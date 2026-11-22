Escuché con atención al presidente del Centro Comercial e Industrial de Paraná, Mauricio Benintende, cuando habló de los locales que cierran en el microcentro, de los márgenes ajustados y del esfuerzo que hacen los comerciantes para sostenerse. Tiene razón en algo fundamental: detrás de cada persiana baja hay una familia, empleados y años de trabajo.

No es un número. Es una preocupación que compartimos. Vengo de Feliciano y conozco a los comerciantes de mi pueblo por su nombre. Sé lo que cuesta abrir todos los días, pagar los servicios, sostener un empleado y seguir apostando. Por eso creo que la pregunta de fondo no es si el momento es difícil, porque lo es. La pregunta es qué hace cada uno frente a eso.

El gobierno de Rogelio Frigerio decidió algo que en Entre Ríos no pasaba hace muchos años: bajar impuestos. Durante demasiado tiempo, los tributos en nuestra provincia solo subían. Este gobierno es el primero que los baja. Y eso no es un detalle, es una decisión política.

Hoy, unos 20.000 pequeños comerciantes de las categorías A, B y C dejan de pagar Ingresos Brutos provincial, sin hacer un solo trámite: ATER lo aplica de oficio. El que alquila un local comercial ya no paga Sellos por su contrato. El impuesto sobre la luz y el gas de los comercios bajó a la mitad. La alícuota general del comercio bajó un 20%. Y se eliminaron más de cien tasas provinciales.

En total, son más de 77.800 contribuyentes beneficiados.

Nada de esto hubiera sido posible sin orden. Rogelio recibió una provincia endeudada, donde la deuda se comía buena parte del presupuesto. Ordenar las cuentas no fue un capricho ni un fin en sí mismo: fue la condición para poder devolverle algo a quien trabaja. Nadie baja impuestos con las cuentas en rojo.

¿Alcanza? Ninguna medida sola alcanza en un momento así, y nadie dijo lo contrario. Por eso el gobernador ya anunció que los beneficios continuarán durante todo 2027. Es un camino, no una foto. También quiero destacar algo que habla del estilo de esta gestión. Cuando los centros comerciales plantearon objeciones al proyecto, el gobierno escuchó y se hicieron cambios en el Senado.

Gobernar también es eso: escuchar, corregir y seguir adelante. La Provincia hizo su parte, y la hizo primero. Ahora todos los niveles del Estado tenemos que acompañar, porque el comerciante no paga solo impuestos provinciales. Yo acompaño a Rogelio Frigerio porque es un gobernador que no promete: hace. Y en un momento difícil, bajar impuestos es la forma más concreta de ponerse del lado de quien trabaja, produce y sostiene la vida de nuestros pueblos.

(*) Diputada provincial (Juntos por Entre Ríos)