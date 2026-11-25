Hace unos días retiré dinero de un cajero automático y recibí billetes de 10.000 pesos recién impresos, con numeración correlativa. Si el Gobierno anunció que no se imprimirían más pesos, ¿esos billetes son dinero nuevo o reemplazan a otros deteriorados o de menor denominación?

La emisión cero era el eje del programa económico y tenía un fundamento teórico explícito. Para el presidente Javier Milei, la inflación “es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”, originada en “un exceso de oferta de dinero”, y de ese diagnóstico se desprende una regla según la cual, sin emisión, no hay inflación y, por lo tanto, si hay inflación, hubo emisión.

Lo que se prometió

El 10 de diciembre de 2023, en su discurso de asunción, Milei anunció el objetivo: poner “fin a la emisión de dinero, y con ello, a la única causa de la inflación”; seis meses después, el 28 de junio de 2024, en conferencia de prensa, Caputo describió el rumbo: una economía “con déficit cero y emisión cero”, y Bausili, a su lado, definió la misión del Banco Central: “su principal objetivo, eliminar la inflación”. En julio, el ministro fue terminante: “No se van a imprimir más pesos en la Argentina, ya por ninguna vía”, y el 13 de julio el Presidente afirmó en LN+ que, de ahí en adelante, “la base monetaria en Argentina no crece más”.

Un año más tarde, el 8 de agosto de 2025, Milei insistió en cadena nacional en que “emitir dinero no crea riquezas, sino que las destruye”.

Cómo se mide la emisión

Un billete nuevo no prueba, por sí solo, que haya más dinero: el Banco Central reimprime billetes para reponer los deteriorados, que luego destruye, y canjea los de baja denominación por otros de mayor valor, operaciones que no alteran la cantidad total de dinero. Para saber si hubo emisión, entonces, hay que mirar los agregados monetarios que el propio Banco Central publica todos los días.

El primero es la circulación monetaria, que comprende todos los billetes y monedas que el Banco Central puso en circulación, tanto los que están en poder del público, es decir, de las personas y las empresas, como lo que el Banco Central llama “efectivo en pesos en poder de las entidades financieras”: los billetes y monedas que están dentro de los bancos, en sus tesoros, en las cajas de atención al público y en los cajeros automáticos.

El segundo es la base monetaria y suma dos cosas: esos mismos billetes y monedas, más los pesos que los bancos tienen depositados en el Banco Central, ya que, así como una persona guarda su dinero en un banco, los bancos guardan el suyo en el Banco Central, y lo usan para pagarse entre ellos y, sobre todo, para cumplir con el encaje: la parte de los depósitos de sus clientes que el Banco Central les obliga a mantener inmovilizada, para que tengan con qué responder cuando los clientes retiran su dinero y para limitar cuánto pueden prestar.

Si la base monetaria crece, el Banco Central puso más pesos de los que retiró, y esa diferencia es la emisión. Se trata, además, de la variable que el Presidente nombró el 13 de julio de 2024, cuando aseguró que “no crece más”.

Lo que muestran los números

En diciembre de 2023, mes de la asunción, la circulación monetaria promedió 6,8 billones de pesos y en octubre de 2026 llegó a 28,8 billones, con un aumento de 322%; es decir que por cada peso en billetes y monedas que circulaba al inicio de la gestión, hoy circulan más de cuatro.

La base monetaria, la variable que según el Presidente “no crece más”, pasó en el mismo período de 9,2 a 46,6 billones de pesos, con un aumento de 406%, de modo que por cada peso de base monetaria que había al inicio de la gestión, hoy hay cinco.

El resultado es el mismo si se mide desde el 13 de julio de 2024, cuando el Presidente aseguró que la base monetaria “no crece más”: entre julio de 2024 y octubre de 2026, la base monetaria creció 117% y la circulación monetaria, 114%, mientras los precios subieron 93,5%.

