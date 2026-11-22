Según Milei, en Argentina cae la pobreza, suben las jubilaciones, crece la economía y se instalan las grandes marcas. Por alguna razón, una y otra vez, los presidentes creen que al repetir datos falsos la gente los va querer un poco más. Pero el riesgo es que al dolor de una situación difícil se le agregue la humillación de la mentira y la negación

La expresión inglesa “gerrymandering” remite al rediseño de distritos electorales para optimizar los votos de un partido y, de esa manera, facilitarle más bancas en el Congreso. Durante los últimos dos años, Donald Trump destinó enormes esfuerzos a ese objetivo: modificar límites de distrito, estado por estado, para garantizarse una mayoría parlamentaria. No solo no alcanzó: Trump fue barrido del mapa. El hombre que parecía destinado a rediseñar el mundo de acuerdo a su voluntad, dormitaba el jueves, humillado, tristón, en una mesa donde su anfitrión, el chino Xi Jinping, exhibía su poder y liderazgo. La voluntad popular demostró en Estados Unidos, una vez más, que desborda cualquier intento de controlarla por medio de atajos leguleyos. A un presidente se lo quiere o no, y de ahí deriva su destino.

Esta semana, en la Argentina, el Gobierno celebró un triunfo parlamentario que, en esencia, intenta algo parecido: garantizarse un resultado electoral en función de una modificación del ordenamiento legal. Luego de una negociación desgastante, logró dar un paso hacia la suspensión de las PASO. “Gran día en el Senado”, celebró Patricia Bullrich. El dictamen de comisión refleja que se impuso la voluntad de la Casa Rosada, y por lo tanto parece una demostración de fortaleza política. Sin embargo, como en todo, existen miradas alternativas.

Los defensores de la reforma sostienen que eso evita crisis como las que se produjeron en 2019 y 2023, cuando el oficialismo fue derrotado, que además le asegura el control interno a Milei porque impide a Bullrich armar su lista y, por si fuera poco, empuja al peronismo hacia la ruptura porque elimina el mecanismo que le permitiría resolver sus diferencias en paz. El problema de todos esos argumentos es que cabalgan sobre la idea de la debilidad de Milei. Porque, en la teoría libertaria, si Milei gana no habría crisis. Pero, además, si estuviera fuerte no necesitaría leyes para disciplinar la interna ni se preocuparía por un peronismo que “no vuelve más”. Así las cosas, más que fortaleza, la maniobra parece una admisión de la fragilidad.

Pero eso no es lo peor. La maniobra para modificar las PASO no tiene ninguna vinculación con los intereses de la sociedad: es un claro ejemplo de la burbuja en la que vive una casta privilegiada, que juguetea con temas que no le importan a nadie salvo a ellos. Y además toda la operación fue conducida por un grupo de gente que no tenía la menor idea del drama que se desplegaba bajo sus pies. Horas después de la celebración, se desayunaron con que el riesgo país superaba cómodamente los 1000 puntos y que, consecuentemente, exponía las enormes fragilidades del andamiaje económico libertario.

Reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la que se dispuso continuar el cuarto intermedio a las 16:30 h, en el Salón Azul del Senado de la Nación. El 18 de noviembre de 2026, en Salón Illia del Senado de la Nación, Buenos Aires, Argentina.

Las senadoras libertarias Patricia Bullrich y Nadia Márquez

La disparada del riesgo país ocurre en el contexto de turbulencias internacionales muy graves. Pero a ningún país de la región le afectó tanto como a la Argentina. En medio de la tempestad, ya empezó el debate sobre cuánto de esto se debe al rechazo de los mercados ante un eventual regreso del peronismo, a un plan económico contradictorio y endeble, a la historia argentina, a la recesión o a las peleas entre Milei y Bullrich. Por lo pronto, en ese debate, Milei pagará pecados de antaño, porque solía ser impiadoso con el riesgo país de los otros. En 2018, ante la crisis que sacudía a Mauricio Macri, escribió: “Frente a la suba del riesgo país, los inútiles de Kambiemos dicen que sube por el temor a CFK. Por un lado el riesgo sube porque el país tiene un endeudamiento explosivo que lo hace insolvente. Por otro lado, si CFK crece es porque los Kambiemos son unos incompetentes gobernando”. Ese endeudamiento al que refería Milei lo había producido el entonces secretario de Finanzas, que se llamaba Luis Caputo.

Será muy difícil para el Gobierno convencer a nadie de que no hizo un aporte enorme a la crisis que se desarrolla. La Argentina atraviesa desde 2023 un curioso experimento económico cuya supervivencia requirió de dos salvatajes agónicos que dependieron de la voluntad de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Caída la rama que lo sostenía, era esperable el sacudón. Antes, mucho antes, de la crisis de Nvidia y sus derivaciones, la Argentina era un país con inflación alta en comparación con casi todos los países del mundo, y atravesaba una recesión técnica. Ese panorama convivía con un superávit externo casi inédito, lo que es una combinación exótica para la Argentina: muchos dólares y poca actividad, eso no sucedió nunca. Es cierto que el riesgo país subió más de 200 puntos en dos días. Pero en los cuatro meses anteriores se había duplicado. Todo ese deterioro convivía con una situación política interna a la que no se podía culpar porque estaba estable. Ni golpes de Estado, ni nada: apenas un plan económico que, de a poco, hacía agua. Sobre eso, se montó la crisis internacional.

