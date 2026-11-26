El dólar sigue en ascenso y ayer cotizó a 1630 pesos. El riesgo país también aumenta: superó los 1100 puntos. El Gobierno se enreda en una discusión artificial sobre si se ingresó en una recesión técnica o no. El debate sólo logra enfatizar que la economía cayó dos trimestres seguidos. Entre tanta adversidad, es lógico que Javier Milei y su equipo estén atentos al funcionamiento que hoy tendrá el Congreso. Esperan que desde allí llegue la noticia de algún éxito. Una bocanada de oxígeno para el “experto en crecimiento con o sin dinero”.

El año se encamina hacia su fin y la agenda parlamentaria se satura. Los senadores deben tratar la derogación de las PASO y la ley que regula el juego on line. En la Casa Rosada creen que la primera está asegurada. ¿Estará? La ley del juego recibió un impulso extraordinario de la Iglesia católica. Desde la controversia por la despenalización del aborto no se veía un compromiso tan intenso de la jerarquía eclesiástica con un objetivo institucional. Se sumó también la comunidad judía, en este caso movilizada por el rabino Eliahu Hamra, de la AMIA. Una frustración para varios senadores que estaban con las manos juntas. No en señal de oración, sino con las palmas hacia arriba.

En la Cámara de Diputados el orden del día es también muy relevante. Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y Ley de Presupuesto. La negociación de esta última está coordinada con la discusión sobre las PASO. Una mano lava la otra. ¿Hay que esperar algún resbalón de último momento? En las fisuras de un oficialismo muy desarticulado se filtran las picardías opositoras. En La Libertad Avanza atribuyen a Sergio Massa gestiones para que se caiga algún artículo, para que fracase alguna ley. “Él conoce la Cámara de memoria, identifica a los actores, se sabe todos los trucos”, explica un asesor parlamentario. Hazte fama.

En realidad, no hace falta un Massa para que los libertarios caigan en alguna trampa. Alcanza con sus propias enemistades internas. Allí habría que buscar la razón por la cual el tratamiento de la Ley de Defensa de la Soberanía tal vez vuelva a postergarse. Es el proyecto que impulsa el “Mago del Kremlin”, Santiago Caputo. El poderoso asesor está indignado porque la semana pasada se frustró su iniciativa. Fue porque dos sectores del Pro no pudieron ponerse de acuerdo en la designación del representante para el Consejo de la Magistratura. Cristian Ritondo quiere a su diputada favorita, Florencia De Sensi. Su compañera de partido, la santafesina Gisela Scaglia, preside la bancada de Provincias Unidas y responde a Mauricio Macri. Ella impulsa como consejera al cordobés Juan Brugge. Esta opción unifica a Macri con los gobernadores Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora. La controversia hizo caer el quorum, quedando en el tintero la “Ley Malvinas”, también llamada “Ley Mago”. Pero, “con esa lógica peculiar que da el odio”, Caputo cree que su infortunio fue planificado por Martín Menem, el presidente de la Cámara. Es probable que hoy esa norma no aparezca en el orden del día. Los motivos de superficie tienen que ver con la típica impulsividad de Caputo. Hay diputados y diputadas que se dirigieron a Menem para quejarse de que desde las oficinas del consultor habían recibido presiones y amenazas, algunas muy agresivas, por negarse a sentarse en sus bancas. Esas denuncias hacen juego con la furia que destilaba la cuenta de X del “Mago” tratando de “imbéciles que ponen palos en la rueda” a los que le impiden alcanzar sus objetivos.

Hay otra razón para esa dificultad. Un capítulo importantísimo del proyecto “Mago” está dedicado a crear un Consejo de Seguridad Nacional integrado por funcionarios que, en su mayoría, obedecen a él, sin poner palos en su rueda. Ese artefacto, por el cual el asesor, siempre en nombre de la soberanía, tomaría el control de nervios cruciales del gabinete del Presidente, tiene una peculiaridad contraproducente. Concentra mucho poder en la SIDE. Alguien le habría hecho notar a Menem y a Sebastián Pareja, rival de Caputo y presidente de la bicameral que controla los organismos de Inteligencia, lo siguiente: “¿Ustedes están seguros de poner en manos de su enemigo semejante monto de poder para que después los espíe a ustedes?”. La ley comenzó a arrastrar los pies.

