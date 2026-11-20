Una reflexión sobre la necesidad de recuperar el diálogo,

construir consensos y pensar colectivamente el futuro de Entre Ríos.

En la política actual, muchas veces confundimos dos palabras simples, pero que encierran una clave para salir del laberinto en el que nos encontramos: conversar y consensuar.

No son lo mismo. La conversación es la herramienta; el consenso, nuestro horizonte.

No conversamos para pasar el tiempo, para hacer cosmética política ni para simular acuerdos que después no se cumplen, conversamos porque quien piensa distinto puede tener una parte de la verdad que a nosotros nos falta. Porque escuchar al otro no nos debilita: nos permite comprender mejor la realidad.

Pero esa conversación pierde sentido si no existe la voluntad de transformarla en acuerdos concretos, en consensos que se traduzcan en políticas públicas y que, por su importancia y por el respaldo social que alcancen, puedan convertirse en verdaderas políticas de Estado.

Conversar no significa renunciar a nuestras convicciones.

Para construir consensos necesitamos una condición indispensable: la honradez. Tenemos que decir nuestra verdad, aunque duela, aunque moleste, aunque a veces no reditúe en las encuestas inmediatas ni en los cálculos electorales.

La especulación nos trajo hasta acá, la verdad, la responsabilidad y el compromiso con nuestra gente son los que nos pueden ayudar a salir adelante. Por eso, decir nuestra verdad significa no mirar para otro lado mientras nuestra Constitución Provincial es ignorada. El artículo 79º de nuestra Carta Magna entrerriana establece un principio que considero fundamental: quien más tiene, más debe aportar. Es la base de la justicia tributaria y de la solidaridad distributiva.

Decir nuestra verdad hoy significa tener el coraje de plantear una reforma tributaria de fondo, significa volver a instalar el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, porque la riqueza heredada no puede tener privilegios mientras el trabajo genuino está ahogado. Significa avanzar en la personalización del impuesto inmobiliario, rural y urbano, para que cada entrerriano contribuya de acuerdo con su patrimonio real. Y significa reformular el impuesto automotor para que se aplique estrictamente según el valor de mercado del vehículo.

Sé perfectamente que algunos pueden correr el eje de la discusión y plantear la cuestión ambiental en las patentes. La cuestión ambiental es importante, y debe ocuparnos, pero cuando las prioridades se rompen, la política tiene que ordenar las urgencias.

Cuando tenemos compatriotas que se meten en los contenedores de basura para encontrar un bocado de comida, o que vuelven a sus casas con las manos vacías mientras sus hijos esperan algo para comer, las prioridades cambian por completo.

La urgencia es el hambre.

La urgencia es la dignidad humana.

La urgencia es que no haya entrerrianos de primera y entrerrianos de descarte.

No podemos permitir que el costo de la crisis lo sigan pagando los de siempre. Decir nuestra verdad es denunciar el ajuste sobre los ingresos de nuestros jubilados, aquellos que ya entregaron su vida entera al crecimiento de esta provincia, también es rebelarnos ante el deterioro de nuestra obra social provincial, que se expresa en las dificultades para acceder a determinadas prestaciones médicas, en los conflictos que afectan la atención durante las internaciones, en las demoras denunciadas en la provisión de medicamentos y en la interrupción de servicios esenciales para personas con discapacidad y pacientes que necesitan cuidados domiciliarios.

¡Con la salud de los más débiles no se negocia!

Para enfrentar estas realidades necesitamos recuperar la conversación como herramienta de la política. Vamos a sentarnos con todos los sectores, vamos a escuchar, a debatir, a reconocer diferencias y a buscar puntos de encuentro.

Pero que nadie se confunda: nuestro horizonte tiene que ser la construcción de consensos basados en la justicia social. Consensos donde el artículo 79º de la constitución no sea una declaración escrita, sino una realidad efectiva. Consensos que se traduzcan en decisiones, en derechos y en mejores condiciones de vida.

