La figura con mejor imagen es Cristina Kirchner, con un 41%, y un 53% de percepción negativa. Por encima de Axel Kicillof, quien tiene un 39% de positiva y 54% de negativa. A partir de estos datos surge un drama entre ambos dirigentes y en la misma recuperación del kirchnerismo. Que ambas figuras tengan la imagen más expectable y que al mismo tiempo estén peleadas, entraña un problema extraordinario para el PJ. El kirchnerismo es un fenómeno santacruceño, que luego se trasladó a la provincia de Buenos Aires a través del duhaldismo, y se conurbanizó.

El peso que tiene el movimiento que lidera Cristina sobre todo el Conurbano, especialmente en sus capas sociales más vulnerables, ha sido la clave con la cual, primero Néstor Kirchner y luego Cristina, lograron arrastrar detrás de sus liderazgos a todo el peronismo. De esta manera, lo que viene a hacer el gobernador bonaerense es quebrar la base del Conurbano. Quebrar la base de poder de la señora de Kirchner. Es lógico que Cristina esté tan indignada con la conducta de Kicillof, quien hace un año no la ve, no la visita ni la saluda, pese a estar en cautiverio. Esta fractura es una de las dimensiones más importantes de la crisis que vive el peronismo: la fractura de la base de poder que tuvo el kirchnerismo desde que Cristina le ganó en partidos distintos a Hilda “Chiche” Duhalde en el 2005.

Hay otra novedad y es que, aprovechando este conflicto entre Cristina y Kicillof, asoma su cabeza Sergio Massa, quien dice ‘no quiero ser candidato: quiero ser simplemente el articulador de un peronismo unificado’. Nadie se lo cree. Pero este martes va a haber un acto importante en San Fernando que, una vez que perdió Tigre, fue siempre la cancha de entrenamiento de Massa, donde van a confluir el peronismo federal, liderado por Guillermo Michel, Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, junto al Frente Renovador de Massa. ¿Es la candidatura del exintendente de Tigre que ahora absorbe el peronismo federal? Podríamos decir que todavía no, pero es un mensaje a Kicillof, porque en ese acto habrá delegados de La Cámpora. Probablemente no esté Máximo Kirchner, pero sí Eduardo de Pedro. El hijo de la expresidenta tuvo una excusa, como suele hacer cuando quiere alentar algo pero no quiere dejar su marca: va a estar en La Pampa. Si bien dirá presente en la primera fila, Massa no hablará. De esa reunión también serán parte otros candidatos a Presidente que no asoman la cabeza y tal vez no la asomen nunca, como el exgobernador sanjuanino Sergio Uñac, o el exgobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Cristina va a estar calculando a quién apoya. Como se ve en la encuesta de Atlas, Cristina tiene la posibilidad de, con su dedo, elegir a uno o a otro. El poder, el aval: la bendición.

Pero Cristina también está en un problema, del cual debe ser muy consciente. ¿Cómo hace para decirle a su propia gente en nombre del legado de Néstor y desde su rol de líder indiscutida del populismo de izquierda de la Argentina que va a ir con Massa en contra de Kicillof? A favor de Massa, que la quería ver presa, y en contra del gobernador bonaerense, que es el que puso en un pentagrama las músicas económicas que ella tarareaba. ¿Cómo lo entiende un kirchnerista a este juego? Ella jugaría con un candidato de derecha contra un candidato que, más allá de las peleas que puedan tener, expresa mejor sus ideas. Es probable que ella, en una capa muy secreta de su alma, esté esperando que Kicillof la vaya a ver y así llegar a un acuerdo. Hay tiempo todavía hasta marzo o abril, fecha límite en los años de elecciones, en el que las candidaturas se blanquean una hora antes del cierre de listas. Los peronistas federales también saben esto. Por eso no terminan de cerrar con Massa.

Este lunes hubo un dato importante y fue la elección de los representantes de la Cámara de Diputados para el Consejo de la Magistratura y Cristina Kirchner avaló a Guillermo Michel, que es alguien del peronismo federal, muy ligado a Olmos y acompañado por Lucía Cámpora que, como su nombre lo indica, es integrante del grupo militante kirchnerista. Esta interna entre Masa y Kicillof con una Cristina incómoda, se inscribe en este cuadro general: todas las encuestas indican que hay un 60% del público que quiere que Milei se vaya, como así también que hay un 70% del público que no quiere que vuelva lo anterior. Todo esto decanta en una clave de esta escena histórica, que es la capacidad -o la incapacidad- del peronismo para renovarse. Para no ser lo anterior. ¿Massa, Kicillof o Cristina pueden expresar esa renovación? Si nadie puede expresarla, Milei tiene entre sus principales activos esta crisis del peronismo para reconectar con la gente y mostrar que en estos casi cuatro años aprendió algo o se olvidó de algo. Como decía Talleyrand cuando vio regresar a los borbones a las coronas de Europa: “No aprendieron nada y lo que es peor: no olvidaron nada”. Bueno, esta es la pregunta que hay que hacerse respecto al peronismo.

Otra pregunta interesante tiene que ver con Massa, que es un profesional extraordinario de la política, y que aún hoy conserva un 26% de imagen positiva y 63% de negativa. Pese a estos números, el exministro de Economía ya está peleando una nueva candidatura presidencial hasta con alguna chance. Con esto, ¿a Massa le conviene o no que haya PASO? ¿En esta jugada es opositor o socio de Milei? Porque si hay unas PASO, Massa va a tener que remar mucho para ganarle a Kicillof, que al mismo tiempo se confunde con Cristina. Entonces, tal vez Massa secretamente esté deseando que las primarias sean eliminadas. Y no creo que Massa desee nada para lo cual no trabaja. Quizás el líder del Frente Renovador está trabajando para la eliminación de las PASO, pero esta es una incógnita imposible de descifrar. Al mismo tiempo, Massa tiene otra estrategia más clara que es -y a eso contribuiría la reunión de este martes- mostrarle a Kicillof que está aislado. Que del establishment peronista no controla nada y, apostando a que, con un Kicillof atemorizado por ese aislamiento, se baja. Desiste. Pero, ¿y si el gobernador de la provincia de Buenos Aires no se baja y quiebra el peronismo?