Si hay inflación, hubo emisión

La lógica oficial, que Milei resumió en su asunción al presentar la emisión como “la única causa de la inflación”, conduce a una conclusión inevitable: si hay inflación, es porque hubo emisión. Y hubo inflación, pues según el índice de precios al consumidor del INDEC, los precios aumentaron 262% desde que asumió el Gobierno, y en los últimos doce meses subieron 33,1%, algo más que en todo 2025. Con la teoría del Presidente, ese dato debería bastarle al Gobierno para reconocer la emisión, aunque no hace falta deducirla de los precios, porque las estadísticas del Banco Central la registran directamente.

Podría objetarse que la emisión fue consecuencia de la inflación: si los precios suben, las personas y las empresas necesitan más pesos para hacer las mismas compras. Pero el Presidente sostiene lo contrario: primero aumenta la cantidad de pesos vía emisión y después suben los precios, ya que “la relación causal sigue siendo desde la cantidad de dinero hacia los precios”, como escribió el 9 de agosto de 2025, de modo que, según su propia teoría, los precios subieron porque antes hubo emisión.

Desde diciembre de 2023, los precios subieron 262%, mientras que la circulación monetaria aumentó 322% y la base monetaria, 406%, cifras que, leídas con la teoría del Presidente, lo dejan en el lugar que él reservaba para sus antecesores.

El 14 de abril de este año, Milei prometió “sacar todos los pesos de la calle hasta que la tasa de inflación se desplome”, pero los datos posteriores muestran lo contrario, ya que entre abril y octubre la circulación monetaria, que son precisamente los pesos que están en la calle, no bajó, sino que aumentó 14,1%, mientras los precios subieron 12,5%.

Del “no se imprimen más pesos” al “no hay excedente”

Frente a estos números, el Gobierno no negó que la base monetaria haya crecido, sino que cambió la explicación: el 29 de abril de 2026, en la Expo EFI, Bausili reconoció que “la base monetaria creció”, por la eliminación de los pasivos remunerados y la compra de reservas, y lo justificó por la mayor demanda de pesos: “hoy es totalmente natural priorizar el abastecimiento de ese aumento de la demanda de dinero”; es decir que el Banco Central entrega los pesos que la gente quiere conservar, y lo hace comprando dólares, lo que también es emisión. Y el 30 de octubre, en la Bolsa de Comercio de Córdoba, agregó: “No hay excedente de pesos en lo que tiene la gente”.

¿Es aceptable esa explicación? Hay dos razones para dudarlo: la primera es que no fue lo que se prometió, ya que en julio de 2024 el Gobierno no anunció que emitiría los pesos que la gente pidiera, sino que no emitiría, y lo hizo sin distinguir motivos: no se imprimirían más pesos “por ninguna vía” y la base monetaria “no crece más”, frases que no dejaban lugar para la excepción que hoy se invoca.

La segunda surge de la propia teoría oficial, pues si, como sostiene el Presidente, la inflación es consecuencia de un exceso de dinero, y no hay pesos de más, la inflación debería seguir bajando, pero en 2026 hizo lo contrario: la inflación de los últimos doce meses pasó de 31,5% en diciembre de 2025 a 33,1% en octubre de 2026.

En la comunicación política, a este procedimiento se lo llama relato: cuando los números dejan de respaldar lo que se prometió, no se cambia la conclusión, se cambian las razones que la sostenían, tal como lo señalé en una columna publicada en El Entre Ríos el 24 de agosto de este año, a propósito de la meta de inflación: “no cambió el dato, cambió el índice y también cambió el mes de referencia”.

