IAPSER entregó finalmente la información sin tachas, meses después, luego de un extenso peregrinaje administrativo y judicial

Fui empleado de IAPSER Seguros -el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos- desde agosto de 2012 hasta mi renuncia en agosto de 2024. En esos doce años pude conocer la cultura operacional de la empresa por dentro, y también cómo se decide a quién se contrata y a quién se despide, gerentes incluidos. Por su actividad en el mercado asegurador, IAPSER aplica el convenio colectivo del seguro y la Ley de Contrato de Trabajo. Su personal no goza de estabilidad absoluta. Puede ser despedido sin expresión de causa, siempre que se le pague la indemnización de ley.

Ya desde fuera de la empresa y a raíz de trascendidos de prensa, el 15 de mayo de 2026 solicité a IAPSER, en los términos de la Ley 11.191 de acceso a la información pública, que informe las altas y bajas de personal (contrataciones y ceses) en el período entre el 1° de enero de 2022 y el 30 de abril de 2026. Como respuesta obtuve una contestación plagada de tachas y censuras que hacían virtualmente inútil la entrega. Se acompañó además una nota de catorce páginas firmada por la presidenta del Instituto, ensayando argumentos sobre por qué la información -pública- no debía ser entregada.

IAPSER entregó finalmente la información sin tachas, meses después, luego de un extenso peregrinaje administrativo y judicial. En el camino quedó una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos -con la mayoría de Mizawak, Tepsich y Medina- que, a juicio de este autor y en línea con el dictamen del Procurador General y los votos de la minoría, significó un claro retroceso en materia de acceso a la información pública frente a los estándares de los tratados internacionales, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las constituciones de la Nación y de Entre Ríos. Por criterio de esa mayoría intervino después la Oficina de Acceso a la Información Pública, que a la fecha no cuenta con un director designado conforme su propia ley de creación.

Los principales hallazgos en lo informado:

Período comprendido entre el 1° de enero de 2022 y el 30 de noviembre de 2023:

- Contrataciones: 39

- Despidos sin causa: no se registran.

- Bajas por otros motivos: 20 (13 jubilaciones, 5 renuncias y 2 fallecimientos)

- Neto del período: + 19

Período comprendido entre el 1° de diciembre de 2023 y el 30 de abril de 2026:

- Contrataciones: 91

- Desvinculaciones indemnizadas: 28 (26 despidos sin causa y “renuncias negociadas”, figura que la LCT no prevé). Incluye un despido del 12/05/2026 que IAPSER informó aunque es posterior al período solicitado.

- Bajas por otros motivos: 38 (21 jubilaciones, 8 renuncias, 3 fin de funciones de directorio, 6 por otros conceptos).

- Neto del período: + 25

- Monto total de indemnizaciones: $ 1.265.632.165,80 (pesos mil doscientos sesenta y cinco millones seiscientos treinta y dos mil ciento sesenta y cinco con ochenta centavos). Incluye el pago del acuerdo, que IAPSER registra entre las bajas por otros motivos.

- Monto actualizado al 18/11/2026 por la tasa activa del Banco de la Nación Argentina (TABN): $ 1.913.367.538,50 (pesos mil novecientos trece millones trescientos sesenta y siete mil quinientos treinta y ocho con cincuenta centavos).

En tiempos en los que, desde el oficialismo provincial, se declama austeridad, transparencia en el manejo de fondos públicos y reducciones de estructuras estatales, caben cuestionamientos en relación con estos datos:

1. ¿Por qué se despidió sin causa y se indemnizó a 28 trabajadores en momentos en que el mismo ente contrató a 91 trabajadores nuevos?

2. Si existía necesidad de contratar, ¿por qué no se continuaron relaciones laborales de empleados con experiencia en el sector seguros y se evitó esa millonaria erogación del ente?

3. Si existieron motivos de despido -injuria laboral-, ¿por qué no se usaron para justificar los despidos y evitar que el ente abone indemnizaciones correspondientes al despido incausado?

La suma de antigüedad de los despedidos arroja 252 años de experiencia que se reemplazaron, aparentemente sin motivos, por nuevos trabajadores que deben ser capacitados, lo cual implica tiempo y dinero. Entre los despedidos hay, me consta, muchos con títulos universitarios (abogados, contadores, licenciados en seguridad, etc.) y tecnicaturas relacionadas con el rubro seguros.

Todo por una nada despreciable suma que hoy equivale a casi 2000 millones de pesos. Fondos públicos de los entrerrianos, obtenidos de primas de seguros mayoritariamente estatales. Decisiones tomadas por un directorio tan entrerriano como el Café Tortoni, designado por un gobernador tan entrerriano como el Riachuelo. Criterios que tal vez ameritan explicaciones.

(*) Marcelo Albarenque, abogado, ex empleado de Iapser Seguros