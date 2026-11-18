A medida que transcurren los días, se toma más distancia del paso por Argentina del Santo Padre León XIV, y esta mañana de miércoles, en la capital de nuestra patria, se repite el operativo “distancia y represión” para quienes intentan manifestarse frente al Congreso de la Nación, para quienes reclaman sus derechos y dignidad.

Situación social que inspira sentimientos de tristeza, de no haber comprendido el mensaje de León XIV, fundado en la doctrina Social y en los Evangelios de Jesús, da la sensación de “yo no reflexiono lo que dijo el Papa” y siguen con protocoles sustentado en la violencia del estado y no en la escucha, la empatía, la sensibilidad por los más débiles, por los ancianos, niños y discapacitados. Violencia, golpes, traición al pueblo. No hablar ni ejercer el respeto al ser humano “persona” por sobre la fría encomia”. Es tiempo de sincerar la reflexión.

Hace años tengo la opción de cooperar como laico, en organizaciones no gubernamentales, voluntariados diversos, que respetan la “dignidad de todo ser humano”, nada distinto de lo que fue en mi historia personal, servir a todos, por la educación durante 48 años, ayudar a la familia a la formación de sus hijos, y lo experimente todos esos años en la Educación Superior y Universitaria, y algunos menos en la primaria, la especial y la secundaria. Honrar la vida es siendo servidores.

Quiero rescatar la posibilidad de hacerle presente a las jóvenes generaciones, precisamente esas de los celulares, la Tablet y la inteligencia artificial, que toda vida es digna en toda persona humana, que defender los derechos inalienables del ser humano, es bregando, luchando por la justicia social, que simplemente no es equidad como lo plantea el neoliberalismo como lo explica Rawls- Es necesario repetir que la Justicia Social, es dar a cada uno según su necesidad y no a todos por igual. Menos darles al que más tiene, que son los menos en nuestra patria.

Vivimos tiempos, donde se distorsiona el derecho a los más carenciados, se descuida la salud mental y emocional de los más empobrecidos, prolifera la drogodependencia que simplemente mata y conlleva a la cultura del descarte y la muerte, al suicidio, de los más jóvenes, el abandono en las calles que crece día a día si esos seres que dormitan drogados en las entradas de las casas cada vez más son más y el estado se ausenta y niega atención y tratamiento. Si hay urgencia por legislar lo que los perpetúe en el poder, pero NO en dictar normas que faciliten la vida de los ciudadanos, esos proyectos, duermen en cajones del senado o de los diputados.

Es hora de sincerar, que se pretende con los cambios del sistema electoral, cuanto es para atender las necesidades de los desposeídos, cuanto hay en esos proyectos, o más bien cuanto existe en el seguir engordando los bolsillos de los levanta mano de la escribanía legislativa., Es tiempo de brindar educación/instrucción cívica, para que todos sepan de que se trata el quitar derecho, el negar la Justicia Social, el no respetar la dignidad de la persona humana en todas sus dimensiones.

(*) Hugo Héctor Pais es docente. Ex Rector de la Escuela de Nivel Medio y Superior Del Centenario de Paraná.