Inversiones extranjeras

Ese Consejo de Seguridad ideado por Caputo tendría otra facultad discutible: la de controlar y aprobar las inversiones que tengan detrás a alguna empresa ligada a un Estado extranjero. El primer reflejo ha sido pensar que se trata de entorpecer los negocios chinos en el país. Pero esa nueva barrera a la inversión afectaría también a compañías de otra nacionalidad. Petrobras pertenece al Estado brasileño. El Ente Nazionale de Idrocarburi, al que YPF recurrió para asociarlo en la construcción de un gran gasoducto, es una firma estatal italiana. La gran siderúrgica y minera Posco, está relacionada con el Estado de Corea del Sur. Una duda elemental: ¿un aporte parecido al cheque de Scott Bessent para rescatar del abismo al programa económico oficial debería pasar por el control del aparato burocrático inventado por el “Mago”? El interrogante principal no se refiere sólo a la conveniencia de que el iracundo Caputo intervenga, desde su despacho de mero asesor de marketing, en los proyectos de corporaciones del exterior. Una pregunta más importante es si el anarcocapitalista Milei quiere poner ese instrumento intervencionista en manos de gobiernos estatistas que podrían establecerse en el futuro. Dilemas de la defensa de la soberanía en un grupo político que, en su momento, pretendió que la Argentina adopte una moneda emitida por una potencia foránea.

La discusión de este proyecto es otra señal de la fragmentación del oficialismo. Un mal que ahora está afectando, en su seno, a cada grupo. En el PAMI se desató una guerra de caputistas contra caputistas, que terminó expulsando a la conducción de Esteban Leguizamo y Carlos Zamparolo. Una lucha eterna que tuvo su primera batalla con la salida del ritondista Guido Giana.

Otra fractura interna es la que enemista a Caputo con quien fuera su empresario modelo, Leonardo Scaturicce. Este hombre de negocios, que abrió para el “Mago” algunas puertas importantes en los Estados Unidos, compró empresas como OCA o Flybondi, que terminaron de derrumbarse bajo su comando. Lo hizo a través de su grupo COC Global Enterprise. La información que circula en el sector logístico y en el aeronáutico es que Scaturicce esperaba unos fondos prometidos por Caputo que jamás llegaron. Habladurías. Lo más simpático es que Scaturicce cambió de rubro. Se desentendió de sus flamantes adquisiciones, sobre todo de Flybondi, para ingresar en el fascinante mundo del fútbol. Comenzó patrocinando a Gimnasia y Esgrima La Plata a través de OCA y Flybondi. El acercamiento con “el Lobo” lo habría facilitado Francisco Majdalani, hijo de Silvia, la controvertida vicejefa de la AFI de Macri. Todos vecinos de Miami. Con el infortunio de esas dos empresas Gimnasia tuvo que renegociar los contratos. Con un Majdalani en el medio, ¿algo podía salir mal?

Scaturicce, igual, insiste. COC Global se encarga ahora de organizar el amistoso entre River Plate y el Inter de Miami. Un partido que devolverá a Lionel Messi al Monumental. Leo llegó a Leo a través de su compañero y amigo Rodrigo De Paul. Y a De Paul empezó a tratarlo aproximándose al simpatiquísimo Alejandro “el Turco” Callián, mano derecha e izquierda del futbolista. El “Turco” fue clave en la organización del partido que se jugará el 19 de enero. Alta traición, porque es un fanático de Boca, donde realiza tareas indeterminadas para Román Riquelme. Mejor no preguntar. Callián desplegó sus habilidades en la importación de motos, emprendimiento que lo llevó a estar a la sombra durante un semestre. Sus amigos interpretan que se fascinó con Scaturicce cuando le dijeron que el empresario tenía una influencia decisiva en la Aduana.