En los días previos al estallido, el Presidente y su ministro Luis Caputo –“el mejor ministro de Economía de la historia”, volvió a calificarlo esta semana— insistieron en la difusión de un relato sobre lo que ocurre en el país que gobiernan. En ese lugar, por ejemplo, hay doce millones de pobres menos, los jubilados cobran un 14 por ciento más, la economía ha crecido un 10 por ciento. Esos datos son apenas fantasías, artilugios estadísticos. Por alguna razón, una y otra vez, los presidentes creen que al repetir datos falsos la gente los va querer un poco más. El riesgo es que al dolor de una situación difícil se le agregue la humillación de la mentira y la negación.

Por lo sensible de la situación, los números de pobreza requieren un desarrollo. Los números oficiales del Indec reflejan que la pobreza se redujo de 41 por ciento a 34 durante esta gestión. Si fuera cierto, se trataría de 3 millones y medio de pobres menos, no de 12 millones. Pero el Observatorio Social de la Universidad Católica difundió esta misma semana que la pobreza actual supera la recibida por Milei. La diferencia central radica en que el Presidente prohibió al INDEC medir los precios con la canasta actualizada que el mismo organismo recomienda. Con esa corrección, la pobreza ha aumentado levemente.

El viernes, además, Unicef difundió su informe anual sobre pobreza en niños, niñas y adolescentes. Hace un año, la difusión de ese trabajo despertó algarabía en el Presidente, porque reveló una caída fuerte en la cantidad de hogares con niños que recortan alimentos o medicamentos para llegar a fin de mes. El nuevo relevamiento refleja que este último año la situación empeoró y mucho, al punto de superar los malos números heredados de la gestión anterior. Los datos son dramáticos pero a ello se agrega la dinámica que los empeora. Porque en el último año 3 millones de personas cayeron de nuevo en la pobreza –10 mil por día–, y la crisis que se desarrolla en estos días permite anticipar la evolución futura del problema.

En ese contexto, Eduardo Feinmann le preguntó al Presidente por su relación con Patricia Bullrich. “Yo soy un estoico intertemporal”, respondió. Luego le preguntó si no existe alguna alternativa entre la situación actual y “el plan platita”. “No. Es la tiranía de las funciones convexas”. En el final de la nota, Milei pronosticaba que la Argentina sería una potencia. De repente, cortó el hilo de la conversación y dijo: “Le aclaro que no me gustan las sirenas. Me gustan las mujeres enteras, no las que son mitad mujer mitad pescado”. “Muchas gracias, señor Presidente”, se despidió el periodista. Un día antes, el ministro de Economía explicaba que no hay motivos para temer ninguna turbulencia (sic) o que la caída del consumo no se explica por los magros ingresos sino porque, gracias a la estabilidad, las personas tienen tiempo para pensar. “Miran un terrenito, vuelven a la casa, miran un auto, miran otro”. Es el mismo personaje del “compra campeón”, “el paseo por el parque” y “los mejores dieciocho meses”.

Mientras tanto, los sondeos de opinión acumulan datos sobre el aprendizaje que la sociedad está haciendo de la experiencia libertaria. La consultora Trespuntocero, conducida por la socióloga Shila Vilker, preguntó por ejemplo sobre la adhesión a la estabilidad, quizá el único resultado tangible de la gestión de Milei y Caputo. El 69 por ciento está dispuesto a aceptar menor estabilidad a cambio de una economía que crezca, el 80 por ciento a cambio de que se generen empleos, el 73 por ciento a cambio de que haya un alivio para las deudas de las familias, el 84,4 si los salarios recuperan poder adquisitivo. El 65 está dispuesto a que la inflación aumente si eso genera más puestos de trabajo. No es necesario ser muy agudo para percibir la situación política que deriva de cifras tan elocuentes.

Se vienen tiempos difíciles. El mundo donde Milei era feliz se ha derrumbado. Ya no están Viktor Orban, ni Donald Trump, ni los Bolsonaro, ni Santiago Peña, ni Benjamín Netanyahu. Los debates ideológicos han cambiado abruptamente. La Justicia Social vuelve a ser un valor defendido por referentes mundiales: desde los demócratas que arrasaron en los Estados Unidos hasta el papa León XIV. Para peor, los mercados financieros, a quienes Milei y Caputo intentaron seducir, ahora los abandonan en tiempo récord. Se trata de un movimiento que resulta un loop para quienes conocen la historia argentina: vienen, hacen una diferencia rápida, los políticos que los ayudan a hacerla se envalentonan por un tiempo, se van al menor estornudo con las valijas llenas, dejan un tendal, y los mismos políticos caen como muñecos.

En los próximos meses se verá si Javier Milei y los suyos sobreviven a ese destino que terminó con los antecesores que se apalancaron, como él, en el ingreso de inversiones financieras a corto plazo. Quienes entienden de economía –los que han advertido sobre estos riesgos que el Gobierno negaba—explican que no hay salida sin dolor. Si devalúa, protege las reservas, pero habrá más inflación. Si sube fuerte la tasa de interés, profundizará la recesión. En cualquiera de los casos, aun en el más optimista, habrá más inflación y menos actividad. Todo eso en un contexto en el que la relación entre el Presidente y la sociedad ya está muy dañada.

Pedazo de desafío.

Milei ya dejó trascender que no cambiará nada. El lunes arrancó la semana celebrando que la marca Lego se instalaba en la Argentina. No era cierto. Solo se trataba de un importador que abría un local en un shopping. El viernes la cerró con alegría porque se venderán algunos autos Tesla por primera vez en el país.

En la Argentina de Milei cae la pobreza, suben las jubilaciones, crece la economía y se instalan las grandes marcas. Evidentemente, todo marcha acorde al plan.

(*) Infobae)