No se trata de que todos pensemos igual, se trata de que seamos capaces de trabajar juntos aun pensando distinto, hagamos política con la verdad, aunque cueste.

El pueblo entrerriano no nos pide milagros, nos pide coherencia, coraje, honradez y, sobre todo, que estemos del lado de quienes sufren.

Alguna vez alguien dijo que la política no es solamente el arte de lo posible, sino también la capacidad de hacer posible lo que parecía imposible. Esa es una responsabilidad que no podemos eludir.

Quiero compartir tres ideas que, de alguna manera, resumen el sentido de esta reflexión. Hélder Cámara, el arzobispo brasileño, expresó una vez: “Si le doy de comer a los pobres, me dicen que soy un santo, pero si pregunto por qué los pobres pasan hambre y están tan mal, me dicen que soy un comunista”. La frase nos recuerda que no alcanza con aliviar las consecuencias de la injusticia, también tenemos que animarnos a discutir sus causas.

Hannah Arendt nos advirtió, a través de su reflexión sobre la banalidad del mal, acerca del peligro de dejar de pensar, de actuar sin cuestionar y de obedecer sin asumir responsabilidad por nuestras decisiones. La política también exige pensamiento crítico, conciencia y responsabilidad.

Y hay una tercera idea, atribuida a Albert Einstein, que nos invita a comprender que el futuro de los pueblos depende de su capacidad para generar conocimiento, protegerlo y formar a sus jóvenes, porque ningún país puede construir un destino propio si renuncia a la inteligencia, a la educación y a la ciencia.

Estas tres ideas nos dejan una enseñanza: no alcanza con administrar lo que existe, tenemos que pensar, transformar y construir.

El desarrollo de Entre Ríos necesita una visión compartida, planificación, compromiso y participación, necesita que seamos capaces de poner en común nuestras capacidades, nuestras instituciones y nuestros esfuerzos para construir un proyecto que trascienda las diferencias y los tiempos electorales. Y eso exige una política que vuelva a encontrarse con la sociedad, que escuche sus problemas y que tenga la voluntad de construir acuerdos sin renunciar a sus principios.

La densidad nacional: construir desarrollo desde nuestras propias capacidades

Esta reflexión también nos remite al pensamiento de Aldo Ferrer y a su concepto de densidad nacional. Ferrer sostenía que el desarrollo de un país no depende solamente de sus recursos naturales, de sus inversiones o de las oportunidades que ofrece el contexto internacional; requiere construir condiciones propias: cohesión social, liderazgos comprometidos con los intereses nacionales, instituciones sólidas y un pensamiento crítico capaz de interpretar nuestra realidad desde una perspectiva propia.

La densidad nacional se construye cuando una sociedad logra integrar sus capacidades, generar acuerdos duraderos y definir un rumbo compartido. No significa cerrarse al mundo, sino relacionarse con él desde una posición que permita aprovechar sus oportunidades sin renunciar a la capacidad de decidir nuestro propio destino.

En definitiva, no hay desarrollo sostenible sin una sociedad integrada, sin instituciones que generen confianza y sin una dirigencia capaz de poner los intereses colectivos por encima de las conveniencias circunstanciales. Conversar y consensuar son prácticas indispensables para construir esa densidad colectiva y sostener un proyecto de desarrollo compartido.

No se construye en soledad.

No se construye desde la imposición.

No se construye con indiferencia frente al sufrimiento.

Se construye conversando, escuchando, diciendo la verdad y alcanzando consensos. Se construye con justicia social, con educación, con conocimiento, con trabajo y con solidaridad.

Porque Entre Ríos no es solamente un territorio, una historia o una bandera, Entre Ríos es, ante todo, su gente. Y el futuro de esa gente merece todo nuestro esfuerzo.

(*) Roberto Schunk es contador público nacional. Exministro de la Producción de Entre Ríos. Docente universitario e investigador.