Se viven situaciones límites al interior de las instituciones educativas y en verdad no siempre existe claridad, en que les pasa a los docentes más allá de la insatisfacción del salario, hablemos de la salud mental y emocional de los educadores, en un contexto de crisis sin horizonte valido y menos aun esperanzador. Resulta tan real, aquello que sostiene Byung Chul Han(*), que una sociedad está bien cuando se rige conforme un sentido o concepto de justicia que tienden al respeto por uno mismo, en tanto observamos que los actos de los educadores, no son apreciados, valorados, reconocidos, a pesar que toda sociedad debe mostrar el respeto por el otro en general y por el docente en particular, cosa, que hace tiempo no se aprecia y se desmerecen los derechos de los formadores de niños, jóvenes y adultos. Nadie está prestando atención ni hablando con la misma urgencia de la salud mental docente. Y debemos decirlos, sin que nadie se sienta atacado, que sin docentes emocionalmente sostenidos, no hay formación de los educandos, y afirmaremos que nadie está hablando con la misma urgencia de la salud mental docente. Digamos que sin docentes emocionalmente sostenidos, no hay actividad escolar ni reforma educativa que sobreviva.

No hace bien a los docentes – docentes, ver, sentir que quienes planean y deciden en educación, no son precisamente educadores, por el contrario; carecen de la formación psico/pedagógica conveniente, del ejercicio en diversos niveles del Sistema y procuran que el educador, asuma perfiles técnicos vacíos de teoría pedagógica. Para eso las Universidades prepararon y dieron competencias a los Profesores en Ciencias de la Educación, para planear, organizar y dirigir los diversos grados de gestión del Sistema Educativo.

Es bueno recordar y para quien no lo sabe hacer conocer que un educador, se levanta diariamente entre las 5 y 6 de la mañana, que muchos de ellos, viajan entre una y tres horas, dictan entre cinco y seis horas de clases, atienden conflictos, son un poco padres y madres de muchos de sus discípulos, ponen la oreja y escuchan historias de violencia familiar, para mas luego corregir tareas de madrugada y cumplir con llenar plataformas administrativas los fines de semana y a muchos de ellos, los vemos en el acceso norte de Parana, a eso de las 17 hs, con carteles que dicen Bovril, Cerrito, Alcaráz, La Paz, para retornar a dedo a sus hogares.

Conozco el caso de un docente al que un médico le dijo lo que tienes es agotamiento crónico, a lo que la docente respondió lo que responden muchos: “No puedo parar” y digamos en estos tiempos acelerados de campañas electorales, ningún docente aparece como testimonio, de su sacrificio, en los spots de campaña, pero eso sí, todos hablan de educación y no tienen la AUTORIDAD PROFESIONAL ni MORAL, para teorizar al respecto. Siempre he dicho “zapateros a tus zapatos”, cabe sin lugar a dudas en estos tiempos.

Y no sería justo, no decir, que en plena carrera electoral, como ya se está previendo para el 2027, y estamos escuchando promesas sobre entrega de tablet, infraestructura, meritocracia y modernización, nadie dice cómo van a dignificar al docente en su labor, quien con autoridad pedagógica los va a escuchar. Hay un silencio ensordecedor: nadie está hablando con la misma urgencia de la salud mental docente, de las problemáticas emocionales de ellos Y debo afirmar que sin docentes emocionalmente sostenidos, no hay reforma educativa que sobreviva. Como educador, no renunciare a dejar de poner en evidencia la defensa de mis pares, ni callar las causas de la crisis de un sistema que otrora fue modelo.

Según la UNESCO, el mundo necesitará 44 millones de docentes adicionales al 2030 para garantizar la educación universal. Pero el problema no es solo reclutar: es retener. La propia UNESCO advierte que el abandono está asociado a sobrecarga, agotamiento e inestabilidad laboral. La OCDE lo confirma: alrededor del 6,5 % de docentes deja la profesión cada año. No se van por falta de vocación; se van por desgaste

Desde la educación emocional sabemos que enseñar no es solo transmitir contenidos. Es gestionar emociones propias y ajenas durante seis o siete horas diarias. Es contener ansiedad, frustración y violencia. Es sostener vínculos en contextos sociales cada vez más complejos. Cuando esa tarea se realiza sin herramientas suficientes de regulación emocional, sin redes de apoyo institucional y con cargas administrativas desproporcionadas, el resultado es predecible: burnout. Un estado de agotamiento físico, emocional y mental que afecta a los profesores como consecuencia del estrés laboral crónico en el ámbito educativo. Por tanto, no es fragilidad individual. Es consecuencia de un sistema que exige resiliencia infinita sin ofrecer condiciones estructurales de cuidado.

La pregunta que este proceso electoral debería responder es incómoda pero urgente: ¿qué candidato está dispuesto a priorizar condiciones estructurales de bienestar docente como política pública?

Hablar de salud mental docente no es romantizar la profesión. Es reconocer que el sistema educativo depende de personas, no de plataformas. La propia UNESCO lo ha señalado: el profesorado construye vínculos humanos que ninguna tecnología puede reemplazar. No obstante el educador esta enfrentando el algoritmo y viendo como personalizar en tiempos de inteligencia artificial, desde los primeros cuestionamientos sobre su uso hasta si integración en lo cotidiano, se las tiene que ver con retos éticos, reflexión critica y estratégica en el futuro de su quehacer pedagógico.

(*) Byung Chul Han:” Sin respeto. Una crisis social” Paidós-Octubre 2026. CABA

(*) Docente, investigador en Educación - Ex Rector de la Escuela de Nivel Medio y Superior del Centenario de Paraná.- Ex catedrático de varias universidades.