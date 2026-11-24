Hay momentos en la historia de los partidos políticos en los que las diferencias dejan de ser simples discrepancias para convertirse en contradicciones profundas acerca de sus principios, su identidad y su razón de ser. Considero que la Unión Cívica Radical atraviesa uno de esos momentos.

Mi discrepancia con el gobierno de Javier Milei es profunda, doctrinaria, política y éticamente. No comparto, en absoluto, su concepción del Estado, de la economía ni de las relaciones sociales; tampoco su estilo confrontativo ni una interpretación de la libertad que, a mi juicio, desatiende inexcusablemente las condiciones materiales indispensables para ejercerla. La libertad de quien carece de trabajo, educación, salud o posibilidades reales de progreso corre el riesgo de convertirse en una abstracción jurídica.

No cuestiono la necesidad del equilibrio fiscal ni de administrar responsablemente los recursos públicos. Cuestiono fortísimamente que esos objetivos se antepongan a la dignidad humana, la justicia social y la igualdad de oportunidades. La economía debe estar al servicio de las personas, y no las personas subordinadas a la economía.

Desde esa misma concepción, mantengo profundas discrepancias con el gobierno de Rogelio Frigerio en Entre Ríos. Su acercamiento político a La Libertad Avanza, acompañado por sectores de la conducción radical provincial, expresa una orientación que considero incompatible con mis convicciones. Las alianzas son legítimas; lo que no corresponde es exigir, en nombre de la organicidad, adhesiones contrarias a la identidad histórica de un partido.

La UCR no nació para convertirse en una expresión subalterna de proyectos ajenos. Nació para ampliar derechos, defender la República y transformar la Argentina. Alem, Yrigoyen, Illia y Alfonsín no pueden quedar reducidos a fotografías que se desempolvan en los aniversarios mientras se evita discutir el rumbo político. La lealtad a los principios debe estar por encima de la obediencia a las conducciones circunstanciales.

Por eso reivindico la expresión asociada al legado de Leandro N. Alem: “Que se rompa, pero que no se doble”. No como una celebración de la fragmentación, sino como una afirmación de independencia y coherencia.

Me reconozco, sin ambigüedades, en el alfonsinismo: en su ética de la democracia, su vocación socialdemócrata, su compromiso con los derechos humanos, el pluralismo y la justicia social. Reivindico aquel radicalismo que entendía que la libertad política pierde sustancia cuando convive con la humillación económica, y que la República no es un decorado institucional, sino un límite efectivo al abuso del poder. Desde esa tradición, mi distancia con los radicales que hoy se identifican con las ideas libertarias no es una diferencia de matices: es una divergencia de principios. Cada dirigente tiene derecho a revisar sus ideas; lo que no puede pretender es que las conveniencias de una coyuntura se presenten, sin explicación alguna, como continuidad de una historia que dice honrar. Los retratos de Alfonsín no deberían servir para decorar las paredes de quienes se apartan de su legado.

La reciente columna de Ignacio Zuleta, publicada el 21 de noviembre de 2026, describe conversaciones de cinco gobernadores radicales —Alfredo Cornejo, Maximiliano Pullaro, Leandro Zdero, Juan Pablo Valdés y Carlos Sadir— con Diego Santilli, Patricia Bullrich y dirigentes del oficialismo nacional, en torno de la suspensión de las PASO y entendimientos electorales para 2027. Si los compromisos reseñados se confirman en esos términos, estaríamos ante una subordinación política que rechazo de manera terminante. Estoy en las antípodas de esa metodología: la suerte del radicalismo no puede negociarse como contrapartida de ventajas para gobiernos provinciales ni confundirse con la continuidad de sus dirigentes. Las PASO son discutibles y perfectibles, pero su eventual suspensión merece un debate público y fundado, no acuerdos reservados que sustraigan a la ciudadanía y a los afiliados la discusión sobre las reglas de la competencia democrática. La UCR no es un botín electoral ni una sigla disponible para apuntalar proyectos que contradicen su tradición.

Me opongo rotundamente tanto a la suspensión como a la derogación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). No desconozco que su funcionamiento pueda y deba perfeccionarse, pero suprimirlas sin asegurar mecanismos igualmente abiertos y democráticos de selección de candidaturas significaría restringir la participación ciudadana y devolver a las cúpulas partidarias un poder de decisión que no debería ser excluyente. La democracia exige más participación, no menos.

