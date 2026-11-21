La caída del intento por volver a las listas colectoras marcó la negociación para voltear las PASO. En conjunto, algo repetido: cambiar reglas electorales en función de un plan presidencial. Las tensiones domésticas del oficialismo siguen en alza. Y la economía complica a Olivos

La intención de volver a instalar el sistema de colectoras duró poco. Otra vez, una paradoja libertaria: ese mecanismo -tantas veces cuestionado- fue rescatado del pasado para negociar con jefes provinciales el apoyo a la suspensión de las PASO, pero terminó conspirando contra el plan del Gobierno y finalmente debió ser dado de baja. Para algunos socios y aliados del oficialismo, era indigerible. Y ya estaba claro que ni siquiera para sus promotores resultaba presentable, o vendible, ante el común de la gente, a tal punto que en lugar de hablar de listas colectoras, algo acotadas, pretendían vestirlas como “listas de adhesión”. No funcionó el recurso del eufemismo. El sello de la casta era muy visible.

La aceleración y el desbarranco de esa operación fue notorio en pocos días. Reapareció, luego de muchos sondeos previos, cuando Olivos decidió jugar a fondo para voltear las primarias, es decir, para suspenderlas, porque la eliminación aparecía de entrada como punto negociable. Que no corran el año que viene: ese es el objetivo central de la reforma electoral. Y se deshizo entonces el tema de las colectoras, como si nada, para abrir la puerta al debate en el recinto, el jueves de la semana que viene.

El proyecto electoral llevaba meses sin avances concretos desde su llegada al Senado. Y por eso mismo, Olivos celebró como un éxito significativo el primer logro efectivo, que fue haber conseguido las firmas necesarias -un par, condicionadas- para el dictamen de comisión. El hecho se produjo además en una semana marcada por señales negativas de los mercados y frente a una realidad económica al menos compleja.

Nadie podría esperar que esa primera señal legislativa para bajar las PASO del cronograma electoral del 2027, considerada crucial por el Gobierno, tuviera impacto inmediato en el frente externo. Tampoco, que no importara. La semana concluye con un registro de riesgo país por encima de los 1000 puntos, algo que supera las explicaciones limitadas al arrastre del “shock externo” y el reciente agregado de Brasil. Pesa también la realidad local y, en ese plano, no es menor el efecto de las internas libertarias, por el clima que reflejan.

Resultó notable, corrido el foco al interior del oficialismo, que los tropiezos pero también los avances registrados en el Congreso esta semana fueron acompañados por trascendidos y señales de pases de facturas.

En el caso de la reforma electoral, recrudecieron las versiones de malestar en las filas de Karina Milei por el manejo de Patricia Bullrich. Le adjudican a la senadora no haber jugado a fondo a favor de la movida contra las PASO, pieza central del plan reeleccionista. También le facturan descargar la mayor responsabilidad negociadora en Diego Santilli y, al final, adjudicarse el éxito de lograr dictamen. Por supuesto, en la otra vereda señalan que no manejan las contraprestaciones ofrecidas a los gobernadores y destacan que, afortunadamente, no prosperó la idea de las colectoras, porque habría dañado gravemente la relación con algunos socios.

En cambio, lo ocurrido en Diputados expuso que, aún en segundo plano, sigue fuerte la interna de siempre en el círculo presidencial. La frustrada sesión para tratar la ley Malvinas -junto a la reforma de la carta orgánica del Banco Central- provocó fastidio en el espacio de Santiago Caputo, que reaccionó ácidamente en especial por el manejo de la conducción de la Cámara baja. Le apuntaron así a Martín Menem, en su condición de “karinista”.

No fue lo único, porque la falta de quórum expuso, entre otros síntomas, las dificultades para cerrar trato con los jefes provinciales, por distintos temas y casi en simultáneo. Fueron señalados el santafesino Maximiliano Pullaro y el cordobés Martín Llaryora: los diputados de Provincias Unidas hicieron evidente su decisión de no facilitar el número para sesionar. Se mezclan cuestiones como el freno a la ley de biocombustibles y la designación de representantes en el Consejo de la Magistratura.

