Resulta, como mínimo, una provocación intelectual y moral que la diputada provincial de Juntos por Entre Ríos, Carola Laner, pretenda dar cátedra sobre compromiso laboral y responsabilidad económica, acusando a los docentes entrerrianos de convocar un paro "para extender el fin de semana largo". Semejante nivel de frivolidad discursiva no solo desnuda un profundo desconocimiento de la realidad de las aulas, sino también una desconexión obscena con el bolsillo de quienes sostienen, día a día, la educación pública en nuestra provincia.

Para desarmar el relato de la conveniencia y la "austeridad" que defiende la legisladora, basta con mirar los números fríos de la propia provincia que ella dice que "no tiene más plata"

Un diputado provincial, en diciembre de 2023 percibía $3.928.485. En julio de 2026, esa dieta trepó a $11.385.965,86. Mientras tanto, el salario de un docente, en diciembre de 2023 era de $230.171 y a octubre de 2026, tras el tan celebrado decreto del Ejecutivo, apenas alcanza un piso garantizado de $1.000.000.

Hagamos un ejercicio matemático sencillo, de esos que se enseñan en cualquier escuela primaria entrerriana. Entre diciembre de 2023 y mediados de 2026, mientras el salario docente subió $769.829, la dieta de un diputado provincial aumentó $7.457.480,86. Es decir, solo el aumento que recibieron los legisladores en este período equivale a más de siete salarios docentes enteros. Hoy, un diputado gana más de 11 veces lo que percibe un maestro.

Pero la estafa salarial no termina allí: en el último año, los docentes apenas recibieron un 14,7% de aumento frente a una inflación que supera el 30%, consolidando una pérdida brutal del poder adquisitivo. Como si fuera poco, el Ejecutivo insiste en liquidar sumas fijas y adicionales en negro, una práctica abiertamente inconstitucional que achata la pirámide salarial, desfinancia la obra social y destruye las futuras jubilaciones. Como legisladora, la diputada Laner debería ser garante del respeto a la Constitución provincial y nacional, no defensora de quienes la violan sistemáticamente por decreto. Cuando afirma con total soltura que "el Gobierno ofreció lo que las cuentas de la provincia permiten", cabe preguntarse qué contabilidad creativa permite que las cuentas provinciales alcancen holgadamente para sostener dietas superiores a los once millones de pesos, pero se declaren en quiebra a la hora de cumplir la ley y dignificar el trabajo educativo.

La disparidad se vuelve aún más escandalosa cuando comparamos el trabajo real que hay detrás de cada uno de esos recibos de sueldo. La diputada parece creer que el trabajo docente empieza cuando toca el timbre de entrada y termina cuando suena el de salida, y que dos días de paro son una especie de "miniturismo" sindical.

Cualquiera que haya pisado una escuela sabe que la jornada del docente no termina en el aula. A las horas frente a curso —donde un solo trabajador contiene, enseña, media en conflictos y atiende las urgencias sociales de treinta o cuarenta chicos a la vez— se le suma una montaña invisible de tareas extra aúlicas no remuneradas: planificaciones, corrección de exámenes y trabajos prácticos los fines de semana, carga de notas en sistemas burocráticos, capacitaciones obligatorias pagadas de su propio bolsillo, reuniones con familias y la compra de materiales básicos con su propio sueldo porque el Estado no los provee. Todo eso, bajo la presión de un cierre de ciclo lectivo que, lejos de ser una "excusa" para faltar, es el momento de mayor sobrecarga laboral del año. Además, cada docente que adhiere a una medida de fuerza sabe perfectamente que sufrirá descuentos arbitrarios en un sueldo que ya está por debajo de la línea de pobreza. Nadie pierde dinero de su propio bolsillo por "ganas de pasear"; se hace paro cuando el hartazgo y la asfixia económica superan cualquier miedo a la represalia.

En contraste, ¿cuál es la exigencia diaria de una banca legislativa? Sesiones ordinarias espaciadas, trabajo en comisiones con agendas flexibles, recesos parlamentarios prolongados y una estructura de asesores y gastos cubiertos por el erario público que blinda a los legisladores de cualquier vaivén inflacionario o problema doméstico. Hablar de "sacrificio" y cuestionar el bolsillo de los trabajadores desde la comodidad de una dieta de once millones de pesos no es hacer política: es ejercer el cinismo.

La diputada Laner dice preocuparse por los alumnos y las familias que "tienen que reorganizarse". Si realmente le preocupan las familias entrerrianas, debería empezar por hacerse cargo de su propio historial legislativo, porque esta misma diputada es una de las que levantó la mano para aprobar la creación de la OSER, con la infinidad de complicaciones, recortes y trabas prestacionales que hoy padecen los afiliados estatales. Es también parte del bloque que convalidó la reforma de la Caja de Jubilaciones, consumando un verdadero atropello a los derechos adquiridos de los trabajadores pasivos que menos ganan. Y es quien guarda un conveniente silencio frente al escándalo de los comedores escolares y el desembarco de Tecnofood, donde la precarización alimentaria de nuestros gurises convive con un contrato millonario que —siendo muy ingenuos— resulta, cuanto menos, poco claro.

La escuela pública no es una guardería para que las familias "organicen sus rutinas", ni los docentes son empleados descartables a los que se les puede imponer un miserable 4% por decreto mientras se los estigmatiza en los medios. La educación pública es el pilar de la movilidad social y el único refugio de igualdad que le queda a nuestra sociedad. Defenderla exige respeto, inversión real y, sobre todo, un poco de pudor por parte de quienes levantan la mano en la Legislatura para convalidar el ajuste sobre los que enseñan, mientras protegen sus propios privilegios.

Pero lo más grave es que sus declaraciones no son un exabrupto aislado, sino parte de un guion coordinado. La semana pasada fue la vocal del Consejo General de Educación, Carla Duré; esta semana le tocó el turno a la diputada Laner. En el esquema de comunicación del gobierno de Rogelio Frigerio, los funcionarios y legisladores parecen funcionar como fusibles descartables: los envían al frente para instalar relatos falsos, estigmatizar el reclamo salarial y alimentar titulares sensacionalistas.

Todo este operativo cuenta con un engranaje fundamental: el reparto millonario de la pauta oficial en toda la provincia. ¿O acaso alguien cree que es pura casualidad que distintos medios entrerrianos reproduzcan exactamente las mismas palabras y enfoques al unísono? Lejos del periodismo independiente, lo que vemos es la difusión masiva de una gacetilla preformada desde la maquinaria de prensa oficialista para disciplinar a los trabajadores y ocultar el ajuste en las escuelas.

(*) Docente