Tampoco me convence que el argumento decisivo para suspender o eliminar las PASO sea el ahorro de fondos públicos. A mi juicio, detrás de esa insistencia puede existir un cálculo político más profundo: evitar que una elección primaria exponga anticipadamente un eventual retroceso del oficialismo de cara a 2027. No pretendo conocer los temores íntimos del presidente Milei; sí advierto que la derrota electoral del espacio bolsonarista en Brasil, los reveses de fuerzas afines a Donald Trump en las elecciones legislativas estadounidenses, las disputas políticas en Israel y la grave crisis institucional paraguaya recuerdan una verdad elemental: ningún liderazgo es inmune al control democrático ni tiene asegurada su continuidad. Precisamente por eso, la respuesta republicana a la incertidumbre electoral debe ser competir y convencer, no reducir las oportunidades de participación ciudadana.

Con idéntica firmeza defiendo el financiamiento público de las campañas electorales, acompañado de controles rigurosos, publicidad de los aportes, auditorías independientes y sanciones efectivas. Sin un piso suficiente de financiamiento público y condiciones equitativas de competencia, el acceso a las candidaturas corre el riesgo de quedar reservado a quienes poseen fortunas personales o cuentan con el respaldo de grandes grupos económicos. Y cuando las corporaciones se convierten en financiadoras decisivas de la política, crece el peligro de que los representantes respondan a los intereses de quienes costearon sus campañas antes que al mandato de la ciudadanía. No quiero funcionarios convertidos en instrumentos del capital concentrado: quiero representantes libres de condicionamientos indebidos, responsables ante la Constitución y el pueblo. El dinero no puede sustituir al voto ni comprar la voluntad de los gobernantes.

La fidelidad a esa tradición exige una propuesta, no solamente una discrepancia. Desde UCR Activa y Radicalismo Auténtico (RA) proponemos debatir una amplia convergencia de fuerzas democráticas, republicanas, progresistas, nacionales y populares: un frente de distintos, pero parecidos. Distintos por nuestras historias y pertenencias; parecidos por la defensa de la democracia constitucional, la soberanía nacional, la educación y la salud públicas, el trabajo digno, el desarrollo productivo, el federalismo y los derechos humanos.

Esa propuesta requiere una visión desarrollista de la economía: impulsar de manera sistémica las fuerzas productivas, agregar valor, promover industrias competitivas y multiplicar el empleo formal. El salario digno no es solamente un ingreso familiar: sostiene el consumo, dinamiza el mercado interno y amplía la base tributaria. Producción, trabajo, demanda e inversión pueden alimentar un círculo virtuoso, abierto a intercambios comerciales con todos los países, desde relaciones de respeto e igualdad y sin resignar el interés nacional.

El Estado debe intervenir activamente allí donde el mercado no llega o no garantiza el acceso equitativo a bienes y servicios esenciales. Por eso, la salud, la educación y la obra pública son responsabilidades necesarias e insustituibles del Estado en una democracia social. No son concesiones graciosas del gobernante ni partidas prescindibles en una planilla de cálculo: constituyen instrumentos para igualar oportunidades, integrar el territorio y hacer efectivos los derechos. El ser humano debe ser el centro y el fin de la acción pública; la justicia social, un valor y una práctica permanente, no una consigna de ocasión.

Esta convicción se inscribe en una tradición humanista que encuentro afín a los llamados del papa León XIV a poner la dignidad de las personas en el centro de la vida social. Rechazo enfáticamente la idea —presente en ciertas corrientes de pensamiento económico y tecnológico— de que la democracia, los derechos sociales y la deliberación pública sean obstáculos para la eficiencia. Una economía puede crecer sin distribuir sus frutos, y una administración puede exhibir cifras ordenadas mientras abandona a quienes más necesitan protección. Mi posición es antagónica a cualquier economicismo que reduzca a las personas a costos, consumidores o variables de ajuste. La eficiencia que merece defenderse es la que sirve al desarrollo con libertad, solidaridad y justicia social.

Mi proyecto de país se asienta también en prácticas solidarias y en el respeto irrestricto por las diversidades sexuales, religiosas, culturales, étnicas y políticas. Nadie debe ser discriminado por su identidad, por sus creencias, por sus ideas o por la manera en que elige vivir y amar. Soy un convencido y feligrés defensor de la progresividad de los derechos humanos y de la prohibición de retrocesos injustificados: las conquistas democráticas y sociales no son favores revocables por mayorías circunstanciales. Una sociedad no progresa únicamente cuando crecen sus indicadores económicos, sino cuando ensancha las libertades, protege a las minorías y hace de la dignidad humana una experiencia cotidiana. De poco y nada sirve exhibir cifras de prosperidad si, detrás de ellas, se empequeñece la condición humana.