Con la emisión ocurrió lo mismo, y las explicaciones oficiales llegaron a contradecirse entre sí: el 5 de julio de 2024, Caputo escribió en X “que suba la base monetaria es precisamente lo que queremos que pase”, y ocho días después el Presidente afirmó lo opuesto, que “la base monetaria en Argentina no crece más”. Como la base siguió creciendo, la explicación volvió a cambiar, y el 30 de octubre de este año Bausili sostuvo que no hay pesos de más, con lo cual ya no se niega que haya más pesos, sino que se sostiene que la gente los pide. Primero, que la base subiera era el objetivo; después, que ya no subiría; por último, que los pesos que se sumaron no sobran: tres explicaciones para un mismo hecho, una base monetaria que creció 406%, y ninguna coincide con lo que se había prometido: emisión cero.

¿Y ahora, cuál se abandona: la promesa o la teoría?

No es posible saber si los billetes que entregó aquel cajero reponían otros gastados, pero sí que, entre los que hoy circulan, una parte es dinero que no existía cuando asumió el actual Gobierno: desde entonces, la circulación monetaria se multiplicó por más de cuatro y la base monetaria, por cinco, de modo que la variable que “no crece más” creció 406%. Y cuando el Presidente afirmó en cadena nacional, el 8 de agosto de 2025, que “emitir dinero no crea riquezas, sino que las destruye”, la circulación monetaria ya era 3,5 veces la que había recibido; es decir que describía como dañino lo que su propio gobierno estaba haciendo.

Se dirá que todos los gobiernos emitieron, y es cierto, aunque resulta curioso que el oficialismo, que hizo de la emisión de sus antecesores la explicación de la inflación heredada, necesite ahora ese mismo argumento para relativizar la suya.

Los números dejan al Presidente ante una disyuntiva que su propia teoría vuelve inevitable: a) admitir que hubo emisión y, con ello, que la emisión cero no se cumplió; o b) negar que la hubo y, en ese caso, aceptar que la inflación tiene otras causas además de la cantidad de dinero, algo que su propia teoría descarta.

Cualquiera de las dos respuestas obliga a revisar una parte del discurso oficial: la promesa o la teoría que la sostenía, porque lo que los datos no permiten es conservar ambas.

Fuentes

Datos oficiales

Base monetaria y circulación monetaria: BCRA, series monetarias diarias y promedios mensuales, datos al 20/11/2026. https://www.bcra.gob.ar/informe-monetario-diario/

Definición de los agregados monetarios: BCRA, Metodología de las series monetarias. https://www.bcra.gob.ar/archivos/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/Metodologia_Series.pdf

Índice de precios al consumidor: INDEC, nivel general nacional, base diciembre 2016 = 100. https://infra.datos.gob.ar/catalog/sspm/dataset/145/distribution/145.3/download/indice-precios-al-consumidor-nivel-general-base-diciembre-2016-mensual.csv

Inflación de octubre de 2026: INDEC, informe técnico del IPC.

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_11_269335F5BA6B.pdf

Declaraciones citadas, en orden cronológico

Javier Milei, discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa, 10/12/2023: “fin a la emisión de dinero, y con ello, a la única causa de la inflación”. Texto oficial, Cámara de Diputados de la Nación:

https://www3.hcdn.gob.ar/dependencias/secparl/dgral_info_parlamentaria/dip/mensajes-presidenciales/asuncion/Discurso-Milei-101223.pdf

Luis Caputo y Santiago Bausili, conferencia de prensa, 28/6/2024: “con déficit cero y emisión cero” (Caputo); “su principal objetivo, eliminar la inflación” (Bausili). Registro: El Cronista, https://www.cronista.com/economia-politica/caputo-anuncio-que-el-tesoro-absorbera-deuda-del-bcra-la-fase-previa-a-levantar-el-cepo/

Luis Caputo, publicación en X, 5/7/2024: “que suba la base monetaria es precisamente lo que queremos que pase”. Registro: iProfesional,

https://www.iprofesional.com/finanzas/409151-por-que-luis-caputo-acuso-de-deshonestidad-intelectual-a-algunos-economistas

Javier Milei, entrevista en LN+, 13/7/2024: “la base monetaria en Argentina no crece más”.