Es por cuestiones de la Aduana que el “Mago” rompió con otro de sus amigos: su cerebro político, Manuel “Manu” Vidal. En el divorcio con Scaturicce, Vidal quedó del lado del empresario. Fue clave para que Scatturice llegue a River. Si “Leo” y el “Mago” se distanciaron por fondos que había que poner, el “Mago” y “Manu” chocaron por fondos que había que sacar. Distintas formas de contabilizar recaudaciones. Suele pasar.

A propósito de estas prácticas, varios allegados al gobierno porteño afirman que alguien del entorno de Jorge Macri atesora registros de las cámaras de seguridad del tramo de la avenida Córdoba que corre entre Cerrito y Uruguay. En esas filmaciones aparecerían algunos peregrinos de lo que denominan el “Camino de Santiago”. Algunos llevan bolsos, otros un pendrive. La hagiografía de la reconquista española atribuye a Santiago liderar desde el más allá la lucha contra los moros. En este caso, los moros tendrían también su sede en ese barrio: Talcahuano al 800. La llaman “Granada”. Una pista sobre los videos: la codiciosa Majdalani, cercana a Scaturicce, tiene una influencia importante en el equipo de Jorge Macri.

El freno de la Corte

La lucha interna constituye un gran límite al poder de Milei. No es el único. La Corte Suprema de Justicia también demostró ser un freno. No sólo por la objeción de un capítulo, relacionado con las tarifas de las prepagas, del sacrosanto DNU 70, cuyo tratamiento está frenado en Diputados. Ya fue rechazado por los senadores. La Corte también desbarató, por vía indirecta, la que parecía una influencia inapelable del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Lo hizo reordenando las causas en las que se investigan los negocios de la AFA.

Los máximos jueces resolvieron quitar la causa por presunto lavado de dinero de las manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, para devolverla a Daniel Rafecas, que fue hasta ahora el magistrado que más empeño puso en averiguar la verdad. Ese expediente aflige sobre todo al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Se refiere a la fortuna incalculable que acumuló en Villa Rosa su modestísimo colaborador Luciano Pantano, y la mamá de este, Ana Conte.

Es posible que la pesquisa más inquietante para los directivos de la AFA esté en otro tribunal del fuero nacional. La controla la jueza en lo criminal Paula Petazzi y se refiere a los negocios que hicieron Claudio “Chiqui” Tapia, Toviggino y Víctor Blanco a través de intermediarios como Javier Faroni. Se trata de contratos que antes habían sido asignados a Guillermo Toffoni, que es el denunciante. La presencia de Faroni tiene radiactividad política: habría sido el hombre destacado por Sergio Massa ante Tapia y Toviggino para celebrar convenios que suponían un “costo” del 30% de lo recaudado por la AFA. Una curiosidad: en el manejo de esas montañas de dinero habría intervenido también “el Turco” Callián. Se habría encargado de contactar a algunas “cuevas” financieras. Otra vez hay que citar a “La Cautiva”: “Todo tiene que ver con todo”.

A propósito de Cristina Kirchner, Massa parece estar inquieto por su peripecia judicial. Con gran discreción participó del brindis por la asunción como consejeros de la Magistratura de Diego Molea y Santiago Viola. Allí se lo vio dialogando con José Michillini, que integra el Tribunal Oral Nº5, que trata el caso Los Sauces/Hotesur. Es natural la curiosidad de Massa por estos temas. Puede ser crucial el timing. Por ejemplo: la fiscal Fabiana De León está convencida de que leerá su alegato en el caso “Cuadernos” en septiembre del año que viene. Plena campaña electoral.

El pronunciamiento de la Corte Suprema sobre las causas relacionadas con la AFA pone en duda la credibilidad del ministro Mahiques. Existe un consenso unánime de que fue Mahiques el estratega procesal que logró, al cabo de casi un año de demoras, que los expedientes fueran a Campana, el juzgado favorito de Tapia y Toviggino. La incapacidad de Mahiques para cumplir con sus promesas impacta sobre la Casa Rosada. Allí esperan que se cierren investigaciones que quitan el sueño. Sobre todo las fechorías de $LIBRA y de la Andis. Nadie está aun sobreseído. Todo puede reabrirse. Estilo Comodoro Py.