También propongo convocar a organizaciones de la sociedad civil, laicas y religiosas, sin discriminarlas por su afinidad o distancia respecto del gobierno de turno, para que tengan una intervención institucional relevante en la distribución, administración y fiscalización de los programas sociales. Su cercanía con las comunidades puede contribuir a una asistencia más justa y eficaz, siempre mediante reglas públicas, criterios objetivos, auditorías rigurosas y control estatal indelegable. Ninguna ayuda social debe convertirse en instrumento de clientelismo o disciplinamiento político.

Debemos desterrar para siempre el clientelismo político y la utilización subalterna del aparato estatal en beneficio propio, de facciones partidarias o de los grupos circunstancialmente gobernantes. Es indispensable terminar con la perniciosa confusión entre Estado y gobierno: los bienes, fondos y recursos públicos pertenecen al Estado y están destinados al servicio de toda la comunidad, jamás al gobierno de turno ni a sus funcionarios, que son sus administradores transitorios. Gobernar no confiere derechos de propiedad sobre el Estado: impone el deber republicano de administrarlo con honestidad, austeridad, transparencia y absoluta sujeción a la ley.

La misma exigencia republicana alcanza al servicio de justicia. Es indispensable profundizar su independencia frente al Poder Ejecutivo y fortalecer los concursos, la transparencia y los controles sobre los nombramientos. Propongo debatir una reforma que otorgue mayor protagonismo al Consejo de la Magistratura y garantice a la primera minoría un papel decisivo en su conducción, así como en los organismos de control, con integración plural, reglas constitucionales y resguardos contra cualquier captura partidaria. El equilibrio de poderes debe ser una realidad verificable, no una fórmula ceremonial.

Una convergencia así no puede limitarse al reparto de candidaturas. Necesita un programa serio y una autocrítica profunda, sincera y pronta. La ciudadanía de a pie está harta de los privilegios, de los hechos de corrupción y de la distancia entre muchos dirigentes y los problemas cotidianos de la gente. A cuarenta y tres años de la recuperación democrática, las deudas de la política nos interpelan a todos. No recuperaremos la confianza atribuyendo cada fracaso a nuestros adversarios, en clave de otrocrítica en lugar de una sana y honesta autocrítica.

Por eso, un eventual frente nacional y popular debe asumir un pacto ético y republicano auténtico, público y exigible: austeridad en el ejercicio del poder, transparencia en las contrataciones, controles independientes, rendición de cuentas y fin de los privilegios injustificados. La corrupción y la apropiación ilícita de fondos públicos deben investigarse y sancionarse con las garantías de la ley, sin encubrimientos para los propios ni condenas anticipadas para los ajenos.

La ejemplaridad no se declama: se acredita en la conducta diaria de los funcionarios y en instituciones que controlen incluso a quienes gobiernan. La austeridad republicana no significa abandonar derechos esenciales; significa cuidar los recursos de todos y desterrar el despilfarro, la opacidad y los beneficios indebidos. Ningún proyecto renovador será creíble si reproduce los vicios que dice combatir.

La defensa de la patria, de la democracia, de la soberanía nacional, de los derechos humanos y de la dignidad los ciudadanos y ciudadanas debe estar por encima de las estructuras partidarias, en especial de las del campo nacional y popular, de las conveniencias electorales y de las ambiciones personales o de facción.

Moisés Lebensohn nos legó una máxima que interpela a quienes abrazamos el ideario radical: “Doctrina para que nos entiendan y conducta para que nos crean”. No alcanza con invocar a Alem, Yrigoyen, Illia, Lebensohn o Alfonsín en discursos y homenajes si, a la hora de decidir, sus enseñanzas se subordinan a las conveniencias del poder. La doctrina sin conducta se vuelve retórica vacía; la conducta sin principios, mero oportunismo. El radicalismo que reivindico no es una etiqueta electoral ni la nostalgia de glorias pasadas: es una concepción ética, republicana, socialdemócrata y humanista de la política. Exige hacer lo que se predica y sostener, incluso en la adversidad, aquello en lo que se cree.

Esa definición obliga, en primer lugar, a quienes compartimos una misma tradición política. Las elecciones de 2027 serán una ocasión para confrontar democráticamente proyectos de país; una alternativa creíble exige algo más que rechazo: un programa realizable, una ética compartida y conductas que honren ambas cosas.

La patria no es propiedad de ningún partido, la democracia no pertenece a ninguna conducción y la dignidad humana no admite negociaciones. Que se rompa, pero que no se doble.

Distintos, pero parecidos. Sin renunciar a nuestras identidades, unidos por principios, valores y un proyecto de país compartido.

(*) Abogado, docente universitario y militante de UCR Activa en Radicalismo Auténtico (RA).