Son ejemplos salientes, pero en otras cuestiones, como el Presupuesto 2027, se combinan también tensiones con Economía. Hubo un intento de funcionarios de Luis Caputo para morigerar las negociaciones que concluyeron con el acuerdo por el área de discapacidad. También pesaron las tratativas sobre rubros presupuestarios sensibles, como el que hace a las asignaciones familiares o la AUH. Todos temas de especial atención por efecto de la visita de León XIV.

Precisamente, ese impacto prolongado del mensaje del Papa fue gravitante en el Senado para no estirar los tiempos del proyecto de discapacidad, convertido en ley esta semana en la misma sesión en que fue sancionada la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que restituyó la ley de Tierras. Llamativo, además y con el mismo cortinado de fondo, que los senadores acordaran en simultáneo tratar la semana que viene el tema de la ludopatía y la regulación de las apuestas online, casi en el umbral de perder estado parlamentario. Se verá qué ocurre en el recinto.

La reforma electoral, en cambio, debe pasar la prueba del Senado y quedar anotada en la otra ala del Congreso para apurar el trámite en extraordinarias. Para el oficialismo, coronar el jueves próximo la aprobación en el recinto de la Cámara alta constituiría un mensaje doble a los mercados: mostrar capacidad de tejer acuerdos políticos y avanzar de ese modo con su plan reeleccionista. El tiempo dirá cuánto impacta fuera de los límites de la política y en el dañado relato sobre la casta. Las mañas perduran en el tiempo: no es la primera vez que se busca cambiar las reglas electorales en función de un plan presidencial.

La suspensión de las PASO, en la visión libertaria, tiene tres ingredientes. El primero sería evitar que la oposición -en especial, el peronismo- cuente con ese mecanismo para dirimir sus batallas internas. El segundo, menos expuesto, cerrar también la posibilidad de una disputa dentro del oficialismo. Y el tercero, fuerte, eliminar del cronograma nacional unos comicios previos a la primera vuelta que, en caso de ser negativos, podrían tener efectos graves para el Gobierno. Siempre se utiliza como ejemplo lo ocurrido en el final de la gestión de Mauricio Macri, luego de la derrota en las PASO.

Está claro que el camino a octubre estará marcado a su manera por la sucesión de adelantos electorales de las provincias. Pero el esfuerzo por suspender las PASO alimenta de hecho las especulaciones sobre las dudas -también mileístas- en cuanto al resultado de la primera vuelta. Dicho de otra forma: la inquietud sobre qué puede pasar en un balotaje.

Eso se vincula con el doble filo que exhibirían las advertencias sobre el “riesgo kuka”, es decir, el discurso sobre los peligros de una vuelta del kirchnerismo. Ese es un tema sobre el que insistió Luis Caputo, con notorio despliegue como voz del Gobierno. Javier Milei le dio una vuelta y habló de “orcolandia”.

El recurso parece pensado no sólo como campaña básica del temor, apuntada al electorado no definido y, también, a la franja de votantes que según variadas encuestas dejó de acompañar al oficialismo. El punto es que palabras de ese calibre, a pesar de ser repetidas, superan los límites domésticos y pueden generar otras lecturas según como varíe el contexto.

Voceros del oficialismo, y en particular el ministro Caputo, ensayan la siguiente fórmula: no es que exista “riesgo kuka”, sino que los mercados reaccionan como en los últimos días porque es lo que creen. Dicho así, el interrogante sería por qué pueden suponer que es posible ese regreso. Parte de la respuesta, más allá de la especulación en el mundo de las finanzas, no podría prescindir de las señales que emiten la economía local, los problemas visibles en diversas franjas de la sociedad y, además, la política. Eso último incluye las internas libertarias. No estaría alcanzando con repetir que Milei confía en la reelección.

(*) Infobae