Hay que recordar que, en una situación similar, Antonio Cafiero amenazaba a Carlos Menem con toda la nomenclatura peronista y terminó ganando el riojano la elección, desde la gente. Obviamente, Kicillof está lejos de ser Menem, pero ahora está por iniciar una recorrida por nueve provincias y ninguna peronista: todas gobernadas por amigos del Gobierno. Es una interna interesantísima que se podría ver a la luz de una idea: hasta ahora, Cristina Kirchner pronostica que esta va a ser una elección de cuartos. Es decir que mira dos oficialismos -tal vez esté mirando a Patricia Bullrich o, más atrás de la senadora libertaria, a Mauricio Macri-, y que va a haber dos peronismos. Con esto surge otra duda: ¿Cristina está de acuerdo con un peronismo dividido que le permita retener a ella la identidad de su grupo aún perdiendo? A lo mejor sospechando que si un peronista gana las elecciones la quiera terminar liquidando, sobre todo si es Massa. Son interrogantes. Todo esto es muy shakesperiano. No está tan claro. Es el alma humana discutiendo el poder, que a su vez despierta todo: lo peor y lo mejor de las personas.

Desde el Gobierno creen que eliminando las PASO, sobre todo “Toto” Caputo, se elimina esa posibilidad de la encuesta previa que genere alguna turbulencia cambiaria porque esa elección primaria prefigura una victoria del peronismo en la elección general. Y a lo mejor tienen razón, pero hay un problema para resolver. En la provincia de Buenos Aires no se eliminan las PASO y muy probablemente va a haber una PASO bonaerense. Unas primarias con varios candidatos a gobernador por el peronismo, entre otras cosas, porque no se daría de baja la ley que impide más que una reelección a los intendentes. Es decir, habrá muchos dirigentes que dejarán las intendencias buscando un futuro peleando la gobernación provincial. ¿Qué pasaría si en agosto de 2027 hay una PASO bonaerense y aparece que el peronismo está ultra competitivo? ¿Habría ruido en la economía como hubo en 2025? Probablemente sí, aun eliminando las primarias nacionales. Y acá aparece la otra pregunta: ¿habrá otro cheque de Donald Trump para salvar a su amigo Milei? Esta vez derrotado y con el Congreso de los Estados Unidos en manos de los demócratas. Otro interrogante importante.

Con todo esto, el problema de Milei sigue siendo la economía. Es un Gobierno al que le convendría ir a la elección casi sin hablar de economía, porque la inflación no termina de ceder y la destrucción de tejido productivo parece ser irreversible. Ahí está la clave por la cual Cristina tiene esa imagen. “Toto” Caputo decía hace algunos meses: ‘Es imposible que vuelva el kirchnerismo. Aunque vengan marcianos no votarían jamás por el pasado’. Daría la impresión que la política económica que él encabeza está generando un malestar tal, que está resucitando al kirchnerismo. Y sino hay que revisar la encuesta de Mora Jozami. Bajo la premisa, “¿El kirchnerismo está terminado?”, se obtuvo que, en enero de 2026, el 48% decía que no.

Hoy, esa cifra asciende al 61%. Y los que respondieron por el sí, bajaron del 41% al 33%. Así, no es que haya un kirchnerismo sobreviviente por sí mismo, hay condiciones que crea el Gobierno y que el mercado dice, ‘con esta política económica que tiene impacto sobre lo social, va a venir un fenómeno populista de izquierda’. Y es bastante razonable porque eso ya ocurrió con Macri. Con el fundador del Pro ocurrió algo rarísimo, donde la sociedad argentina castigó a un gobierno volviendo a una experiencia que había sido frustrante, y no inventando otra para el futuro. ¿Podría pasar de nuevo? Hay gente que cree que sí.

Si decimos que la sociedad argentina suele hacer cosas raras como en el 2023, donde el 30% del electorado en las primarias decidió caminar hacia lo desconocido, votando a alguien que no tenía partido ni programa, o uno impracticable como la dolarización, que tampoco tenía diputados, senadores, intendentes, gobernadores ni anclaje sindical. Y no lo votó a pesar de esas deficiencias: lo votó por esas deficiencias. Porque era algo absolutamente extraño, por eso se votó a Milei, quien llegó a la presidencia. Eso fue la señal a un gran repudio a la política tradicional. Esa política, esa casta que ahora incluye a Milei, ¿aprendió u olvidó algo? ¿O estamos ante la misma crisis de representación? La gente que fue a ver al Papa o que antes se acercó a plaza de Mayo a ver al sacerdote/DJ portugués Guilherme Peixoto y que también salió a la calle para despedir al Indio Solari: ¿es gente que está buscando un liderazgo alternativo? Que busca en León XIV o en la despedida de Lionel Messi algo parecido a un político. Si uno mira en este momento los estudios que está realizando el investigador Pablo Semán, no es así. La gente va detrás de esos fenómenos porque quiere ir a otro tema. Fue a ver al Sumo Pontífice porque quería sumergirse en un fenómeno religioso, nada que ver con la política. La política parece estar aletargada, anestesiada e inerte. Ni siquiera es posible que el público la esté buscando en otro lado.

Fuente: La Nación