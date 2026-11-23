En esta jornada de noviembre nos vuelve a requerir, como todos los años, una mirada profunda y reflexiva sobre una de las problemáticas más perjudiciales de la temprana edad, la prevención y la toma de conciencia del abuso sexual infantil.

Los 19 de noviembre es un día que nos llama y convoca a fijar la mirada sobre una realidad que azota, que perjudica el derecho a una niñez inocente y sana, pero que, al pasar estos hechos lastimosos, dejan secuelas que perduran en el tiempo, quitándole fuerza, y en muchos casos, sentido a la vida.

Sabemos que estos crímenes no tienen día, horario, espacio ni lugares donde se llevan a cabo, son ejecutados por mentes perversas y astutas, que ven la oportunidad de atacar a las víctimas indefensas, vulnerables y frágiles, en muchas ocasiones en ambientes familiares donde goza de situaciones favorables, autoridad, contextos de violencia o de suma confianza, que a través de engaños y promesas logran captar y encantar al niño, niña o adolescente, envolviéndolo hábilmente y quedar atrapado en su retorcida y malvada intencionalidad, violentando una etapa clave del desarrollo humano.

La personalidad de estos individuos es muy sagas, ladina que lleva adelante con total impunidad, al conocer y ver el ambiente propicio donde realizar sus crueldades.

Son difíciles de detectar, son especialistas distractores en el entorno, sobrellevando falsa identidad, infiltrándose como familiar o amigo confiable, atento, talentoso y sabio, captando mentes inocentes.

Lamentablemente, la mayoría de los abusos se conocen solo cuando ya han sido consumados, dejando como consecuencia personas rotas, temerosas y con falsas culpabilidades.

Es en este contexto es donde entra en juego las funciones de cualquier persona, familiar, amigo, vecino, al conocer y lograr que la víctima atacada comience a relatar lo vivido. Es muy complejo y privado hablarlo, requiere espacio y escucha, credibilidad, ya que han atentado contra su sexualidad, intimidad y, en muchos casos, haber sido amenazado, o bien pactando fingida amistad.

Estos aberrantes y dañinos hechos no pueden ni deben prescribir, el dolor de los sobrevivientes no prescribe (…) El dolor del abuso no prescribe

El primer recurso para quebrar y romper el secretismo del temor impuesto es la palabra. Es el medio y canal más liberador para desenvolverse, expresar y canalizar, revelando aspectos oscuros y brindando luz a momentos desafortunados.

Queda aún hoy pendiente la toma de conciencia de este flagelo, del daño que se sigue generando, al no contar aún con las modificaciones que se encuentran pendientes; herramientas indispensables para obtener beneficios sociales, para cada familia e individuo.

Se trata de la imprescriptibilidad de estas causas. Volvemos a pedir y solicitamos el tratamiento de estos proyectos, que se modifique leyes, se lleven a cabo y traigan confianza y seguridad a la comunidad.

Estos aberrantes y dañinos hechos no pueden ni deben prescribir, el dolor de los sobrevivientes no prescribe, se incrementa la angustia y genera indignación, al ver cómo estas importantes y necesarias propuestas descansan en los pasillos del Congreso.

Volvemos a reclamar y alzamos la vos por todos, no descansaremos hasta lograr culminar esta lucha por la modificación y aprobación de la no prescripción de las causas de abuso sexual infantil. El dolor del abuso no prescribe.

Un abusador no puede quedar ni estar libre, seguirá siendo una amenaza en cada lugar que habite, es sicópata y reincide, sin temores, y con un alto porcentaje de concretar los ataques.

No dejemos que nos roben la inocencia y alegría de los niños. No dejemos que destruyan el futuro.

Seguiremos apoyando y valorando la palabra, con manifestación y vos contundente, exigiendo cambios urgentes en nuestras leyes.

NO a la prescripción. NO más pedófilos libres.

Cumplan con el deber diputados y senadores. Son los derechos de los niños, por una vida justa y saludable.

(*) Hernán Rausch es un sobreviviente de abusos eclesiásticos.