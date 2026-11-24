El proyecto para suspender las PASO ingresa hoy al Senado entrerriano. Frigerio, que en 2024 impulsó su propia reforma política y mantuvo las primarias en el nuevo Código Electoral, ahora pretende suspenderlas para 2027. Una decisión que contrasta con su posición de cuando era opositor, cuando defendía las PASO y cuestionaba modificar las reglas por conveniencia política.

Hay contradicciones políticas que merecen ser señaladas, especialmente cuando involucran a quienes tienen la responsabilidad de gobernar.

En 2022, Rogelio Frigerio publicó una columna titulada «Los argentinos necesitamos confiar». Allí cuestionaba la intención de suspender las PASO y advertía que modificar las reglas electorales a un año de las elecciones, por conveniencia de un gobierno, debilitaba las instituciones y erosionaba la confianza ciudadana.

Utilizó entonces una comparación contundente: cambiar las reglas de un Mundial cuando el torneo estaba por comenzar. También sostuvo que las primarias debían utilizarse y que, cuando los dirigentes no lograban ponerse de acuerdo, debía ser la gente quien eligiera a sus candidatos.

Hoy, desde la Gobernación, impulsa exactamente lo contrario: suspender las PASO en Entre Ríos para las elecciones de 2027.¿Qué cambió? ¿Las convicciones sobre la participación democrática o las necesidades políticas del oficialismo?

Hay otro dato que no es menor. En 2024, el propio Frigerio impulsó una reforma política que fue presentada como una modernización integral del sistema electoral. Se debatió, se sancionó y se promulgó. Las PASO quedaron incorporadas al nuevo Código Electoral. Todavía no se aplicó en una elección provincial y ya se pretende modificarlo.

Por supuesto que se pueden discutir los costos electorales, la organización y la cantidad de veces que la ciudadanía concurre a las urnas. Pero si el problema es evitar tantas jornadas electorales, existe una alternativa: no desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales.

La cuestión de fondo es otra. Las PASO permiten que las diferencias dentro de los espacios políticos no queden exclusivamente en manos de las estructuras partidarias. Cuando los dirigentes no acuerdan, también debe existir la posibilidad de que decida la ciudadanía.

No se trata de sostener que las reglas electorales sean intocables. Se trata de exigir coherencia, previsibilidad y responsabilidad institucional. Mucho más cuando quien propone modificarlas es el mismo que ayer cuestionaba hacerlo por conveniencia política.

En aquella columna, Frigerio escribió que cambiar permanentemente las reglas de juego golpeaba la confianza y erosionaba la credibilidad de los gobernantes. También reclamaba una política al servicio de los ciudadanos y no de los privilegios de los funcionarios.

Es difícil no recuperar esas palabras frente a la iniciativa que hoy impulsa. Los argentinos necesitaban confiar, decía Frigerio en 2022.

Ahora los entrerrianos también necesitamos confiar. Necesitamos saber que las reglas no dependen de quién gobierna, que las instituciones no se acomodan a las necesidades electorales de cada circunstancia y que las convicciones democráticas no cambian cuando se pasa de la oposición al gobierno.

Porque la democracia no puede tener una vara para cuando se está en el poder y otra para cuando se está en la oposición.

(*) Abogado | Profesor de Enseñanza Superior | Concejal Concepción del Uruguay