Registro: El Economista, https://eleconomista.com.ar/economia/una-noticia-tremendamente-contundente-anuncio-hoy-javier-milei-n75582

Luis Caputo, julio de 2024: “No se van a imprimir más pesos en la Argentina, ya por ninguna vía”. Registro: La Nación, https://www.lanacion.com.ar/economia/que-es-la-emision-cero-nid22072024/

Javier Milei, 42.º Congreso Anual del IAEF, 14/5/2025: la inflación “es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”. Texto oficial, Casa Rosada:

https://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/50966-discurso-del-presidente-javier-milei-ante-el-42-congreso-anual-del-instituto-argentino-de-ejecutivos-de-finanzas-iaef

Javier Milei, cadena nacional, 8/8/2025: “emitir dinero no crea riquezas, sino que las destruye”. Transcripción completa: El Cronista, https://www.cronista.com/economia-politica/el-discurso-completo-de-milei-acusaciones-al-congreso-y-defensa-del-rumbo-economico

Javier Milei, publicación en X, 9/8/2025: “La relación causal sigue siendo desde la cantidad de dinero hacia los precios” y la inflación como resultado de “un exceso de oferta de dinero”. Registro: A24, https://www.a24.com/politica/javier-milei-reitero-que-el-aumento-del-dolar-no-impactara-la-inflacion-n1464730

Javier Milei, AmCham Summit, 14/4/2026: “sacar todos los pesos de la calle hasta que la tasa de inflación se desplome”. Registro: Ámbito, https://www.ambito.com/javier-milei-reconocio-el-mal-dato-inflacion-marzo-y-aseguro-hacia-adelante-va-bajar-n6266720

Santiago Bausili, Expo EFI, 29/4/2026: “la base monetaria creció”; “hoy es totalmente natural priorizar el abastecimiento de ese aumento de la demanda de dinero”. Texto oficial, BCRA: https://www.bcra.gob.ar/noticias/discurso-presidente-bcra-expo-efi-2026/

Santiago Bausili, Bolsa de Comercio de Córdoba, 30/10/2026: “No hay excedente de pesos en lo que tiene la gente”. Registro: La Nación, https://www.lanacion.com.ar/economia/el-banco-central-descarto-inyectar-liquidez-adicional-en-el-sistema-para-incentivar-el-consumo-nid30102026/

Columna citada

Roque Guillermo Benedetto, “Milei y el cero coma algo: el índice que eligió para hacer un recital”, El Entre Ríos, 24/8/2026. https://www.elentrerios.com/opinion/milei-y-el-cero-coma-algo-el-ndice-que-eligi-para-hacer-un-recital.htm

Cálculos propios

Elaborados con promedios mensuales del BCRA y con el índice de precios al consumidor del INDEC (base diciembre 2016 = 100).

Circulación monetaria: 6,84 billones de pesos en diciembre de 2023 y 28,85 billones en octubre de 2026 (+322%). En agosto de 2025, 23,8 billones (3,5 veces diciembre de 2023). Entre abril y octubre de 2026, +14,1%. Julio de 2024, 13,48 billones (julio de 2024 a octubre de 2026, +114%).

Base monetaria: 9,21 billones de pesos en diciembre de 2023 y 46,64 billones en octubre de 2026 (+406%). Julio de 2024, 21,50 billones (julio de 2024 a octubre de 2026, +117%).

IPC: 3.533,19 en diciembre de 2023 y 12.785,93 en octubre de 2026 (+262%). Octubre de 2025, 9.603,86 (variación interanual a octubre de 2026, +33,1%). Diciembre de 2024, 7.694,01, y diciembre de 2025, 10.121,37 (inflación de 2025, +31,5%). Abril de 2026, 11.363,09 (entre abril y octubre de 2026, +12,5%). Julio de 2024, 6.607,75 (julio de 2024 a octubre de 2026, +93,5%).